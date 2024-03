Tập đoàn Nam Cường kỷ niệm 40 năm thành lập và giới thiệu khách sạn The Tray Đồ Sơn

Tập đoàn Nam Cường (Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội) được cố Doanh nhân Trần Văn Cường thành lập năm 1984 tại Nam Định. Tiền thân là Tổ hợp Dịch vụ Vận tải Nông nghiệp Xuân Thủy, hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Sau đó, được mở chi nhánh tại Hải Phòng nhằm phù hợp mục tiêu kinh doanh hàng hóa bằng đường biển. Điều này đã góp phần quan trọng giúp Tập đoàn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Thành phố Cảng này cũng là nơi ghi dấu ấn những thành tựu đầu tiên của Tập đoàn trong lĩnh vực vận tải, thương mại và lưu trú, trước khi chuyển hướng trở thành nhà quy hoạch, phát triển bất động sản với nhiều dự án tầm cỡ tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Tập đoàn Nam Cường kỷ niệm 40 năm thành lập ((1984 - 2024).

“Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Tập doàn đã lựa chọn Hải Phòng là nơi tổ chức sự kiện trọng đại này, như một sự tri ân, tôn vinh cố Chủ tịch Trần Văn Cường – người tạo lập nền tảng doanh nghiệp và để lại những thành quả, triết lý kinh doanh xuyên suốt cho tập đoàn ngày nay. Điều này cũng như một lời nhắc nhở các thế hệ cán bộ nhân viên Tập đoàn về tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, duy trì những giá trị, hệ tư tưởng mà cố Chủ tịch Trần Văn Cường đã đề ra”, đại diện lãnh đạo tập đoàn chia sẻ.

“Đặc biệt, ngày kỷ niệm thành lập Tập đoàn được lựa chọn vào ngày 19/3 hàng năm là ngày sinh của cố Chủ t, như một sự tôn vinh dành cho người đã đặt nền móng và định hình tầm nhìn chiến lược, cũng như triết lý kinh doanh của Nam Cường trong hơn 40 năm qua", đại diện lãnh đạo tập đoàn chia sẻ thêm.

Với 40 năm hình thành và phát triển, Nam Cường là doanh nghiệp tư nhân hiếm hoi có bề dày lịch sử tại nền kinh tế tư nhân Việt Nam. Tính từ thời điểm thành lập năm 1984, doanh nghiệp đã đi qua nhiều bối cảnh kinh tế khác nhau, khởi đầu trong cơ chế quản lý tập trung bao cấp, đến những ngày đầu đất nước đổi mới kinh tế theo cơ chế thị trường, hay những thời điểm đất nước hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, cạnh tranh khố liệt trên thị trường.

Trải qua chiều dài 40 năm phát triển, Nam Cường vững bước đi qua những thách thức và để lại nhiều thành tựu nổi bật, với vị thế tiên phong khai mở. Dần chuyển mình từ một tổ hợp vận tải và kinh doanh vật tư nông nghiệp, Nam Cường ghi dấu ấn tiên phong trong lĩnh vực thương mại, lưu trú với chuỗi khách sạn hạng sang tại nhiều địa bàn trên cả nước.

Tiếp đó, đón đầu chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo nguồn lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (Đổi đất lấy hạ tầng), Nam Cường tiên phong xây dựng các công trình giao thông lớn và trở thành một trong những nhà quy hoạch, phát triển bất động sản hàng đầu cả nước.

Các công trình của Nam Cường triển khai, từ các dự án hạ tầng giao thông như Trục đường 188 liên tỉnh Hải Dương – Quảng Ninh, hay trục đường Tố Hữu (Hà Nội) sau này, cho đến các khu đô thị mới tại Hải Dương, Nam Định, Hà Nội... đều là những công trình được đánh giá cao về quy hoạch, chất lượng, góp phần đáng kể thúc đẩy kinh tế trong khu vực.

Trải qua những thăng trầm trong quá trình phát triển, với những đóng góp cho cộng đồng, Tập đoàn Nam Cường, cố Doanh nhân Trần Văn Cường và Ban Lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường ngày nay đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu, bằng khen quan trọng của Nhà nước, Chính phủ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Tập đoàn cũng đã đi qua rất nhiều khó khăn thách thức do tác động của thị trường, do những thay đổi trong nội tại doanh nghiệp… Tất cả quá trình này, không chỉ ghi nhận những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ CBNV của Tập doàn, mà còn đúc kết những bài học, những kinh nghiệm quý giá, giúp Nam Cường ngày càng phát triển bền vững.

Sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày thành lập sắp tới chính là dịp để Tập đoàn Nam Cường tái hiện lại những chặng đường đã qua, chuẩn bị giai đoạn phát triển bền vững mới, khẳng định tiềm lực và vị thế của doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bất động sản.

Cũng trong sự kiện này, Tập đoàn Nam Cường sẽ chính thức giới thiệu công trình khách sạn The Tray Đồ Sơn (Hải Phòng). Đây là công trình trọng điểm chào mừng dấu mốc 40 năm của Tập đoàn. Khách sạn có công suất khoảng 180 phòng và dự kiến hoạt động đón khách trong năm 2024.