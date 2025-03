Thị trường đối diện áp lực chốt lời trong tuần này, khả năng VN-Index có thể lùi xuống dưới mốc 1.300?

Thị trường trong nước ngược dòng chứng khoán thế giới bằng tuần tăng thứ 6 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ giữa tháng 8/2023 và trụ vững trên ngưỡng 1.300 điểm trong toàn bộ các phiên ở tuần trước. Chỉ số này chốt tuần ở 1.305,36 điểm, tăng 8,61 điểm, tương đương tăng 0,66% so với tuần trước.

Mức tăng trong tuần vừa qua chủ yếu tập trung ở nhóm Midcap (+1,36%), trong khi Smallcap tăng 1,05% và Vn30 tăng nhẹ 0,2%. Một số nhóm cổ phiếu nổi bật như: Xây dựng và Vật liệu Xây dựng, phần lớn là cổ phiếu Thép (+5,01%), Chứng khoán (3,2%), Bất động sản (+2,58%), … Ở chiều ngược lại, Logistics (-2,69%), Hàng không (-2,48%), Bảo hiểm (-2,34%).

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 21.137 tỷ đồng, tăng 13,2% so với tuần trước đó, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng tăng 16,3% lên 19.448 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đã đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Thanh khoản tháng 2 đã tăng lên mức 17.861 tỷ đồng, tức tăng gần 40% so với tháng 1 nhưng vẫn thấp hơn 23,3% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 15.343 tỷ đồng, giảm 27,2% so với mức bình quân năm 2024.

Điểm nhấn tuần qua là việc dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành, được thúc đẩy bởi những câu chuyện riêng của từng nhóm cổ phiếu, tiêu biểu như câu chuyện áp thuế phòng vệ đối với ngành thép, tháo gỡ pháp lý đối với một số dự án bất động sản dân cư và kỳ vọng về việc triển khai KRX.

Những câu chuyện này phần nào giúp giữ nhịp tăng của thị trường trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng và thị trường quốc tế có những biến động bất lợi. Một thông tin quan trọng trong tuần qua là việc Tổng thống Trump đe dọa áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Châu Âu và cho biết thuế quan đối với Mexico, Canada sẽ vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch là 4/3, đồng thời cộng thêm mức thuế bổ sung 10% đối với Trung Quốc.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, cho rằng những diễn biến này là đáng chú ý và mặc dù Việt Nam vẫn đang nằm ngoài danh sách áp thuế của Mỹ nhưng việc quản trị rủi ro cũng cần tính đến.

Đầu tuần tới, thị trường có thể tiếp tục kiểm định lại vùng 1.300 điểm và diễn biến tại vùng này có thể quyết định xu hướng ngắn hạn của thị trường. Nếu VN-Index tiếp tục giữ vững được mức trên 1.300 điểm thì xu hướng tăng vẫn được bảo toàn và thị trường có thể hướng tới vùng cao hơn là 1.320-1.340 điểm.

Ở chiều hướng kém tích cực hơn, nếu không giữ được trên 1.300 điểm, chỉ số Vn-Index có thể quay đầu điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.280 điểm. Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho cả 2 kịch bản có thể xảy ra này, theo đó cần kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy ở ngưỡng an toàn, chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu ở nhóm đã tăng nóng (vào vùng quá mua) và có thể cân nhắc dịch chuyển bớt danh mục sang nhóm cổ phiếu midcaps trong một số ngành ưu tiên như Điện, Bất động sản dân cư và Xuất khẩu.

Về mặt định giá, theo chứng khoán MBS, hiện tại chỉ số P/E (ttm) của thị trường đã tăng từ mức 13,3 lần ở đầu tháng 2 lên mức 14,18 lần nhưng vẫn thấp hơn 16,5% so với mức bình quân 5 năm. Đây là lần thứ 2 chỉ số P/E về vùng thấp hơn so với mức bình quân 1 đội lệch chuẩn kể từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2024, thời điểm chỉ số Vn-Index ở vùng 1.250 điểm.

Theo MBS, thị trường đang có nhiều tín hiệu tích cực từ nội tại như dòng tiền nội vẫn mạnh, hấp thụ áp lực bán từ khối ngoại nhờ chính sách hỗ trợ kinh tế từ Chính phủ (giữ lãi suất, kích cầu). Thanh khoản đang trong xu hướng tăng nhưng mới là tuần đầu tiên trên ngưỡng 21.000 tỷ đồng, so với ngưỡng 1.300 điểm trong năm 2014, mức thanh khoản này vẫn còn dư địa để tăng tiếp.

Tâm lý nhà đầu tư tích cực trong bối cảnh chứng khoán thế giới điều chỉnh mạnh và khối ngoại vẫn duy trì bán ròng, các yếu tố tác động kìm hãm thị trường trong năm 2024 như tỷ giá USD/VND hoặc diễn biến chỉ số DXY đã được thị trường hấp thụ.

Dòng tiền đang xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu như: Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bất động sản, … ngay cả nhóm Vingroup hay thực phẩm cũng đang hồi phục trở lại.

Về yếu tố mùa vụ thị trường đang có xác suất tăng điểm trong tháng 3 khá cao: 8/10 năm tăng trong đó 4 năm tăng liên tiếp từ 2021 – 2024.

Tuy vậy, một số quan ngại có thể khiến thị trường điều chỉnh từ chuỗi tăng 6 tuần liên tiếp của Vn-Index trong bối cảnh chứng khoán thế giới đang trong nhịp điều chỉnh mạnh. Tác động từ thuế quan khiến chứng khoán thế giới điều chỉnh, dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn như Vàng, USD, trái phiếu kho bạc.

Với các nhận định trên, MBS cho rằng các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh đối với chỉ số Vn-Index vẫn tiếp diễn, vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.280 - 1.290 điểm trong khi thị trường vẫn có nhiều cơ hội để hướng tới vùng cản 1.320 điểm hoặc 1.350 điểm.

Kịch bản cơ sở là nhịp điều chỉnh (nếu có), thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh EMA21 ngày (1.280 – 1.285 điểm) trên cơ sở dòng tiền nội vẫn mạnh, hấp thụ lực bán từ khối ngoại, trong khi chứng khoán thế giới chỉ điều chỉnh nhẹ và các tin thuế quan không gây biến động lớn ngay tuần đầu áp dụng. Kịch bản thận trọng là thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.260 – 1.270 điểm khi chứng khoán thế giới tiếp tục giảm mạnh và tâm lý chốt lời trên diện rộng sau chuỗi tăng 6 tuần liên tiếp.

Với việc dòng tiền chảy mạnh vào nhóm Chứng khoán và Thép ở tuần trước, MBS cho rằng vẫn còn cơ hội ở nhóm này ở các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh, tạo cơ hội cho nhà đầu tư cơ cấu danh mục. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tạo sự phân hóa, trong khi một số cổ phiếu có xu hướng tạo đỉnh cao mới cũng rất đáng quan tâm. Nhìn chung, ngoài 3 nhóm cô phiếu chủ đạo trên, dòng tiền có khả năng sẽ lan tỏa sang nhóm: Bất động sản, Hóa chất, sản xuất và phân phối điện, đầu tư công...