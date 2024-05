Thị trường bất động sản Bến Cát đang trở nên sôi động

THỊ TRƯỜNG BẮT ĐẦU NHỘN NHỊP

Gần đây, một loạt dự án quy mô lớn đang được chủ đầu tư mở bán rầm rộ tại thành phố Bến Cát. Có thể kể đến như Richland Residence, 5F Apollo, EcoLakes, Oasis Riverside hay Bến Cát City Zone … Các dự án này chủ yếu tọa lạc ven quốc lộ 13 hoặc các trục giao thông chính như Vành đai 4, Trần Đại Nghĩa. Sản phẩm chào bán cũng khá đa dạng, từ đất nền, nhà phố cho đến biệt thự và nhà ở xã hội.

Khảo sát cho thấy, các dự án này có mức giá khá đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng. Mức giá phổ biến là khoảng 3 tỷ đồng/căn nhà phố và 1,8 tỷ đồng/nền đất hay mới đây, dự án Richland Residence được Kim Oanh Group chào bán khoảng 1 tỷ đồng/nền đất và 1,9 tỷ đồng/căn nhà phố xây sẵn.

Một số khu vực liền kề thành phố Bến Cát cũng đang có nhiều dự án mới mở bán. Tiêu biểu như Sycamore và Artisan Park tại thành phố mới Bình Dương; dự án Sun Casa Central tại thành phố Tân Uyên hay dự án 5F Orianna tại huyện Phú Giáo…

Dự án Richland Residence đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tiện ích. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại thành phố Bến Cát được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trên thị trường thứ cấp, khu vực Bến Cát cũng đang rất nhộn nhịp giao dịch. Một số dự án được nhiều khách hàng quan tâm là Mega City, Golden Center City…

CHỦ ĐẦU TƯ "CHIỀU LÒNG" KHÁCH HÀNG

Thời điểm này, hai yếu tố mà người mua bất động sản quan tâm nhất chính là chính sách ưu đãi thanh toán và pháp lý dự án. Điều này được các chủ đầu tư nghiên cứu khá kỹ và tìm cách đáp ứng để “chiều lòng” khách hàng.

Tại dự án Richland Residence đang được Kim Oanh Group - đơn vị phát triển dự án áp dụng chính sách vô cùng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng chỉ cần bỏ số vốn ban đầu khoảng 320 triệu đồng đã có thể sở hữu ngay một sản phẩm, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị với lãi suất cố định chỉ 4,8%/24 tháng, đồng thời ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng.

Bên cạnh các lợi thế nổi bật như vị trí trung tâm thành phố Bến Cát, liền kề 8 khu công nghiệp lớn, hạ tầng đầy đủ thì chính chính sách thanh toán nhẹ nhàng đang giúp Richland Residence thu hút rất đông khách hàng.

Anh Quốc (TP.HCM) cho biết anh vừa mua một sản phẩm Richland Residence vào tuần trước. “Tôi khá bất ngờ khi chỉ cần bỏ ra khoảng 320 triệu đồng là đã có thể sở hữu một sản phẩm rất tiềm năng tại Richland Residence. Phần còn lại tôi vay ngân hàng lãi suất còn thấp hơn so với vay mua nhà ở xã hội nên hàng tháng thanh toán rất thoải mái”, anh Quốc nói và cho biết thêm, anh kỳ vọng trong vòng một năm tới, giá bất động sản tại Bến Cát có thể tăng gấp đôi, tương tự Dĩ An và Thuận An trước đây. Khi đó, anh có thể “đẩy” hàng thu lời lớn so với chi phí đã thực sự bỏ ra.

Về vấn đề pháp lý, quan sát cho thấy đây đang là “nút thắt” của hầu hết dự án đang chào bán trên thị trường cả nước, chứ không chỉ riêng tại Bình Dương. Do đó, những dự án nào đã có pháp lý hoàn chỉnh khi tung ra bán sẽ nắm lợi thế thu hút khách hàng. Ví dụ như dự án Richland Residence nhờ đầy đủ pháp lý và chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tiện ích như công viên, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao đa năng… nên mỗi tuần thu hút hàng trăm khách hàng quan tâm tìm hiểu.

Ông Tô Duy Chinh, Giám đốc Khối Kinh doanh Kim Oanh Group, cho biết chỉ chưa đến một tuần công bố ra thị trường, dự án Richland Residence đã giao dịch thành công khoảng 100 sản phẩm.

“Tại Bình Dương hiện nay rất hiếm tìm được dự án đã đầy đủ pháp lý và hạ tầng thi công hoàn chỉnh trong khi đây là yếu tố đang được nhiều người quan tâm để hạn chế rủi ro khi muốn mua bất động sản. Đây cũng là lý do giúp Richland Residence lọt vào ‘mắt xanh’ của đông đảo khách hàng ngay khi vừa công bố ra thị trường”, ông Chinh khẳng định.

