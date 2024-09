The Victoria kiến tạo không gian sống đậm chất riêng tư

MỘT KHÔNG GIAN ĐỦ TÁCH BIỆT ĐỂ TẠO SỰ BÌNH YÊN

Sở hữu vị trí đắc địa, án ngữ kề cận ngay cửa ngõ phía Tây đại đô thị, phân khu The Victoria thiết lập cho cư dân một không gian sống yên bình, đậm chất riêng tư. Nhờ nằm ở vị trí được bao quanh bởi các các trường học, khu đô thị thấp tầng, The Victoria được đánh giá là khu vực tách biệt với những tòa cao tầng trong đại đô thị và xung quanh. Lợi thế này cũng giúp The Victoria không bị chắn bởi bất kỳ tòa tháp nào khác, hưởng trọn không gian thông thoáng. Trong tương lai, điều này cũng sẽ không thay đổi khi quy hoạch đô thị khu vực này đã hoàn thiện đồng bộ.

Không gian nội khu xanh mướt tại The Victoria.

Đặc biệt, phân khu này chỉ sở hữu 3 tòa tháp, với layout thiết kế 17 căn/sàn. Mật độ dân cư thấp ngay chính trong phân khu và khu vực lân cận, giúp cư dân được tận hưởng không gian sống trở nên riêng tư và thoải mái.

Từ mỗi căn hộ, cư dân có thể tận hưởng cảm giác yên bình hòa cùng thiên nhiên bởi tầm nhìn thoáng đãng. Cư dân có thể thu trọn tầm mắt trong khung cảnh xanh mát của con đường chạy bộ, khu vườn nghệ thuật rợp bóng cây, những thảm cỏ xanh mịn, làn nước xanh biếc của bể bơi với điểm nhấn thác nước nhân tạo. Sự bình an của tâm hồn được thanh lọc bằng những mảng xanh hòa quyện.

TẬN HƯỞNG CHẤT SỐNG RIÊNG TRONG TIỆN NGHI ĐẲNG CẤP

Thuộc dòng sản phẩm Imperia Smart City phiên bản nâng cấp nhất, không gian sống tại The Victoria được chăm chút, tỉ mỉ với tiện nghi đẳng cấp, hiện đại. Đó là đặc quyền riêng biệt chỉ dành cho cư dân tương lai nơi đây.

Không gian sống tiện nghi, sang trọng và riêng tư trong mỗi căn hộ.

Ngay trong thiết kế căn hộ, từng lớp layout được sắp đặt theo hướng vừa đón nắng, đón gió tự nhiên vừa tạo không gian tách biệt cho mỗi gian phòng, vừa mang đến sự kết nối trên một mặt phẳng. Mỗi căn hộ tại The Victoria còn được trang bị nội thất đẳng cấp với hệ thống tủ bếp, nóng lạnh, điều hòa âm trần và các thiết bị vệ sinh cao cấp.

Đặc biệt, mật độ các căn hộ thấp cùng với hệ thống thang máy hiện đại và hàng rào bảo vệ an ninh bao quanh bằng công nghệ tiên tiến nhất giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn cuộc sống riêng tư. Chất sống đẳng cấp càng được nâng tầm khi trong mỗi tòa tháp, chuỗi tiện ích hướng tới nhu cầu cao của cư dân từ giải trí đến chăm sóc sức khỏe.

Tận hưởng sự thoải mái, tiện nghi trong từng không gian căn hộ.

Chỉ vài bước chân ra thềm sảnh, cả không gian nội khu xanh mướt giúp cư dân như “lạc” vào ốc đảo nghỉ dưỡng. Bằng ngôn ngữ thiết kế độc đáo, sáng tạo và tinh tế, nội khu The Victoria đúng nghĩa là chốn dưỡng trọn 24 giờ mỗi ngày. Điểm nhấn của dự án là khu bể bơi thiết kế vô cùng ấn tượng với thác nước nhân tạo giữa bề mặt, mang đến cho cư dân trải nghiệm bơi xuyên qua làn nước đầy thú vị.

Bên cạnh đó là hàng chục tiện ích bao quanh, đáp ứng nhu cầu cao nhất của từng chủ nhân căn hộ. Tất cả sẽ mang đến cho cư dân cuộc sống tận hưởng ngay tận ngưỡng thềm nhà mà chẳng cần phải đi xa.

Nếu như không gian nội khu là những “khoảng lặng” bình yên, đậm chất riêng tư thì bước ra thế giới bên ngoài, cư dân The Victoria sẽ hòa nhịp ngay vào sự sôi động của phố thị thông qua mọi tuyến đường huyết mạch như Lê Trọng Tấn và tương lai là Metro. Cũng chỉ vài bước, cư dân the Victoria tận hưởng nhịp sống năng động, đủ sắc màu trong đại đô thị.

Cùng với đó, thiết kế 2 tầng hầm và vị trí cạnh Parking Zone ngoài trời cũng là điểm cộng giúp cuộc sống của cư dân thêm trọn vẹn và hoàn hảo khi không còn phải lo bài toán đỗ xe.

Một vị trí tách biệt, một không gian sống đề cao giây phút nghỉ ngơi riêng tư đích thực, The Victoria là nơi trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo ngay ngưỡng cửa. Một nơi an cư bắt trọn mọi nhu cầu của cuộc sống không ngừng chuyển động, nơi mà khởi nguồn của sự sáng tạp, hạnh phúc và an yên.