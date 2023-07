Thành phố Dĩ An: Địa phương phù hợp để phát triển thành trung tâm lưu trú của các chuyên gia

Tỉnh Bình Dương hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất của cả nước. Các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp phía Nam. Đây cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

SỞ HỮU TIỀM NĂNG LỚN CHƯA KHAI PHÁ

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, trên địa bàn tỉnh hiện có 34 khu công nghiệp đã được phê duyệt, với tổng diện tích quy hoạch 14.790 ha. Đến nay, tỉnh đã thành lập 29 khu công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch trên 12.662 ha. Trong đó, có 27 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 10.962 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 87,4%. Riêng thành phố Dĩ An có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay với tỷ lệ lấp đầy cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Dương đã thu hút 967 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, bằng 38% so với cùng kỳ, đạt 53,7% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,65%.

Theo ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, lợi thế vượt trội của Bình Dương so với các địa phương khác chính là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp có tính kết nối liên vùng, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện Bình Dương đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác, khai thác thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để chủ động đón dòng vốn đầu tư mới.

Nhận định của nhiều chuyên gia cũng cho rằng, thị trường bất động sản Bình Dương gắn liền với sự phát triển công nghiệp. Do đó, khi mức tăng trưởng của dòng vốn FDI tốt sẽ là chất xúc tác cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đặc biệt là dòng sản phẩm cao cấp dành cho giới chuyên gia, nhà quản lý đến Bình Dương làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Khu vực được chú ý và nhiều chuyên gia lựa chọn là thành phố Dĩ An - Cửa ngõ giao thương thủ phủ công nghiệp.

NHIỀU CƠ HỘI VỚI CĂN HỘ CHO THUÊ

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong quý 2/2023, xu hướng chung cư tăng giá vẫn là chủ đạo của thị trường Bình Dương sau các lần điều chỉnh. Số lượng khách hàng tìm kiếm căn hộ trong mức giá 2 tỷ đồng cũng tăng từ 44% lên 66%. Đặc biệt, giá cho thuê và lợi suất tại thị trường Bình Dương vẫn đang giữ ở mức ổn định, cao hơn TP.HCM và Hà Nội.

Ngoài ra, nguồn cung chung cư tại thị trường Bình Dương đang tập trung chủ yếu ở trung tâm (thành phố Thủ Dầu Một) và vùng giáp ranh với TP.HCM (thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An), trong đó, Dĩ An đang là điểm đến ưa thích của các chủ đầu tư với số lượng lớn dự án chung cư được xây dựng, kéo theo nhu cầu tìm hiểu, đầu tư căn hộ cho thuê cũng tăng cao với ghi nhận 17% trong quý 2/2023.

Lợi nhuận đầu tư từ chung cư đã tăng 97% sau 9 năm, theo batdongsan.com.vn - Hình minh họa.

Theo ghi nhận này, các dự án chung cư đang triển khai tại thành phố Dĩ An gồm: dự án Bcons City, Bcons Polygon, Bcons polaris… (Tập đoàn Bcons), dự án Charm Diamond (Tập đoàn Charm Group), Phúc Đạt Tower (Phúc Đạt Group), dự án Picity Sky Park (Tập đoàn Pi Group),... Đây là các dự án hứa hẹn có nhiều tiềm năng được thuê bởi giới chuyên gia gia nước ngoài.

Chính vì thế, việc giá bất động sản thành phố Dĩ An có xu hướng tăng trong những năm vừa qua là điều dễ hiểu. Điều này xuất phát từ vị trí cửa ngõ giữa các thành phố, sự nâng cấp cơ sở hạ tầng và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với nhiều tuyến đường nội tỉnh, quốc lộ, cao tốc, vành đai, cầu vượt...

Theo các chuyên gia, các dự án đầy đủ tiện ích đang có hấp lực cực lớn đối với người mua ở thực cũng như các nhà đầu tư. Dự kiến giá bán căn hộ tại đây có thể tăng trong thời gian tới khi mật độ dân cư đang tăng lên nhanh chóng, quỹ đất trống, đẹp không còn nhiều.

Mặt khác, báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy lợi nhuận đầu tư chung cư tăng nhiều nhất trong các loại hình bất động sản từ 2015 đến nay.

Cụ thể, theo thống kê của Batdongsan.com.vn, kể từ năm 2015 đến nay, thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động thăng trầm nhất, mặc dù vậy, chỉ số VN-Index tính đến quý 2/2023 vẫn tăng 96% so với đầu năm 2015. Tương tự, vàng và đất nền ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 90% và đến 69% sau 9 năm.

Trong khi đó, lợi nhuận từ đầu tư ngoại tệ gần sau 9 năm chỉ tăng 11%; lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm dù vẫn tăng đều nhưng đến quý 2/2023 và đạt mức cao với 41% so với đầu năm 2015, nhưng vẫn thua kênh chứng khoán, vàng và đất nền.

Vượt lên trên tất cả các loại hình đầu tư kể trên, chung cư ghi nhận tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận (tốc độ tăng giá cộng lợi suất cho thuê) nhanh và ổn định trong 9 năm qua. Dữ liệu cho thấy tính đến quý 2/2023, lợi nhuận đầu tư chung cư đã tăng 97% so với đầu năm 2015.

Có thể thấy, dù không nằm ở trung tâm, nhưng căn hộ tại Bình Dương đang phát triển với tốc độ ngày càng nhanh. Nhất là trong bối cảnh thị trường đang gặp khó khăn về thanh khoản. Nhờ vào ưu thế giá bán thấp, thị trường căn hộ vùng ven thành phố đã trở thành tâm điểm mới. Nhiều dự án đã ghi nhận được giao dịch tốt và thu hút sự quan tâm cao từ nhóm khách hàng đầu tư mục đích cho thuê hoặc để ở.

Nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản đô thị vệ tinh sẽ trở thành một lựa chọn sáng giá trên thị trường trong tương lai. Điều này là do tỷ suất lợi nhuận cao và tầm nhìn dài hạn.

Sở hữu tiềm năng khổng lồ chưa khai phá, thành phố Dĩ An là khu vực phù hợp để phát triển thành trung tâm lưu trú số 1 của các chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh vị trí đắc địa, di chuyển về TP.HCM trong vòng 30 phút, cùng với hàng loạt hạ tầng đang được triển khai, cũng như các tiện ích quanh khu vực Dĩ An gần như được lấp đầy đã khiến giới chuyên gia quan tâm chọn trở thành nơi an cư mới cho bản thân và gia đình.