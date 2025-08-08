GIA22 - GIA by KITA được cấp sổ đỏ, kích hoạt loạt chính sách ưu đãi đặc biệt

Phân khu biệt thự cao cấp GIA22, thuộc Khu đô thị GIA by KITA (Nam Thăng Long - Ciputra), đã chính thức được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) toàn khu vào tháng 8/2025. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc pháp lý quan trọng mà còn khẳng định tính minh bạch và cam kết đúng tiến độ của KITA Group.

Đây là nền tảng để triển khai cấp sổ đỏ riêng cho từng căn biệt thự, dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 9/2025, mang lại sự an tâm tuyệt đối về quyền sở hữu cho khách hàng.

PHÁP LÝ VỮNG CHẮC - BẢO CHỨNG QUYỀN SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Phân khu GIA22 - GIA by KITA đã được cấp sổ đỏ toàn khu. Ảnh: KITA Group.

Giữa xu hướng thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch , việc GIA22 hoàn thiện thủ tục pháp lý trở thành lợi thế vượt trội. Điều này không chỉ củng cố niềm tin của khách hàng mà còn nâng cao giá trị giao dịch, chuyển nhượng và khai thác tài sản trong dài hạn.

Theo đại diện KITA Group, việc hoàn tất các thủ tục pháp lý thể hiện sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quy hoạch, xây dựng và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng. Trong bối cảnh pháp lý được siết chặt và kiểm soát tín dụng thận trọng, các sản phẩm đã có sổ đỏ như GIA22 được đánh giá cao về tính thanh khoản, khả năng tiếp cận vốn và tiềm năng đầu tư bền vững.

Pháp lý hoàn chỉnh cũng giúp khách hàng linh hoạt hơn trong giao dịch, sang nhượng, thế chấp hoặc khai thác kinh doanh - những yếu tố ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH LINH HOẠT - KÍCH MỞ THỊ TRƯỜNG CAO CẤP

Từ ngày 1/8/2025, GIA22 triển khai loạt chính sách bán hàng ưu việt, giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền khi sở hữu các căn biệt thự triệu đô tại trung tâm mới của Hà Nội.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị biệt thự để nhận nhà hoàn thiện, với phần còn lại được giãn tiến độ thanh toán lên đến 36 tháng. Chính sách này đặc biệt phù hợp với giới kinh doanh và nhà đầu tư đang tái cấu trúc danh mục tài sản, nhất là khilãi suất vay vốn vẫn ở mức cao và tâm lý “giữ tiền mặt” để đón cơ hội đầu tư đang chi phối thị trường.

Đặc biệt, khách hàng thanh toán sớm sẽ nhận chiết khấu lên đến 13%, tạo ra “đòn bẩy kép” vừa tiết kiệm chi phí, vừa gia tăng hiệu quả đầu tư dài hạn. Các chính sách này được đánh giá là cạnh tranh trong phân khúc bất động sản hạng sang tại Hà Nội, đặc biệt với sản phẩm đã có sổ đỏ và bàn giao thực tế như GIA22.

Khách hàng có thể sở hữu biệt thự GIA22 ngay khi thanh toán từ 30% giá trị sản phẩm. Ảnh: KITA Group.

GIA22 sở hữu vị trí “trái tim” của khu đô thị quốc tế Ciputra, kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch như Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Phạm Văn Đồng, liền kề các tuyến vành đai, hệ thống đại sứ quán và trụ sở bộ ngành.

Dự án được quy hoạch giới hạn với chỉ 164 căn biệt thự phong cách Địa Trung Hải sang trọng, thiết kế 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum. GIA22 nổi bật với không gian sống xanh đa tầng, được bao quanh bởi 3 công viên nội khu rộng 12.000m² và siêu công viên 65ha liền kề, tạo nên một hệ sinh thái sống “trong xanh - ngoài sang” giữa lòng Thủ đô.

Cư dân GIA22 còn được thừa hưởng hệ tiện ích triệu đô từ tổ hợp CT5-6, bao gồm tổ hợp thương mại dịch vụ đẳng cấp với fine dining, trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp, 6 bể bơi, tổ hợp gym & yoga hiện đại, cùng các tiện ích xa hoa như wine & cigar lounge, private theatre, phòng tập golf 3D... Tất cả được thiết kế “đo ni đóng giày” cho giới tinh hoa, những người tìm kiếm không gian sống xứng tầm và trải nghiệm cá nhân hóa.

Mỗi căn biệt thự tại GIA22 không chỉ là chốn an cư đẳng cấp mà còn là tài sản đầu tư giá trị, đón đầu làn sóng dịch chuyển của giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế về khu vực Tây Hồ Tây - Nhật Tân - Nội Bài. Với ba yếu tố “vàng” - pháp lý vững chắc, chính sách ưu đãi hấp dẫn và vị trí chiến lược - GIA22 là lựa chọn tối ưu để sở hữu bất động sản giá trị thực với tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong 3-5 năm tới.

* Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và chính sách, vui lòng liên hệ:

Website: https://giabykita.vn

Hotline: 1900 9336

Địa chỉ: Văn phòng bán hàng GIA by KITA, khu đô thị Ciputra, Hà Nội.