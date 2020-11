Thị trường đang có dấu hiệu đuối sức

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/11/2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, chỉ số VnIndex giảm 2,01 điểm – tương đương giảm 0,21%, đóng cửa ở mức 937,75 điểm. Chỉ số HnxIndex giảm 1,73 điểm – tương đương giảm 1,24%, xuống 138,30 điểm.

Tiếp tục thử thách vùng kháng cự 940-950

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

"Vn-Index dự báo sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 940-950 điểm trong phiên cuối tuần. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng, đây vẫn là vùng cản có thể tạo ra áp lực rung lắc mạnh và điều chỉnh cho thị trường.

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn có thể tạo ra biến động khó lường đối với thị trường tài chính thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng.

Mặt khác, nhà đầu tư sẽ bắt đầu hướng sự chú ý đến các thông tin về kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2020 của các doanh nghiệp niêm yết.

Chiến lược đầu tư: Duy trì tỷ trọng ở mức 50% cổ phiếu; Các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao tiếp tục xem xét bán giảm tỷ trọng về mức an toàn khi chỉ số thử thách lại vùng kháng cự 940-950 điểm; Nhà đầu tư đang có vị thế tiền mặt lớn có thể xem xét giải ngân tại các vùng hỗ trợ 925-930 điểm và 900-910 điểm".

Dòng tiền tiếp tục rời thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau các phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường đã có nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch gần dây. Dòng tiền tiếp tục rời khỏi thị trường với 04/19 ngành tăng điểm.

Thanh khoản suy giảm, biên độ giao dịch thu hẹp và độ rộng thị trường tiêu cực cho thấy xu hướng hốt lãi ngắn hạn trên thị trường. Tuy nhiên, khối ngoại đã mua ròng trở lại trên sàn HSX và tiếp tục mua ròng tại sàn HNX. VN-Index đang kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 940 điểm và chờ đợi kết quả bầu cử của của tổng thống Hoa Kỳ".

Có thể giằng co và đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index điều chỉnh sau bốn phiên tăng liên tiếp với mức giảm nhẹ, thanh khoản suy giảm so với phiên trước đó và tiếp tục thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán ra trong phiên hôm nay là không thực sự lớn.

Trên góc nhìn kỹ thuật, VN-Index hiện kết phiên ngay trên ngưỡng 938 điểm (MA20), do đó khả năng chỉ số sẽ giằng co quanh ngưỡng này trước khi có những biến động mạnh trong phiên tới. Khối ngoại quay trở lại mua ròng nhẹ với hơn 30 tỷ đồng trên hai sàn là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 tháng 11 tiếp tục duy trì mức basis dương 6,56 điểm so với chỉ số cơ sở VN30, cho thấy các nhà giao dịch vẫn lạc quan về xu hướng hiện tại.

Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 6/11, VN-Index có thể sẽ giằng co và đi ngang trong khoảng 835-840 điểm (MA20) cho đến khi có tin tức từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Những nhà đầu tư đã bắt đáy một phần tỷ trọng danh mục quanh ngưỡng MA20 trong phiên 28/10 có thể canh chốt lời ngắn hạn nếu thị trường có nhịp tăng đến quanh ngưỡng 950 điểm. Những nhà đầu tư đang nắm tiền mặt có thể giải ngân một phần danh mục nếu thị trường có nhịp giảm về quanh ngưỡng hỗ trợ trung hạn 915 điểm (MA50)".

Thị trường đang có dấu hiệu đuối sức

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Sau nhịp tăng vừa qua, thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu đuối sức và đang ở trạng thái điều chỉnh nhẹ để tìm lại các ngưỡng cân bằng chỉ số. Do vậy các nhà đầu tư không nên tham gia trong lúc này và cần đứng ngoài quan sát để bảo toàn thành quả của mình trong thời gian vừa qua".

Có thể quay trở lại diễn biến điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

"VN-Index đóng cửa tại 937,75 điểm, giảm 2,01 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về số mã giảm giá với sắc đỏ tập trung chủ yếu tại nhóm Thép, Khu công nghiệp, Dầu khí, Ngân hàng,…

Thanh khoản đạt 5.454 tỷ, giảm 11,1% và duy trì dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất tiếp tục cho thấy sự thận trọng của dòng tiền đối với nhịp hồi phục lần này của chỉ số.

Chỉ số ghi nhận diễn biến giảm điểm về cuối phiên trước sự gia tăng của dòng tiền chốt lời. Áp lực bán tập trung tại những nhóm cổ phiếu đóng vai trò dẫn dắt báo hiệu khả năng kết thúc nhịp hồi phục lần này.

Trong những phiên tới, VNIndex có thể sẽ quay trở lại diễn biến điều chỉnh. Nếu kịch bản này xảy ra, chỉ số nhiều khả năng sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 890 – 910 điểm trước khi phát đi tín hiệu về xu hướng tiếp theo.

Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn nên chờ chỉ số điều chỉnh về vùng giá xung quanh 900 điểm trước khi giải ngân.

Vùng kháng cự 950 – 970 điểm. Vùng hỗ trợ 890 – 910 điểm"

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.