“Thánh Gióng” Xanh SM ngày càng chứng tỏ dáng dấp của ông lớn số 1 thị trường

TỪ “HIỆN TƯỢNG” TỚI DÁNG DẤP NGƯỜI DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG

Thị trường gọi xe công nghệ đang chứng kiến 2 mảng màu trái ngược. Gojek lặng lẽ rời Việt Nam sau hơn nửa thập kỷ “mãi mãi tí hon”. Ngược lại, trong miếng bánh tỷ đô tại Việt Nam, tân binh Xanh SM ngày lớn mạnh với khả năng phủ thị trường cực khủng.

Thống kê của của tổ chức quốc tế Mordor Intelligence cho thấy, chỉ 7 tháng sau khi ra mắt (tức quý 4/2023), thị phần của Xanh SM đạt gần 20% đứng thứ 2 toàn ngành và gấp đôi thị phần của Be Group ở vị trí thứ 3 (9,21%). Con số này đã gấp 3 lần thị phần của Gojek (5,87%) dù khi đó startup của Indonesia đã chinh chiến ở Việt Nam hơn 5 năm.

Chỉ ít lâu sau đó, trong những tháng đầu năm 2024, báo cáo “The Connected Consumer” quý I/2024 của Decision Lab chỉ ra, Xanh SM là top 2 ứng dụng gọi xe công nghệ được yêu thích tại Việt Nam, chiếm hơn 32% tỷ lệ thâm nhập thị trường. Con số này gấp gần 3 lần vị trí tiếp theo là Mai Linh (11%).

“Sự phát triển của Xanh SM hơn 1 năm bằng cả thập kỷ các hãng xe công nghệ khác” – đó là cách giới chuyên gia và cả người dùng nói về Xanh SM. Tổng giám đốc GSM toàn cầu (đơn vị quản lý, vận hành Xanh SM) Nguyễn Văn Thanh cũng chia sẻ rằng, mục tiêu ban đầu của GSM là có mặt tại 5 tỉnh, thành phố trong năm 2023, nhưng sau 1 năm 4 tháng, Xanh SM đã có mặt tại… 54 tỉnh thành.

Đáng nói là Xanh SM từ quý 2 đến nay vẫn đang băng băng tiến về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, điều hoàn toàn khác với những startup của thị trường gọi xe công nghệ trước đây. Bên cạnh việc liên tục mở rộng thị phần, GSM còn là đầu tàu thúc đẩy các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi xanh. Ngay trong tháng 9, GSM đã ký kết biên bản ghi nhớ với Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Kinh tế miền Nam về việc cho thuê 5.000 ô tô điện VinFast trong năm nay để thay dần đội xe xăng hiện tại. Trước đó, GSM cũng kết nối để hàng chục hãng taxi, doanh nghiệp vận tải sớm chuyển đổi sang xe điện với hàng loạt những cái tên như Én Vàng (Hải Phòng), Lado (Lâm Đồng), Bách Đại Dũng (Hà Tĩnh), taxi MaiLove (Nghệ An)…

GSM không chỉ tăng trưởng theo chiều rộng (độ phủ), mà còn đang cho thấy những bước phát triển mạnh về chiều sâu. Minh chứng là giữa tháng 9, GSM và Công ty Cổ phần Thương mại Mê Kông Xanh (công ty con thuộc hệ sinh thái Mai Linh Group) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô quy mô lớn hàng đầu Việt Nam. Hệ thống xưởng dịch vụ quy mô khủng sẽ là cơ sở tốt để hệ thống xe điện đang vận hành trên thị trường được sửa chữa, bảo dưỡng nhanh nhất, từ đó đảm bảo chất lượng 5 sao vốn đã được người dùng tin tưởng của Xanh SM.

CƠ HỘI LÊN SỐ 1 TỪ CÔNG THỨC THÀNH CÔNG KHÔNG AI CÓ

Theo dõi những bước tiến của Xanh SM, chuyên gia kinh tế, PGS TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, sự trưởng thành nhanh chóng của hãng taxi điện Việt Nam là hợp lý.

