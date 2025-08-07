Cà Mau: Người lao động được thuê, mua nhà ở xã hội nếu nơi làm việc cách nơi thường trú hơn 20 km

Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau được áp dụng đối với: (1) Chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; (2) Người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc, đáp ứng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật và các điều kiện cụ thể tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định; (3) Các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Để được hỗ trợ chính sách, người lao động cần đáp ứng các điều kiện như: điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Khoản 1, Điều 78 của Luật Nhà ở, ngoại trừ điều kiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó.

Ngoài ra, nhà ở đang sở hữu phải nằm ngoài phạm vi bán kính 20km tính từ địa điểm làm việc và là căn nhà duy nhất đang sở hữu trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Vị trí dự án nhà ở xã hội được mua hoặc thuê mua phải nằm trong phạm vi bán kính 15km tính từ địa điểm làm việc.

UBND tỉnh Cà Mau giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định này. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hướng dẫn người đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội kê khai thông tin và xét hồ sơ đăng ký.

Người đăng ký cần kê khai thông tin về nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc khi nộp hồ sơ, và không cần có giấy tờ chứng minh về điều kiện nhà ở theo Mẫu số 03 Phụ lục I của Thông tư số 05/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2025.

Liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Cà Mau được giao chỉ tiêu hoàn thành 4.800 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Trước khi hợp nhất, tỉnh Cà Mau cũ đã tổ chức khảo sát và ghi nhận có hơn 2.000 người dân có nhu cầu về nhà ở xã hội. Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu trước khi hợp nhất cũng đã có kế hoạch phát triển nhà ở xã hội với danh mục dự án tại 5 địa phương, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dự án nào được triển khai.

Hiện, Sở Xây dựng chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh do chưa có dự án nào đủ điều kiện. Khi có dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, Sở sẽ công bố thông tin chính thức trên Cổng thông tin điện tử của mình.

Được biết, Cà Mau đang triển khai một số dự án nhà ở xã hội quan trọng, trong đó có hai dự án tại phường An Xuyên: Dự án Dream House được xây dựng trên diện tích 13,2ha, quy mô 945 căn nhà liền kề, từ 2 tầng đến 5 tầng, được thiết kế tường riêng và đổ mái bê tông từng tầng, dự kiến đến cuối năm 2026 dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người dân sử dụng; Dự án khu đô thị kết hợp nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 23ha. Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu Chính phủ đề ra, đồng thời giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn.