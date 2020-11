Thoái vốn tại SIP, Tập đoàn Cao Su Việt Nam dự thu trên 1.000 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR-HOSE) vừa công bố quyết định giá khởi điểm và phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP-UpCoM).



Theo đó, tổng số lượng chào bán là 10.740.944 cổ phiếu SIP - trong đó: chào bán đợt 1 là 9.339.952 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu thưởng là 1.400.992 cổ phiếu sẽ tiếp tục chào bán khi hoàn thành việc thẩm định giá tiếp theo theo quy định. Phương thức thực hiện là khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

Giá khởi điểm theo chứng thư thẩm định giá là 97.500 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự thu hơn 1.047 tỷ đồng. Trong trường hợp giá khởi điểm chào bán thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán thì giá khởi điểm chuyển nhượng sẽ là mức giá tham chiếu bình quân này.

Theo dữ liệu trên HOSE, cổ phiếu SIP vừa trải qua nhịp tăng mạnh từ đầu tháng 11 đạt tới mốc 152.200 đồng/cổ phiếu vào ngày 23/11. Tuy nhiên, hiện cổ phiếu này đang dừng ở mức 129.300 đồng/cổ phiếu và cao hơn giá khởi điểm 32%.

Được biết, ngày 15/12, SIP sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, với hơn 79,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 79,4 tỷ đồng cho đợt cổ tức này - trong đó GVR sẽ thu về hơn 10,7 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 2/12 tới.

Về kết quả kinh doanh, SIP báo lãi ròng quý 3 hợp nhất tăng trưởng 25,6% so với cùng kỳ, đạt 252 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 676 tỷ đồng, tăng 62,5% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Theo SIP, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng 25,6% là do doanh thu từ hoạt động tài chính tăng chủ yếu là lãi tiền gửi và lãi cho vay tăng. Đồng thời, chi phí tài chính giảm tới 173,37% do hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh trong kỳ.

Tính đến 30/9, tổng tài sản tăng hơn 1.300 tỷ lên 14.794 tỷ đồng; gần 863 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển gần 334 tỷ đồng.