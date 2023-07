Thanh khoản dồi dào, thị trường mở không phát sinh giao dịch từ nửa sau tháng 6

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết 30/6, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2022, thấp hơn nhiều so với mức 9,44% cùng kỳ năm trước và so với mục tiêu đề ra trong năm nay tăng trưởng khoảng 14%.

Tăng trưởng huy động vốn đạt 3,26% trong bối cảnh cầu tín dụng thấp, thanh khoản hệ thống ngân hàng trở nên dư thừa, thể hiện bởi mức giảm của lãi suất liên ngân hàng trong cuối tháng 6.

Cụ thể, kết thúc tháng 6, lãi suất liên ngân hàng VND qua đêm giao dịch ở mức 0,5%/năm, giảm mạnh từ mức 3,7%/năm hồi cuối tháng 5. Lãi suất các kỳ hạn khác cũng ở quanh mức 1,0%-2,7%/năm, giảm gần 300 điểm cơ bản so với cuối tháng 5.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng (%)

Theo báo cáo thị trường tiền tệ tháng 6 vừa được MBS công bố, lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng tiếp tục sụt giảm và đang về gần mức lãi suất thời điểm dịch Covid-19. Không giảm nhanh như lãi suất huy động, lãi suất cho vay của các ngân hàng hiện nay vẫn đang ở mức cao. Đối với doanh nghiệp vay sản xuất kinh doanh phổ biến từ 9 - 10%/năm, một số khoản vay tốt ở mức 7 - 8%/năm. Còn đối với những khoản vay mua nhà, ô tô, vay tiêu dùng thì vào khoảng 11 - 14%/năm…

Ngân hàng Nhà nước vẫn chào thầu trên trên kênh OMO tuy nhiên thị trường mở không phát sinh giao dịch khác ngoại trừ một giao dịch nhỏ vào đầu tháng 6 và đã đáo hạn.

Thanh khoản thị trường mở (bơm ròng) [đơn vị: nghìn tỷ VND].

Hiện nay, nền kinh tế đang yếu, nhu cầu vay vốn mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại là không nhiều. Thêm vào đó, do đã huy động nguồn vốn khá đắt giai đoạn quý 4/2022 và quý 1/2023 nên các ngân hàng chưa thể lập tức giảm mạnh lãi suất cho vay.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp, Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 16.940 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 6. Trong tháng 6, Kho bạc Nhà nước đã giảm khối lượng gọi thầu trái phiếu chính phủ tuy nhiên tỷ lệ trúng thầu với khá cao. Khối lượng trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước phát hành thành công đạt 16.940 tỷ đồng trên tổng số 19.750 tỷ đồng chào bán, tỷ lệ phát hành 86%. Đặc biệt trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và 15 năm trúng thầu 100%.

Trong 6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã phát hành được lần lượt tổng cộng 75.019 tỷ đồng và 179.892 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, hoàn thành được 63% kế hoạch quý 2 và 45% kế hoạch năm.

Mức lợi suất trúng thầu của các trái phiếu giảm mạnh trong tháng. Lợi suất kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 2,45%/năm và 2,7%/năm, giảm 35-50 điểm cơ bản so với cuối tháng 5. Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 40 điểm cơ bản xuống mức 2%/năm.

Thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng gần đây đã tạo thuận lợi cho Chính phủ huy động trái phiếu với lãi suất ngày càng thấp, nhưng đã phù hợp với kỳ vọng của thị trường khi tỷ lệ trúng thầu tương đối cao.

Trong tháng 6, lợi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp giảm mạnh tại các kỳ hạn. Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tăng 6% so với tháng trước với tỷ trọng giao dịch outright tăng dần so với tháng trước.

Cuối tháng 6, lợi suất kỳ hạn 10 năm đang ở mức 2,64%/năm, giảm mạnh 50 điểm cơ bản so với tháng trước đồng thời lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống mức 2,12%/năm, giảm 36 điểm cơ bản. Hiện tại lợi suất tại các kỳ hạn đã quay trở lại mặt bằng lượi suất cùng kỳ năm trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tại một số quốc gia tính đến ngày 30/06/2023.

Khối lượng giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp trong kỳ bình quân ngày đạt 7 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước. Trong đó, giao dịch outright chiếm 73% khối lượng trong kỳ với gần 113 nghìn tỷ đồng. Bình quân giao dịch 5,1 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 37% so với bình quân tháng trước. Khối lượng giao dịch repos bình quân giảm 34% so với tháng 5, đạt 1,8 nghìn tỷ đồng/ngày.

Theo thống kê của MBS, khối ngoại quay sang bán ròng 1.396 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng. Khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 5.063 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2023 và bán ròng 9.728 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 12 tháng gần nhất.