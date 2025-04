Thu hồi hơn 5 triệu m2 đất từ Công ty Cao su Đồng Nai

Ngày 23/4/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa đã ban hành Quyết định số 1294/QD-UBND, qua đó tiến hành thu hồi 5.054.386,3m2 đất từ Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, lý do thu hồi đất được thực hiện theo điều 181 Luật đất đai năm 2024.

Trích Điều 181 Luật đất đai Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của địa phương và tình hình sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp để tiếp tục rà soát, thu hồi phần diện tích đất giữ lại của các công ty nông, lâm nghiệp theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho thuê, cho mượn, giao khoán hoặc khoán trắng cho người khác sử dụng trái pháp luật để quản lý theo quy định của pháp luật... Xem thêm

Cũng theo quyết định nêu trên, vị trí, ranh giới và diện tích các khu đất thu hồi được xác định như sau: Tại xã Bình An, huyện Long Thành: 01 tờ trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 69/2025, tỷ lệ 1/2.000; Tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ: 09 tờ trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số: 74/2025, 75/2025, 76/2025, 77/2025, 78/2025, 83/2025, 84/2025, 86/2025, 87/2025; tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000; Tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ: 08 tờ trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số: 70/2025, 71/2025, 72/2025, 73/2025, 80/2025, 81/2025, 82/2025, 85/2025; tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000.

Các trích lục, bản đồ nêu trên được Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thực hiện ngày 3/1/2025, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận ngày 8/1/2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giao nhiệm vụ cho nhiều cơ quan và tổ chức liên quan. Theo đó, các xã: Bình An, Xuân Quế, Sông Nhạn có trách nhiệm giao quyết định này cho Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; trường hợp Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã: Bình An, Xuân Quế, Sông Nhạn và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư các xã: Bình An, Xuân Quế, Sông Nhạn.

Bên cạnh đó, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Bình An, Xuân Quế, Sông Nhạn, và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cũng được yêu cầu tham gia, đảm bảo mọi công đoạn tuân thủ đúng kế hoạch đã đề ra.