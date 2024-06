17 chuyến dầu thô giúp Thanh Hóa thu về hơn 6.900 tỷ tiền thuế

Những tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa phục hồi tốt, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh này, như: Dệt may, da giày, đồ gỗ, thuỷ sản, dăm gỗ… có đơn hàng ổn định. Giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 2,8 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 48% kế hoạch.

Đa số sản lượng các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa đều tăng so với cùng kỳ, như: Dăm gỗ 428 nghìn m3, gấp 2,2 lần; xi măng 694.560 tấn, tăng 49,4%; giầy dép 159,7 triệu đôi, tăng 37,9%; hàng may mặc 204,7 triệu sản phẩm, tăng 14,5%; P-Xylen 295.026 tấn, tăng 65,6%; benzen 68.384 tấn, tăng 24%; lưu huỳnh 137.209 tấn, tăng 14,9%.

Giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 của Thanh Hóa ước đạt gần 5,2 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2023. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ, như: nguyên phụ liệu sản xuất thuốc tân dược đạt 7,72 triệu USD, tăng 54,3%; dầu thô đạt 6,2 triệu tấn, tăng 23,1%; máy móc thiết bị 292,59 triệu USD, tăng 18,5%; vải may mặc 198,87 triệu USD, tăng 4,5%.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Ngọc Linh

Số thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay của Cục Hải quan Thanh Hóa là hơn 9.589 tỷ đồng, đạt 70,77% so với dự toán năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ giao (13.550 tỷ đồng), tăng 25,07% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính làm tăng thu là nguồn thu thuế giá trị giá tăng từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đến nay, số thu từ dầu thô (17 chuyến dầu thô) đạt 6.903 tỷ đồng, chiếm 82,3% tổng số thu ngân sách nhà nước của đơn vị; số thu trung bình mỗi chuyến tàu dầu nhập khẩu đạt 406 tỷ đồng/chuyến.

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, để đạt được kết quả trên, đơn vị này đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thủ tục hải quan điện tử nhằm rút ngắn thời gian thông quan. Qua đó, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan và nhận được sự ủng hộ, đồng tình, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả từ cộng đồng doanh nghiệp.

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện niêm yết công khai chính sách pháp luật, thủ tục hành chính tại các địa điểm làm thủ tục hải quan kết hợp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web của Cục để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết thực hiện.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị này đã thực hiện nghiêm quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền thuế, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý thu qua cổng thanh toán điện tử.

Ngoài ra, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chống thất thu, theo dõi tình hình nợ thuế tại các chi cục, đôn đốc các chi cục thu hồi các khoản nợ mới phát sinh, thực hiện việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các khoản nợ thuộc đối tượng khoanh nợ, xóa nợ theo quy định.