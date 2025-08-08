Cẩm Khê Central Park: Thành công tại sự kiện trao sổ đỏ đợt 5 và loạt chính sách tri ân khách hàng

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ, đối tác phân phối chiến lược - Công ty Cổ phần CEN Bắc Ninh, cùng đông đảo khách hàng thân thiết và cư dân tương lai của khu đô thị.

Đây là cột mốc quan trọng khi hàng trăm khách hàng chính thức nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khẳng định quyền sở hữu hợp pháp và bền vững. Sự kiện cũng minh chứng cho uy tín, năng lực triển khai và cam kết đồng hành lâu dài của Chủ đầu tư với cộng đồng cư dân Cẩm Khê Central Park.

Không khi buổi lễ diễn ra sôi động.

Đại diện Công ty Cổ phần CEN Bắc Ninh chia sẻ: “Những tràng pháo tay, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tin tưởng của khách hàng hôm nay là thành quả của hành trình kiến tạo một khu đô thị văn minh, hiện đại tại Cẩm Khê. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của khách hàng và cam kết tiếp tục mang đến giá trị sống vượt mong đợi.”

VÒNG QUAY MAY MẮN - BÙNG NỔ QUÀ TẶNG TRI ÂN

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình “Vòng quay may mắn” với các giải thưởng tiền mặt giá trị từ 50 triệu đến 150 triệu đồng. Không khí trở nên sôi động và hồi hộp khi các khách mời lần lượt nhận những phần thưởng hấp dẫn, không chỉ là lời tri ân thiết thực mà còn là động lực lớn để cộng đồng cư dân hiện thực hóa giấc mơ an cư tại Cẩm Khê Central Park.

Chị Ngô Thị Phương, một khách hàng đến từ Đoan Hùng, Phú Thọ, chia sẻ sau khi trúng thưởng: “Tôi vô cùng vui mừng khi nhận được giải thưởng bất ngờ này. Qua người quen giới thiệu, tôi đã tìm hiểu kỹ về dự án và bị thuyết phục bởi pháp lý rõ ràng cùng tiến độ thi công đúng cam kết. Hôm nay, chứng kiến hạ tầng hoàn thiện và không gian sống dần hình thành, tôi hoàn toàn yên tâm với lựa chọn của mình. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của Chủ đầu tư khiến tôi rất trân trọng.”

RA MẮT QUỸ CĂN SHOPHOUSE GIỚI HẠN - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 500 TRIỆU ĐỒNG

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, bảng hàng đợt 4 chính thức được giới thiệu với 31 sản phẩm giới hạn, gồm đất nền, biệt thự và shophouse, kèm theo chính sách ưu đãi chưa từng có. Chính sách ưu đãi hấp dẫn được công bố tại sự kiện cũng góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ cho bảng hàng đợt 4.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận ngay 200 triệu đồng hỗ trợ tài chính khi giao dịch biệt thự, 100 triệu đồng cho mỗi căn shophouse, và 50 triệu đồng đối với các sản phẩm đất nền. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua biệt thự hoặc shophouse trước ngày 15/8/2025 sẽ có thêm cơ hội tham gia chương trình “Vòng quay may mắn” với hàng loạt phần thưởng giá trị. Chính sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính vượt trội và quà tặng tri ân thiết thực đã khiến bảng hàng mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo khách hàng và nhà đầu tư ngay tại sự kiện.

Quỹ căn shophouse phiên bản giới hạn được tung ra trong bảng hàng đợt 4 này được tọa lạc tại vị trí trung tâm đẹp nhất của dự án, có tiềm năng kinh doanh vượt trội, đáp ứng giá trị kép “vừa để ở - vừa để kinh doanh sinh lời”. Mỗi căn shophouse trong giỏ hàng lần này sẽ đi kèm gói quà tặng và hỗ trợ tài chính lên tới 500 triệu đồng, áp dụng trong thời gian ngắn và số lượng cực kỳ giới hạn.

CẨM KHÊ CENTRAL PARK - KHU ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG BẬC NHẤT PHÚ THỌ

Với tâm huyết kiến tạo một cộng đồng sống thịnh vượng, hiện đại và tiện ích giữa trung tâm thị trấn Cẩm Khê, Cẩm Khê Central Park trở thành điểm đến lý tưởng cho cả cư dân và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững tại thị trường Tây Bắc giàu tiềm năng.

Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định vị thế của Cẩm Khê Central Park như một khu đô thị kiểu mẫu tại Phú Thọ, nhờ pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, linh hoạt. Dự án không chỉ mang lại giá trị thực mà còn lan tỏa niềm tin và tinh thần kiến tạo cộng đồng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chú trọng giá trị thực và dài hạn, Cẩm Khê Central Park nổi bật như một lựa chọn “đáng tiền”, mở ra hành trình an cư lý tưởng và cơ hội đầu tư sinh lời bền vững cho tương lai.