The Global City - Trung tâm mới của TP.HCM đã hiện thực hóa sau hơn 3 năm ra mắt

The Global City sở hữu vị trí chiến lược ngay trung tâm thành phố Thủ Đức, nơi được định hướng là hạt nhân đổi mới sáng tạo của TP.HCM trong tương lai. Tọa lạc trên quỹ đất rộng 117,4 ha - một trong những quỹ đất hiếm hoi còn lại tại thành phố, The Global City có lợi thế về không gian phát triển, đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng và kinh tế mạnh mẽ tại khu vực này.

Hạ tầng “tỷ đô” thành phố Thủ Đức – Đòn bẩy mạnh mẽ cho bất động sản khu Đông TP.HCM.

Vị trí của The Global City nằm trong trục kết nối giữa các khu vực kinh tế - tài chính trọng điểm như An Phú, Thảo Điền và trung tâm quận 1. Hạ tầng giao thông đồng bộ đang trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tiềm năng phát triển của The Global City. Với vị trí ngay trung tâm thành phố Thủ Đức, khu đô thị này được hưởng lợi trực tiếp từ loạt dự án giao thông trọng điểm đang triển khai mạnh mẽ.

Đường Liên Phường kết nối Thảo Điền - An Phú - Trung tâm mới The Global City

Trong đó, đường Liên Phường - trục kết nối thẳng từ An Phú và Thảo Điền đến The Global City - dự kiến hoàn thành đầu quý 2/2025 sẽ mở ra lối đi thuận tiện cho cư dân di chuyển về trung tâm mới của TP.HCM.

Nút giao An Phú tăng tốc hoàn thành, kết nối với cao tốc Long Thành - Dầu Giây trong năm 2025.

Nút giao An Phú hiện đang được mở rộng nhằm giảm tải áp lực cho Đại lộ Võ Nguyên Giáp, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Đường dẫn kết nối từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây trực tiếp vào The Global City đang chuẩn bị hoàn thiện.

Song song, tuyến đường dẫn từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây sẽ được mở thẳng vào The Global City, giảm tải áp lực giao thông cho đường Đỗ Xuân Hợp và tạo điều kiện kết nối dễ dàng với các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đường Đỗ Xuân Hợp cũng dự kiến mở rộng trong năm 2025, hoàn thiện thêm một trục giao thông quan trọng của khu vực Đông TP.HCM. Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng giao thông giúp cư dân The Global City thuận tiện trong việc di chuyển đồng thời gia tăng sức hút đầu tư của khu đô thị này, mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

SOHO - khu nhà phố thương mại sôi động nhất The Global City thu hút nhiều thương hiệu kinh doanh sầm uất.

The Global City được xây dựng dựa trên triết lý “vị nhân sinh” - nơi con người luôn là trung tâm của mọi sáng tạo và kết nối. Trong đó, khu nhà phố thương mại SOHO là phân khu đầu tiên đã hoàn thiện và chính thức bàn giao cho cư dân về đây sinh sống, hàng trăm thương hiệu nổi tiếng đã chính thức kinh doanh và vận hành tại đây, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm mỗi ngày, mỗi tuần, đặc biệt mỗi dịp lễ hội, gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư và chủ nhân sở hữu.

Vịnh tình yêu và Cầu Ánh Trăng - tâm điểm check-in tại Trung tâm mới.

Bên cạnh việc kiến tạo không gian sống hiện đại, The Global City còn mang đến một hệ sinh thái tiện ích toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc và giải trí của cư dân như Kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, City Park - tổ hợp giải trí và thể thao lớn nhất TP.HCM, công viên Vịnh Tình Yêu và Cầu Ánh Trăng, khu kênh đào nhạc nước Global Fountain, học viện The Global Golf...

Tổ hợp giải trí - thể thao City Park, Global Fountain và học viện Global Golf thu hút hàng ngàn lượt người trải nghiệm mỗi cuối tuần.

Trong thời gian tới, The Global City tiếp tục hoàn thiện và cho ra mắt những tiện ích mới như trường học quốc tế hàng đầu Anh quốc, trung tâm thương mại mang thương hiệu quốc tế quy mô 123.000 m2 lớn hàng đầu miền Nam, bệnh viện quốc tế… hứa hẹn thu hút đến 150.000 lượt người mỗi ngày đến đây sinh sống, làm việc, học tập, hình thành không gian đô thị sầm uất, phát triển cơ hội giao thương.

The Global City - điểm đến của những sự kiện đẳng cấp quốc tế.

The Global City đang khẳng định vai trò là trung tâm mới của TP.HCM không chỉ nhờ quy hoạch hiện đại mà còn qua chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí sôi động. Trong năm 2024, khu đô thị này đã đón hơn 3 triệu lượt khách nhờ hàng loạt sự kiện quy mô lớn được tổ chức; riêng trong tháng 3/2025, The Global City thu hút hơn 200.000 lượt khách tham gia hai đại nhạc hội quy mô tầm cỡ và các hoạt động thể thao diễn ra tại đây.

Việc đón lượng khách lớn mỗi năm cho thấy sức hút mạnh mẽ của khu đô thị này, không chỉ với cư dân mà còn với cộng đồng người dân thành phố và du khách quốc tế.

Trung tâm mới The Global City đã hiện hữu, mang đến lợi thế đầu tư, kinh doanh mạnh mẽ.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng cùng quy hoạch bài bản, bên cạnh khu nhà phố SOHO đã hoàn thiện và thu hút hàng trăm thương nổi tiếng đến kinh doanh, các phân khu tiếp theo đã ra mắt tại The Global City như phân khu cao tầng đầu tiên Masteri Grand View, phân khu bán đảo villa vườn SOLA đều tạo được “tiếng vang” lớn trên thị trường, tạo thêm nhiều không gian sống và cơ hội đầu tư tiềm năng cho thị trường bất động sản TP. HCM.

Sắp tới, dự kiến phân khu cao tầng tiếp theo ngay tại tâm điểm The Global City sẽ chính thức ra mắt, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược phát triển bài bản và pháp lý vững vàng, phân khu mới này sẽ “tiếp đà” cho The Global City trên hành trình trở thành khu đô thị biểu tượng của toàn Đông Nam Á và là đích đến cho những ai tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, tiện nghi và cơ hội đầu tư bền vững trong tương lai.