Là người đã có nhiều trải nghiệm với dịch vụ của Xanh SM, vị chuyên gia nhắc tới một trong những lý do giúp Xanh SM đang mạnh mẽ đánh chiếm thị phần là cách ghi dấu trong tâm trí khách hàng. Đây là tổng hòa của nhiều yếu tố, từ những chiếc xe sạch sẽ, chất lượng tốt, an toàn tới chuẩn mực trong giao tiếp với khách hàng, cách di chuyển trên đường, sự tận tình khi giúp đỡ hành khách...

“Trong thời đại công nghệ và cạnh tranh khốc liệt hiện tại, mấu chốt hơn kém nhau là chất lượng dịch vụ. Riêng về khía cạnh này thì Xanh SM xứng đáng là ngôi sao trên thị trường”, vị chuyên gia nói.

Thực tế, trong những năm gần đây, thị trường gọi xe công nghệ đã dần bão hòa bởi chất lượng phương tiện và dịch vụ gần như không tăng, thậm chí là đi xuống. Theo PGS TS Đinh Trọng Thịnh, khách hàng Việt “khát” những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt và sự ra đời của Xanh SM đã chạm tới nhu cầu thiết thực ấy nên được ủng hộ mạnh mẽ.

Phân tích thêm về vấn đề này, TS Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu viên cao cấp và Điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore) chỉ ra, Xanh SM có thể vượt lên trên thị trường với thế mạnh “xe mới, sạch sẽ và thông minh”. Ưu thế này mang tới hành trình thoải mái và thú vị cho khách hàng. “Khách hàng cũng đánh giá cao Xanh SM là giải pháp vận tải xanh giúp giảm ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh”, vị chuyên gia chia sẻ quan điểm.

Thực tế, ngày càng nhiều tài xế cũng đang chuyển sang đồng hành cùng Xanh SM. Lý do theo TS Lê Hồng Hiệp bởi tài xế của Xanh SM được hưởng lương, thưởng và các chế độ phúc lợi tốt, giúp mang lại cảm giác sự an tâm và an toàn cho chính các tài xế.

Ngoài ra, lợi thế của ô tô điện, đặc biệt là chi phí sạc điện và bảo dưỡng rẻ, chỉ bằng khoảng 1/3 xe xăng cũng khiến nhiều bác tài muốn chuyển đổi sang sử dụng xe điện. Đó là những lý do vị TS đánh giá Xanh SM có thể “lật đổ” Grab để đứng đầu thị trường.

Chung quan điểm này, PGS TS Đinh Trọng Thịnh nhận định, với công thức thành công vượt xa các đối thủ, cũng những bước tiến mới đầy tiềm năng, Xanh SM đang cho thấy vị thế số 1 đích thực trên thị trường gọi xe.

“Grab vào thị trường lâu năm nhưng mặt bằng về chất lượng phương tiện di chuyển, tinh thần thái độ phục vụ đều không bằng Xanh SM. Đây là nền tảng để Xanh SM có thể vượt Grab”, vị chuyên gia bày tỏ niềm tin.

Tính tới tháng 9/2024, Xanh SM có hơn 80.000 xe đang lưu hành hàng ngày trên đường bao gồm cả xe máy điện, ô tô điện và xe của đối tác. Số lượng khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Xanh SM lên tới gần 150 triệu lượt, góp phần giảm phát thải khoảng hơn 100 nghìn tấn CO2 ra môi trường.

Trong thời gian qua, Xanh SM đã truyền cảm hứng chuyển đổi xanh cho hơn 40 doanh nghiệp là các hãng taxi, doanh nghiệp vận tải hợp tác nhượng quyền kinh doanh taxi điện tại nhiều địa phương. Đến thời điểm này, Xanh SM cùng các đối tác đã đưa xe điện hiện diện tại 55 tỉnh, thành phố, hướng tới mục tiêu “phủ xanh” Việt Nam.