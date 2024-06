Thanh Hóa thu ngân sách hơn 27.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính Thanh Hóa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 27.348 tỷ đồng, bằng 76,9% dự toán, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa của tỉnh này ước đạt 16.673 tỷ đồng. Một số khoản thu có tỉ trọng lớn của Thanh Hóa, đạt cao so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ, như: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 5.786 tỷ đồng, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4.478 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 1.961 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường ước đạt 958 tỷ đồng, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển ước đạt 886 tỷ đồng...

Nguyên nhân thu nội địa của tỉnh Thanh Hóa tăng chủ yếu là do thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất tăng mạnh do có nhiều dự án đấu giá cuối năm 2023 nộp tiền vào quý I năm 2024.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sau khi được bảo dưỡng toàn bộ đã hoạt động ổn định, tăng sản lượng sản phẩm sản xuất, làm gia tăng nguồn thu ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường…

Vì vậy, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 10.675 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ước đạt 8.796 tỉ đồng, chiếm 82,4% tổng số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh này.

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 19.926 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, một số khoản chi lớn của địa phương này như chi đầu tư phát triển ước đạt 4.741 tỷ đồng, bằng 39,1% so với dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ, chi thường xuyên ước đạt 14.508 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán, tăng 13,4% so với cùng kỳ; chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương) ước đạt 505 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán…

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt 35.567 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.070 tỷ, thu hoạt động xuất nhập khẩu 13.550 tỷ đồng. Nhưng, với "phong độ" thu ngân sách như hiện nay, dự báo Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ tái gia nhập "câu lạc bộ 50.000 tỷ" (nhóm tỉnh thành có mức thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng) trong năm 2024.