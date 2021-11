Thị trường bất động sản hồi phục ngoạn mục trong tháng 10

Cụ thể, về tình hình giao dịch trong tháng 10, tại thị trường miền Bắc, thị trường nhà đất thổ cư và chung cư Hà Nội sôi động hơn so với trước khi áp lệnh giãn cách; thị trường bất động sản Hải Phòng ổn định trong đó, nổi bật nhất là loại hình bất động sản công nghiệp và nhà đất cao cấp.

Miền Trung, giao dịch ở Bình Thuận sôi động tại 1 số dự án mới nổi. Còn tại miền Nam, giao dịch bắt đầu quay trở lại ở TP.HCM và 1 số tỉnh Đông Nam Bộ. Xu hướng mở bán online diễn ra mạnh mẽ.

Đối với mức độ quan tâm, ở cả ba thị trường chính gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đều tăng mạnh trở lại, tại Hà Nội mức hồi phục về gần 100% so với thời điểm tháng 5; tại Đà Nẵng hồi phục 70% so với thời điểm tháng 4 và TP.HCM gần 90% so với thời điểm tháng 5, đây là thời điểm làn sóng Covid-19 lần thứ tư bắt đầu bùng nổ.

Mức độ quan tâm tăng ở tất cả các loại hình bất động sản, trung bình tăng 8% so với tháng 10/2020 và tăng 55% so với tháng 9 liền kề trước đó. Tăng mạnh nhất là nhà mặt phố với 78%, tiếp theo là đất với 58% và căn hộ chung cư 57%.

Đối với riêng thị trường Hà Nội, giá bất động sản tăng 3% so với tháng 10/2020, trong đó, phân khúc bình dân có mức tăng cao nhất về lượng tin đăng và dành được sự quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư, khách mua. Tiếp theo là trung cấp rồi với đến cao cấp.

Tương tự, tại TP.HCM, giá rao bán tăng 4% so với cùng thời điểm năm ngoái. Căn hộ bình dân cũng vẫn chiếm được nhiều sự quan tâm nhất, tăng 89% và sau đó là căn hộ cao cấp, rồi mới đến trung cấp.

Nhìn chung, mức độ quan tâm thị trường bất động sản hồi phục mạnh mẽ trong tháng 10, Bình Dương tăng 69%; Đà Nẵng tăng 94%; Đồng Nai tăng 65%; Bà Riạ - Vũng Tàu tăng 73%; Long An 62%; Khánh Hoà 42%...