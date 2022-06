Thanh Hóa 6 tháng thu ngân sách hơn 26 nghìn tỷ, đạt 94% kế hoạch năm

Trong cuộc gặp gỡ báo chí của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa mới đây, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về những kết quả ấn tượng mà Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong đó ấn tượng nhất là con số thu ngân sách hơn 26 nghìn tỷ, vượt 57% so với cùng kì, đạt 94% so với kế hoạch cả năm. Thanh Hóa đang vững vàng trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc với những kết quả khả quan.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG ĐỨNG TOP 3 CẢ NƯỚC

Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 13,41%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ (8,66%) và đứng thứ 3 cả nước (sau tỉnh Bắc Giang 24,03% và tỉnh Bắc Ninh 14,7%).

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngoài ra, Thanh Hóa đã khởi công, hoàn thành nhiều dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động của tỉnh.

Một số chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện: Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 đứng thứ 3; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đứng thứ 14. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, có được những kết quả như trên trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm năm 2022 của tỉnh; ngoài sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp rất lớn của các phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa và các cơ quan báo chí của tỉnh; trong việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, bầu không khí dân chủ, cởi mở trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội...

LẤY CÁI ĐẸP DẸP CÁI XẤU

Phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên, báo chí, ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ông Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chân tình của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu, nhưng là rất quan trọng để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ở phía trước; mục tiêu để tỉnh ta đạt đến trong thời gian tới là rất lớn.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong rằng các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí phát huy vai trò báo chí cách mạng Việt Nam, giữ vững “mắt sáng, bút sắc, lòng trong” tập trung tuyên truyền phản ánh những mặt, lĩnh vực trong đời sống xã hội, phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, người tốt việc tốt với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Bên cạnh đó cạnh đó, trong phản ánh chống tiêu cực, các nhà báo, phóng viên cần phản ánh trung thực, khách quan, không phê bình theo cảm tính, suy diễn, mà cần thẩm định thông tin để có những thông tin đúng với sự việc…

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh, ông Đỗ Trọng Hưng mong rằng các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được, tiếp tục đóng góp cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc như Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.