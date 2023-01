Thị giá dưới mệnh, TIG muốn chào bán 24 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã TIG-HNX) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể: TIG thông qua kế hoạch chào bán 24 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 240 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lan Hương dự kiến mua thêm 7 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 323.935 cổ phiếu lên 7.323.935 cổ phiếu, tương ứng 3,66% vốn điều lệ; bà Phạm Thị Hồng Nhung dự kiến mua thêm 6 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 1.083.060 cổ phiếu lên 7.083.060 cổ phiếu, tương ứng 3,54% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Duy dự kiến mua 6 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 3% vốn điều lệ và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 2,5% vốn điều lệ.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ khi hoàn thành đợt chào bán và dự kiến triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tổng số tiền huy động 240 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi 192 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ; 30 tỷ đồng trả nợ nhà cung cấp là CTCP Sản xuất & Xuất nhập khẩu Hà Nội; còn lại 18 tỷ đồng trả nợ nhà cung cấp CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đô.

Chốt phiên ngày 4/1/2023, cổ phiếu TIG giảm 3,57% chỉ còn 8.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nhóm 4 nhà đầu tư dự kiến sẽ mua 24 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá cao hơn thị trường gần 20%.

Được biết, CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ được thành lập năm 2011, có vốn điều lệ là 640 tỷ, trụ sở đặt tại Khu Vườn Vua, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và TIG nắm 60% vốn tại công ty này.

CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ cùng với TIG là chủ đầu tư Vườn Vua Resort & Villas tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô 828.976 m2, tổng vốn đầu tư 4.247,8 tỷ đồng với quy mô đầu tư là một quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, biệt thự du lịch gồm hơn 580 biệt thự 3 tòa Condotel cao 24,5 tầng và gần 81 Shophouse cùng toàn bộ hệ thống dịch vụ resort, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hoàn chỉnh. Dự án đã hoàn thành đền bù GPMB, sở hữu đất sạch 100%, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án đã đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào khai thác kinh doanh khu resort trung tâm, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, lưu trú, vui chơi giải trí với hơn 300 phòng nghỉ và đầy đủ công trình hạ tầng, dịch vụ, phụ trợ phục vụ dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện…; Công ty cũng đã ký kết hợp tác quản lý vận hành với Tập đoàn Best Western International và thương hiệu “King Garden Thanh Thuy, BW Signature Collection By Best Western”; Ký kết hợp tác quản lý bán hàng và nhượng quyền thương hiệu với Tập đoàn Wyndham Hotel & Resorts, Phát triển hệ thống Biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao thương hiệu “Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy”.

Mới đây, CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã mua 2.900.000 CP. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 2.900.000 CP, chiếm tỷ lệ 1,65%. Thời gian giao dịch từ ngày 14/12 - 21/12/2022.

Kết thúc quý 3/2022, TIG báo lãi 24 tỷ, giảm 4 tỷ so với cùng kỳ. Tuy nhiên luỹ kế 9 tháng năm 2022 đạt 179 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ (92,7 tỷ đồng).