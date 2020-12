Thái Nguyên: Mỏi mắt tìm căn hộ ưng ý

Nhìn chung, tiềm năng lĩnh vực đầu tư cho thuê bất động sản cao cấp tại Thái Nguyên là rất lớn, nhưng gần như chưa được khai thác trọn vẹn, đặc biệt là phân khúc nhà ở dành cho giới chuyên gia nước ngoài.

Cách đây hơn 7 năm, vào cuối tháng 3/2013, nhà máy SamSung tại Thái Nguyên đã chính thức được khởi công xây dựng tại khu công nghiệp Yên Bình, Phổ Yên (Thái Nguyên). Sau hơn 7 năm hoạt động, đến nay nhà máy có hơn 65.000 nhân viên, trong đó hơn 5.000 người là chuyên gia nước ngoài. Một con số khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải "kính nể".

Ngoài Samsung, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn có hàng chục khu công nghiệp, hơn 150 doanh nghiệp với hàng trăm ngàn người lao động. Theo thống kê của Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, chỗ ở cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chỉ đáp ứng được khoảng 27% nhu cầu, phần còn lại là tự túc.

Một thực tế hiển nhiên là đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, tri thức trẻ tại đây có lực cầu rất lớn về nhà ở. Đáng tiếc, thị trường bất động sản tại Thái Nguyên lại thiếu hụt trầm trọng những "sản phẩm chiến lược" đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ dòng khách hàng mới này.

THIẾU HỤT NGUỒN CUNG CĂN HỘ CAO CẤP

Với chỉ số FDI tăng trưởng ấn tượng qua mỗi năm, số lượng nhà máy, khu công nghiệp mới liên tục xuất hiện, như một lẽ tất yếu, Thái Nguyên trở thành miền đất hứa cho bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào. Về khoảng cách, từ thành phố Thái Nguyên di chuyển tới khu công nghiệp Điềm Thụy, khu công nghiệp Sông Công chỉ mất 20 phút và tới nhà máy Samsung mất 10 phút.



Thế nhưng trên thực tế, sau mỗi ngày làm việc, rất nhiều chuyên gia lại lên xe về Hà Nội. Nguyên nhân được chỉ ra là Thái Nguyên đang thiếu trầm trọng những dự án căn hộ cao cấp, tích hợp đầy đủ tiện ích, đủ sức đáp ứng nhu cầu ở khắt khe của giới chuyên gia.

Thiếu hụt trầm trọng nguồn cung căn hộ cao cấp tại Thái Nguyên cho giới chuyên gia.

Theo thống kê về tìm kiếm trên các trang đăng tin về bất động sản tại Thái Nguyên, số lượng kết quả về căn hộ cao cấp sẵn sàng cho thuê là rất thấp. Một số căn hộ này có thể đáp ứng tiêu chí cơ bản về nội thất, tuy nhiên lại không đáp ứng được tiêu chí về tổng thể như: nằm trong tổ hợp có an ninh cao cấp, tích hợp tiện ích đồng bộ, hay không nằm trong khu vực trung tâm thành phố có đầy đủ tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, mua sắm, ẩm thực, thể thao, vui chơi giải trí, bệnh viện, trường học,...



Chỉ cần nhìn sang "láng giềng" như Bắc Ninh, cùng một xuất phát điểm tương đồng trong bức tranh thị trường bất động sản, nhưng tỉnh này lại đang thể hiện tốt khả năng đáp ứng nhanh, nhạy nhu cầu nhà ở của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư kỹ thuật cao với sự xuất hiện của các sản phẩm bất động sản cao cấp

Theo như các chuyên gia bất động sản đánh giá, thế hệ chuyên gia, tri thức trẻ rất ưa chuộng xu hướng sống tiện ích. Do vậy, bất động sảnThái Nguyên sẽ có nguy cơ "bỏ lỡ" dòng khách này nếu tiếp tục thiếu vắng các dự án đánh trúng nhu cầu sống mới hiện đại.

CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI YÊU CẦU ĐIỀU GÌ?

Theo các chuyên gia, ngôi nhà lý tưởng để các chuyên gia và trí thức trẻ "an cư lạc nghiệp" cần tích hợp đa tiện ích "All in one". Dòng căn hộ cao cấp đặc biệt được các "khách hàng trẻ" ưa chuộng bởi sự tiện lợi, tính an ninh, đặc biệt là có mức giá thuê phải chăng hơn rất nhiều so với nhà mặt đất hay biệt thự.

Những tòa căn hộ cao cấp cần phải đáp ứng những tiêu chí như: hệ thống an ninh 24/7, bộ phận lễ tân luôn sẵn sàng giải quyết các phát sinh, hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ bao gồm bể bơi, gym, spa, khu mua sắm, nhà hàng,.. Các khách hàng hoàn toàn yên tâm thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng, không cần tốn thời gian đi xa, tận hưởng giây phút quý báu bên gia đình.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố là một yếu tố vô cùng quan trọng, do những khu vực này tích hợp đầy đủ tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, khu văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm,… Ngoài ra vào các dịp lễ, tết những khu vực này thường tổ chức các sự kiện văn hóa, tôn giáo, bắn pháo hoa,… người nước ngoài đặc biệt rất thích tham dự các chương trình này, giúp họ phần nào xoa dịu nỗi nhớ quê hương vào các dịp đặc biệt.

Do sự bất đồng về ngôn ngữ khi đi đến Việt Nam, một yếu tố không thể thiếu trong tiêu chí chọn nhà của các chuyên gia nước ngoài đó là tòa nhà được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Mức giá cho thuê tại những căn hộ này luôn cao hơn mức giá của những căn hộ không được quản lý tiêu chuẩn quốc tế từ 30 - 50%. Trong tương lai, những khu vực này luôn tạo thành những cộng đồng cư dân quốc tế lớn, kéo theo nhiều người nước ngoài khác quy tụ về đây.

Nhìn chung, tiềm năng lĩnh vực đầu tư cho thuê bất động sản cao cấp tại Thái Nguyên là rất lớn, nhưng gần như chưa được khai thác trọn vẹn, đặc biệt là phân khúc nhà ở dành cho giới chuyên gia nước ngoài. Mức cho thuê dòng căn hộ này dao động trung bình từ 700 – 2.000 USD/căn hộ/tháng, tương đương với mức sinh lời bền vững từ 10% trở lên, trong khi giá trị đầu tư ban đầu tại thị trường Thái Nguyên vẫn đang ở giai đoạn sơ khai so với các thị trường như Bắc Ninh, Bình Dương, Hà Nội, Tp.HCM. Chính vì vậy, đây có thể coi là thời điểm vàng cho các nhà đầu tư đang muốn tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững, mang tính ổn định lâu dài trong tương lai.