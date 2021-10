The Ori Garden thu hút khách hàng nhờ loạt tiện ích khép kín

Với mục đích mang đến chất lượng sống mới cho những người mua nhà ở thực tại Đà Nẵng, hệ thống tiện ích tại dự án The Ori Garden được chủ đầu tư đầu tư kỹ lưỡng, hướng tới phát triển toàn diện theo tinh thần Nhật Bản.

THE ORI GARDEN MANG PHONG CÁCH THIẾT KẾ NHẬT BẢN

Nắm bắt được thực tế về thị trường nhà ở thực tại Đà Nẵng, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) giới thiệu ra thị trường dự án nhà ở The Ori Garden với tên pháp lý là Chung cư nhà ở xã hội tại lô B4.1 dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với những căn hộ thiết kế thông minh cùng loạt tiện ích cao cấp. Dự án đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống với mức giá hợp lý dành cho đại bộ phận người dân tại Đà Nẵng.

Lấy cảm hứng từ đất nước Nhật Bản, nơi con người đề cao chất lượng cuộc sống, The Ori Garden tái hiện một xứ phù tang văn minh giữa lòng thành phố Đà Nẵng thông qua thiết kế cùng những giá trị có lợi cho cuộc sống người dân. Điểm nhấn khác biệt tại The Ori Garden là các căn hộ phong cách Nhật Bản hiện đại, hướng tới sự tối giản tinh tế nhưng vẫn tận dụng tối đa hóa công năng. Mỗi căn hộ tại dự án đảm bảo tiêu chí không một “m2 thừa”, từng không gian sống đều có công năng sử dụng hợp lý.

Tận dụng vị thế gần biển kế hồ của dự án, chủ đầu tư chú trọng vào yếu tố thoáng đãng, đón ánh sáng tự nhiên, tạo ra những tầm nhìn đẹp cho từng căn hộ. Loạt tiện ích tại dự án chú trọng đến phát triển thể chất và tinh thần cho gia chủ. Vì vậy, dù cư dân của The Ori Garden ở những độ tuổi và sở thích khác nhau vẫn có thể tìm thấy những tiện ích của riêng mình để trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống.

TIỆN ÍCH NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG SỐNG

The Ori Garden nằm tại vị trí trung tâm của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, cho phép cư dân thuận tiện kết nối đa điểm trong khu vực. Theo giới chuyên gia, dự án sở hữu vị trí đắc địa, rất khó tìm khi hội tụ những yếu tố: kế hồ cận biển, hướng sơn và ngắm phố. Sống tại The Ori Garden, cư dân không chỉ được thừa hưởng những dòng thủy khí dồi dào từ Hồ Bàu Tràm, biển Xuân Thiều, mà còn hòa mình vào dòng chảy sôi động của nhịp sống phố.

Điểm nổi bật nhất của dự án phải kể đến tiện ích thấm đẫm tinh thần Nhật Bản gồm: Sức khỏe - Trí lực - Giáo dục - Tinh thần, chú trọng đến phát triển con người toàn diện và bền vững. Chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết kiến tạo những không gian sống đầy đủ tiện ích cho người dân trong một quần thể khép kín, tất cả trong một theo đúng xu hướng của những khu nhà ở cao cấp nhất hiện nay. Theo đó, sống mỗi ngày tại The Ori Garden đều là những phút giây trọn vẹn trải nghiệm những thuận ích cuộc sống. Tất cả thành viên trong gia đình có thể tái tạo thể chất, dung dưỡng tinh thần.

Ngày mới bắt đầu tại The Ori Garden, cả gia đình khởi đầu đầy năng lượng tại khu thể thao ngoài trời. Ngoài ra, hệ thống trường mầm non và thư viện nội khu sẽ giúp ba mẹ tiết kiệm thời gian, tài chính khi con cái có thể học tập và phát triển ngay trong không gian sống của mình. Tính gắn kết gia đình và cộng đồng cũng được thể hiện rõ trong khuôn viên tiện ích tại dự án, gia đình có thể tận hưởng những phút giây bên ánh lửa bếp tại vườn nướng BBQ, đồng thời, kết nối cộng đồng tại khu cờ tướng, câu lạc bộ thể thao cư dân…

Cuộc sống tại The Ori Garden thêm phần sôi động khi cả gia đình khám phá tại các căn hộ tầng 1, nơi vừa có thể ở và kinh doanh thương mại sầm uất, mang đến những trải nghiệm mua sắm và giải trí thú vị. Kết thúc một ngày, khi thể chất và trí lực của cả gia đình được cải thiện cũng là lúc tinh thần minh mẫn, sẵn sàng đón nhận những điều tích cực của cuộc sống.

So với những dự án cùng mức giá trên thị trường, The Ori Garden tỏ rõ sức mạnh nội tại khi đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống ở mức cao của người dân Đà Nẵng. Cư dân sinh sống tại đây ngoài việc sở hữu một “chất sống Nhật” còn được tận hưởng khu vực bể bơi diện tích lớn có phân khu người lớn và trẻ em độc lập. Đây là điểm mạnh mà ít dự án tầm trung nào làm được. Định hướng The Ori Garden là một nơi đáng sống, ưu tiên tính an toàn cho toàn bộ cư dân, chủ đầu trang bị camera an ninh 24/7 tại khu vực hành lang cùng hệ thống thẻ thang máy bảo mật tuyệt đối.

“Dự án không chỉ là một nơi sống phù hợp với tài chính của người lao động tri thức tại Đà Nẵng mà còn là nơi để trải nghiệm sống thực tế của cư dân được nâng tầm, nơi tinh thần và thể chất con người được tái tạo, phát triển trong một không gian xanh mát, hài hòa”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ. Cũng theo vị này, không gian xanh cùng hệ thống tiện ích khép kín, chú trọng vào con người cùng mức giá hấp dẫn, The Ori Garden chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu khắt khe về nhà ở chất lượng của người dân Đà Nẵng nói chung và khu vực Tây Bắc nói riêng.

* Thông tin chi tiết:

Dự án được phát triển kinh doanh bởi BHS Miền Trung

Website: https://theorigarden.com.vn

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Cường Thịnh, Số 278 Đường 2/9, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.