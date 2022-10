Cục An toàn thông tin cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy

Fortinet vừa công bố lỗ hổng bảo mật CVE-2022-40684 làm ảnh hưởng nghiêm trọng các sản phẩm FortiOS và FortiProxy. Nguy hiểm hơn, lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn công chưa xác thực chiếm quyền truy cập vào giao diện quản trị từ xa.

Qua quá trình giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)- Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), ghi nhận mã khai thác của lỗ hổng này đã được một số nhóm tấn công mạng sử dụng để tấn công vào hệ thống thông tin của nhiều cơ quan, tổ chức.

Trung tâm NCSC đánh giá, mức độ ảnh hưởng của lỗ hổng CVE-2022-40684 là nghiêm trọng. Do đó, việc rà soát và nâng cấp phiên bản hoặc áp dụng biện pháp khắc phục thay thế cần được thực hiện ngay lập tức.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và cũng góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị thực hiện:

Kiểm tra, rà soát các sản phẩm FortiOS và FortiProxy đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng trên.

Ngoài ra, thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới nhất để tránh nguy cơ bị tấn công. Trường hợp chưa thể nâng cấp, cần thực hiện thiết lập chính sách để hạn chế quyền truy cập các địa chỉ IP vào giao diện quản trị.

Đồng thời, tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng;

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 02432091616 hoặc ais@mic.gov.vn