VN-Index dò đáy trong tháng 6, vốn nội tháo chạy, khối ngoại lao vào mua ròng hơn 2.000 tỷ

Thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong tháng 6 chủ yếu đến từ vĩ mô ngoại biên, lạm phát toàn cầu tăng cao trong đó Mỹ cao nhất trong vòng 30 năm buộc Fed phải thắt chặt tiền tệ, nâng thêm 0,75% lãi suất vào thời điểm giữa tháng 6.

Vĩ mô trong nước nhìn chung vẫn rất tốt so với bối cảnh chung, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, lạm phát tháng 6 của năm 2022 tăng 0,69% so với tháng trước và tăng 3,18% so với tháng 12/2021. Chỉ số CPI bình quân lũy kế 6 tháng đầu năm là 2,44% so với năm ngoái và thấp hơn so với mục tiêu 4% mà Chính phủ đặt ra. Số doanh nghiệp thành lập mới bùng nổ lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập trong tháng 6.

Kết thúc tháng 6, Vn-Index đạt 1197,6 điểm, giảm 7,4% so với đầu tháng. Thanh khoản toàn thị trường trung bình đạt 13.300 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 24% so với tháng trước (tháng 5 giá trị giao dịch trung bình 3 sàn 17.500 tỷ đồng). Thanh khoản thị trường suy giảm là do tâm lý thị trường tiêu cực về triển vọng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh lạm phát cao trên toàn cầu do gián đoạn chuỗi cung ứng, (2) FED đẩy mạnh thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát và bức tranh tăng trưởng ảm đạm của nền kinh tế Trung Quốc do duy trì chính sách “Zero-Covid”.

Diễn biến các chỉ số trong thời gian qua.

Cả chỉ số VNSML (vốn hoá nhỏ) và chỉ số VNMID (vốn hoá trung bình) lần lượt giảm 11% và 10,4%; chỉ số VN30 (vốn hoá lớn) giảm 5,8% kể từ đầu tháng, thấp hơn mức giảm chung của thị trường chủ yếu nhờ nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản bật tăng vào những phiên cuối cùng của tháng, nhóm dầu khí cũng giữ đà tăng khá tốt trong nhịp giảm điểm của thị trường thời gian vừa qua.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 2.000 tỷ đồng trong tháng 6 vừa qua, giảm 28,2% so với tháng 5 mua ở mức 2.786 tỷ đồng. Top 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm DPM 602,9 tỷ đồng; CTG 528 tỷ đồng; MSN 407 tỷ đồng; STB 525 tỷ đồng; NLG 318 tỷ đồng; GAS 302 tỷ đồng; HDB 260 tỷ đồng; VGC 254 tỷ đồng; DCM 200 tỷ đồng; VHC 191 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán VIC nhiều nhất 558 tỷ đồng; HPG 545 tỷ đồng; NVL 474 tỷ đồng; VCB, NKG, MWG, VNM cũng là những cổ phiếu bị khối ngoại xả ròng trong tháng 6.

Đồ họa: A.N.

Lũy kế nửa đầu năm 2022, khối ngoại mua ròng 2.100 tỷ đồng trong đó tập trung gom nhiều nhất STB 2.362 tỷ đồng; DGC 2.238 tỷ đồng; DPM 1.931 tỷ đồng; MWG 1.236 tỷ đồng, CTG, NLG, KBC, DXG. Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài xả mạnh HPG với giá trị 5.608 tỷ đồng; MSN 4.775 tỷ đồng; VIC 4.517 tỷ đồng; NVL 2.597 tỷ đồng; SSI 1.232 tỷ đồng.

Trong khi đó, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 200 tỷ đồng trong tháng 6 vừa qua. Top 10 cổ phiếu bị tự doanh xả nhiều nhất gồm HDG, CTR, VPB, TCB, DPM, PNJ, NVL, PC1, SSI, TRA. Ở chiều ngược lại, tự doanh gom mạnh GEX, KDH, EVF, MWG, VIC, HSG, DXG, REE, SAM, DCM. Tuy vậy, tính từ đầu năm đến nay, nhóm này vẫn mua ròng 900 tỷ đồng.