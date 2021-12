Thời điểm thích hợp để sở hữu shophouse Hinode Royal Park giá trị tại Tây Hà Nội

Không chỉ sở hữu vị trí vàng tại khu vực sôi động nhất phía Tây Hà Nội, Shophouse Thịnh Vượng nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park càng thêm sức nóng vào dịp cuối năm 2021 khi chủ đầu tư WTO “tích hợp” hàng loạt tiện ích mới cùng chính sách bán hàng hấp dẫn.

BẤT ĐỘNG SẢN PHÍA TÂY "HỒI SINH" SAU DỊCH

Thiếu quỹ đất “sạch”, pháp lý siết chặt trong thời gian qua đã tạo ra tình trạng khan hiếm nguồn cung khiến giá trị bất động sản phía tây Hà Nội tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, sau dịch Covid-19, nhu cầu nhà ở vẫn luôn tăng. Nguyên nhân là do càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng để ở trong an toàn. Chính vì vậy, từ đầu năm 2021, dòng tiền đổ vào bất động sản tăng nhanh khiến nhiều nơi còn xảy ra tình trạng "sốt" đất.



Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2021 của Bộ Xây dựng vừa công bố, giá phân khúc đất nền cơ bản không thay đổi so với quý trước. Tại Hà Nội, giá đất nền vẫn ở ngưỡng cao, hầu như chưa giảm so với quý 2. Đơn cử, đất dự án tại khu đô thị mới Đại Kim - Định Công có giá khoảng 46 triệu đồng/m2, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh khoảng 34 triệu đồng/m2, dự án Eurowindow Twin Parks khoảng 94 triệu đồng/m2, khu đô thị Kim Chung - Di Trạch khoảng 52 triệu đồng/m2.

Cũng theo các chuyên gia, tuy giá bán đất nền, liền kề tăng phi mã nhưng nguồn cung khan hiếm, giao dịch chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây Hà Nội, đặc biệt là ở huyện Hoài Đức và Nam Từ Liêm. Theo dự báo, vào năm 2022, khoảng 4.000 căn sẽ được tung ra thị trường với khu vực phía Tây chiếm 65% thị phần. Cùng với làn sóng dịch chuyển trung tâm hành chính mới sang phía Tây thủ đô, giá trị bất động sản hứa hẹn sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Sở hữu shophouse giá trị bậc nhất Tây Hà Nội.

Với vị trí chiến lược có tính kết nối cao, nằm tại lõi quy hoạch của hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội, Hinode Royal Park hiện đang nắm giữ vị trí trọng điểm giao thương của khu vực, trên trục đường huyết mạch, sở hữu tiềm năng cực lớn để trở thành tâm điểm của một khu đô thị hiện đại, phát triển về kinh tế, thương mại, công nghiệp.

TỔNG THẾ DỰ ÁN HINODE ROYAL PARK

Từ Hinode Royal Park, cư dân vừa có thể di chuyển nhanh chóng vào trung tâm thành phố chỉ mất 10 phút. Đặc biệt, khi tuyến đường 3,5 nối với Đại lộ Thăng Long được hoàn thiện sẽ càng làm tăng tính kết nối liên vùng và liên tỉnh. Nhiều chuyên gia dự đoán BĐS trên trục đường 32, Trịnh Văn Bô khi đó sẽ tăng giá ít nhất 30% so với thời điểm hiện tại. Đây được đánh giá là vị trí đẹp và khan hiếm còn sót lại mà những dự án về sau trong khu vực khó có thể cạnh tranh.

Trong đó, shophouse Thịnh Vượng được xem là điểm nhấn sáng giá, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và đẳng cấp tại Hinode Royal Park. Không phải ngẫu nhiên khi sản phẩm này khi ra mắt đã nhanh chóng được nhà đầu tư sành sỏi xuống tiền, chốt căn. Theo thông tin từ chủ đầu tư WTO, khu shophouse Thịnh Vượng của Hinode Royal Park được xây dựng với diện tích linh hoạt từ 135 -153 m2, mặt tiền rộng đến 9m phù hợp vừa để ở vừa kinh doanh thương mại từ văn phòng đại diện, showroom, trung tâm thời trang, mỹ phẩm, trang sức, hàng lưu niệm đến các cửa hàng tiện lợi, các dịch vụ cao cấp như Gym, Yoga, Spa, café phố, nhà hàng…

Shophouse Thịnh Vượng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, vừa mang nét cổ điển, vừa sang trọng và tinh tế trong từng thiết kế. Các căn shophouse được phân chia linh hoạt, tầng 1, chủ đầu tư thiết kế 2 lối đi tách biệt dành cho khách và chủ nhà để không gây ảnh hưởng tới hoạt động sống hàng ngày.

Shophouse Thịnh Vượng - sự lựa chọn thông minh cho các nhà đầu tư.

Từ tầng 2, không gian sống được thiết kế hợp lý với giếng trời, ban công cùng nhiều cửa sổ, khiến căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành, gió trời mát mẻ. Với màu sơn chủ đạo là màu trắng, cửa sổ được thiết kế vô cùng rộng lớn để tạo độ thông thoáng cho căn nhà, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cả những gia đình đa thế hệ hoặc cho thuê mang đến cuộc sống thoải mái và tiện nghi, tối ưu công năng sử dụng.

Mặt khác, chỗ đỗ xe thuận lợi với chiều rộng vỉa hè lên tới 14m trên đại lộ Bình Minh, giúp cư dân thuận lợi dừng đỗ và kết nối đến các khu vực kinh doanh sầm uất. Đây chính là nét độc đáo riêng của các căn Shophouse Thịnh Vượng mà không phải dự án nào cũng có được.

Sở dĩ shophouse Thịnh Vượng được các chuyên gia đánh giá có khả năng tăng giá cao trong tương lai nhờ khả năng khai thác cho thuê, kinh doanh rất linh hoạt. Bên cạnh đó, chủ đầu tư WTO khẳng định với pháp lý minh bạch và tiến độ đảm bảo, cùng với chính sách thanh toán linh hoạt sẽ đem đến cho khách hàng cơ hội “vàng” sinh lời bền vững.

Với số lượng còn lại không nhiều, vì vậy, đây chính là thời điểm vàng không nên bỏ lỡ để có thể sở hữu shophouse “hot” bậc nhất khu vực phía Tây, nơi được kỳ vọng sẽ sớm trở thành biểu tượng mới cho sự năng động và thịnh vượng của Hoài Đức nói riêng, Hà Nội nói chung.

