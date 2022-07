Thị trường đang bị định giá thấp, nhóm cổ phiếu nào đáng để "xuống tiền"?

VnDirect vừa chính thức công bố báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán những tháng cuối năm 2022.

VN-INDEX CÓ THỂ ĐẠT 1.500 ĐIỂM VÀO CUỐI NĂM

Trong báo cáo này, theo đánh giá của VnDirect, các công ty niêm yết trên HOSE có triển vọng kinh doanh tích cực trong giai đoạn 2022-2023, dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ tăng trưởng 21% so với cùng kỳ trong hai năm tới. Tốc độ tăng trưởng này cao gấp đôi tốc độ của bình quân 15 năm qua.

Tăng trưởng lợi nhuận một số ngành có thể cải thiện mạnh mẽ năm 2022, bao gồm Hàng công nghiệp và Dịch vụ (đóng góp lớn từ ACV), Bán lẻ và Bất động sản trong khi tăng trưởng của nhóm Dầu khí, Dịch vụ thiết yếu và Công nghệ vẫn tương đối mạnh.

Theo dữ liệu lịch sử, Vn-Index hầu hết ghi nhận mức tăng trưởng dương trong những năm mà tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết cao trên 10%, ngoại trừ năm 2010 khi Việt Nam phải đối mặt với lạm phát cao và vụ vỡ nợ của Vinashin.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh giống như hầu hết các thị trường mới nổi khác trong 6 tháng đầu năm, đưa chỉ số Vn-Index giao dịch ở mức gần như thấp nhất trong 5 năm qua. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, Vn-Index đang giao dịch ở mức P/E hiện tại là 12,9 lần, tức là mức chiết khấu 25% so với mức đỉnh trong năm nay và chiết khấu 22% so với mức P/E trung bình 5 năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang nổi bật hơn các thị trường mới nổi khác do có mức tăng trưởng EPS cao trong giai đoạn 2022-24 (trung bình 19,2%)

Tuy nhiên, để định giá thị trường Việt Nam trong tương quan với môi trường lãi suất tăng, VnDirect sử dụng phương pháp định giá lợi suất thu nhập thị trường. Phương pháp này rất hữu ích khi xuất hiện lo ngại về lãi suất tăng và giúp nhà đầu tư tối ưu phân bổ tài sản. Quan sát cho thấy, chênh lệch giữa lợi suất thu nhập của thị trường Việt Nam và lãi suất huy động bình quân 12 tháng của các ngân hàng thương mại đang gia tăng, điều này cho thấy thị trường chứng khoán có thể đang bị định giá thấp.

VnDirect kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phục hồi vào nửa cuối năm 2022.

Trong kịch bản cơ sở, dự báo Vn-Index đạt 1.330 điểm vào cuối năm 2022 (tương đương P/E ở mức 12,5 lần). Lạm phát của Mỹ khó có thể sớm hạ nhiệt. Fed tăng lãi suất điều hành theo kế hoạch. Lãi suất mục tiêu quỹ của Fed có thể tăng đến 3,2-3,8% vào cuối năm 2022. Tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo ở mức 7,1% (+/- 0,3% điểm). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể tăng lãi suất điều hành thêm 25-50 điểm cơ bản trong Q4/22. Tăng trưởng EPS năm 2022 của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sát với dự báo là 23%.

Trong kịch bản tích cực, dự báo Vn-Index sẽ đạt 1.500 điểm vào cuối năm 2022 (tương đương P/E khoảng 14,0 lần). Lạm phát của Mỹ có thể sớm hạ nhiệt từ cuối Q3/22. Kế hoạch tăng lãi suất của Fed có thể chậm lại. Lãi suất mục tiêu quỹ của Fed có thể đạt 2,8-3,2% vào cuối năm 2022. Tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo vượt 7,5% so với cùng kỳ. Ngân hàng Nhà nước không thể tăng lãi suất điều hành trong năm 2022. Tăng trưởng EPS năm 2022 của các công ty niêm yết trên HOSE có thể vượt dự báo 23% so với cùng kỳ.

NHÓM NGÀNH NÀO XỨNG ĐÁNG XUỐNG TIỀN?

VnDirect đưa ra 5 luận điểm cho đầu tư những tháng cuối năm. Thứ nhất, ngành dịch vụ sẽ tăng tốc trong 6 tháng cuối năm 2022. Với việc Việt Nam mở cửa trở lại ngành du lịch từ giữa tháng 3 năm 2022, nhu cầu liên quan đến dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch và giải trí đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Vì vậy, công ty chứng khoán này đánh giá cao các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, lưu trú-ăn uống, lữ hành và giải trí trong nửa cuối năm 2022.

Thứ hai, ai sẽ được hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng? Theo VnDirect, đó là Ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhóm doanh nghiệp giữ nhiều tiền mặt sẽ được hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng. Bên cạnh đó, ngân hàng là đại diện tốt nhất cho sự hồi sinh của nền kinh tế Việt Nam.

Thứ ba, kịch bản giá hàng hóa cơ bản có thể đảo chiều trong 6 tháng cuối năm? Kỳ vọng giá hàng hóa sẽ có sự phân hóa, trong đó giá thép, phân bón, sữa bột nguyên kem, ngô, đường… sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2022. Sự đảo chiều của giá hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thực phẩm, sẽ báo hiệu cho mức tăng trưởng lợi nhuận cao của các doanh nghiệp sản xuất sữa và thực phẩm.

Thứ tư, đầu tư công tăng tốc trong nửa cuối năm 2022. VnDirect kỳ vọng đầu tư công sẽ tăng tốc trong những tháng tới nhờ những nỗ lực gần đây của chính phủ và dự đảo chiều của giá vật liệu xây dựng.

Cuối cùng, phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng. Ngành năng lượng Việt Nam đang trải qua một quá trình chuyển đổi lớn do các ưu tiên của Chính phủ nhằm duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế vĩ mô và tính bền vững của môi trường. Với quy mô và tiến độ nhanh hơn dự kiến của quá trình chuyển đổi năng lượng này, VnDirect tin rằng các cổ phiếu điện và nhà phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ vượt trội trong vài năm tới.