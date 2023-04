Thị trường bảo mật Việt Nam đang rất tiềm năng nhờ công cuộc chuyển đổi số

Đó là khẳng định của ông Nilesh Jain, Phó Chủ tịch Trend Micro khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ tại sự kiện công bố Công ty cổ phần phân phối Việt Nét (VietNet) trở thành nhà phân phối mới của Trend Micro tại Việt Nam sáng 19/4.

Đại diện của Trend Micro cho rằng, ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Việt Nam hiện là một thị trường đầy tiềm năng trong khu vực. Đặc biệt, thời gian qua, Chính phủ có những chính sách tăng tốc, hỗ trợ cho các bộ ngành, doanh nghiệp và người dân tham gia chuyển đổi số.

Theo ông Nilesh Jain, so với các nước trong khu vực, tốc độ chuyển đổi số của Việt Nam vào loại nhanh nhất. Chính phủ đang muốn rút ngắn thời gian ứng dụng các giải pháp công nghệ vào quản trị, tăng cường chuyển đổi số ở tất cả các ngành, doanh nghiệp và mang lại nhiều tiện ích, trải nghiệm số, thương mại điện tử cho người dân.

Ông Nilesh Jain cũng so sánh, nếu như Singapore, Australia cần đến 10 năm để phát triển thị trường kinh tế số còn hiện nay, Việt Nam chỉ cần khoảng 3 năm là có thể rút ngắn khoảng cách này.

Theo khảo sát gần đây của Trend Micro, hầu hết các doanh nghiệp tin rằng chuyển đổi số để giảm chi phí. Đầu tư năng lực số để thấu hiểu nhu cầu khách hàng và quản lý hàng tồn kho nhằm mang lại hiệu quả cao hơn, tăng cường khả năng phục hồi trước biến động. Đồng thời, chuyển đổi số còn giúp doanh nghiệp đón đầu các xu hướng và dự trù chi phí từ các mô hình kinh doanh mới (ví dụ cá nhân hóa tiêu dùng) bằng việc quản trị hệ thống dữ liệu hiệu quả…

Là thành viên của Chi hội An toàn thông tin (VNISA) phía nam, thời gian qua, VietNet đã phối hợp thường xuyên với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC) trong việc nâng cao nhận thức của người dùng về an toàn thông tin, cảnh báo những lỗ hổng, giao dịch an toàn trên không gian mạng và các cuộc tấn công có chủ đích (APT)…

Ông Lê Tuấn Đạt, CEO VietNet cho biết, việc trở thành đối tác Trend Micro, VietNet có đủ khả năng cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ an ninh thông tin trong các lĩnh vực thế mạnh như khối chính phủ, tài chính ngân hàng và sản xuất.