Thu ngân sách giảm, ngành thuế tìm cách bù đắp 7 khoản thu sụt giảm giai đoạn cuối năm

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 868.624 tỷ đồng, bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ.

7 KHOẢN THU SỤT GIẢM, CÓ KHOẢN GIẢM 60%

Về tiến độ thu ngân sách so với dự toán, Tổng cục Thuế cho biết có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (đạt trên 60%) và 6/20 khoản thu đạt dưới mức 60%.

Về tiến độ thực hiện dự toán thu của 63 cục thuế địa phương, có 27 cục thuế có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 60%; 36 cục thuế tiến độ thu dưới 60%.

Tính đến tháng 7 năm 2022, có 13/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ và 7/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022, có thể kể đến như: thuế bảo vệ môi trường ước bằng 61,7%; lệ phí trước bạ ước bằng 72,7%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,2%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 66,7%... (Báo cáo của Tổng cục Thuế).

Cũng theo Tổng cục Thuế, thời gian qua, công tác hoàn thuế tiếp tục được cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời, đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

"7 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế ban hành 9.990 quyết định tương ứng số thuế hoàn 71.825 tỷ đồng, bằng 39% so với kinh phí hoàn thuế VAT năm 2023 được Quốc hội phê duyệt, bằng 85% cùng kỳ năm 2022", Tổng cục Thuế thông tin.

Đối với kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, toàn ngành thuế thực hiện được 32.711 cuộc thanh tra, kiểm tra trong 7 tháng đầu năm 2023, đạt 40,8% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,5% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 335.655 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 93,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Dù số lượng cuộc thanh kiểm tra giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra tăng tới 51,7%, tương ứng 32.866,2 tỷ đồng.

Về công tác thu nợ tiền thuế, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/6/2023 nhưng tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 7/2023 ước thu nợ thuế đạt 25.608 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 7 ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng.

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐIỆN TỬ

Tổng cục Thuế cho biết công tác vận hành, xử lý hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử được vận hành ổn định 24/7, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, và xử lý cấp mã hóa đơn điện tử, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 7, cơ quan thuế tiếp nhận tiếp nhận và xử lý tổng số lượng hóa đơn điện tử đạt hơn 4,52 tỷ hóa đơn, trong đó 1,34 tỷ đồng hóa đơn có mã; hơn 3,18 tỷ hóa đơn không mã.

Bên cạnh đó, "công tác triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile, kết quả có 504.342 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile với 473.995 giao dịch với tổng số tiền nộp thành công 1.511,5 tỷ đồng", Tổng cục Thuế cho biết.

Đặc biệt, với việc chính thức đưa vào vận hành, triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hoá đơn điện tử”, Tổng cục Thuế khẳng định cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành hoá đơn điện tử, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, đến cuối tháng 7 có 58 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thu ngân sách nhà nước các nhà cung cấp nước ngoài khai, nộp trực tiếp trên cổng thông tin điện tử từ đầu năm đến nay là 3.405 tỷ đồng.

Riêng đối với Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, Tổng cục Thuế cho biết hệ thống vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế. Tính đến giữa tháng 7, có 334 sàn thương mại điện tử gửi dữ liệu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, trong đó có nhiều sàn thương mại điện tử chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso, Tiki.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CUỐI NĂM

Theo đánh giá của Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, những tháng cuối năm tình hình thế giới vẫn diễn biến khó lường, lạm phát tuy hạ nhiệt nhưng còn ở mức cao, cơ quan thuế tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Trong đó, ngành thuế tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước.

"Ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước", lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro.

Cùng với đó, "đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế VAT; khẩn trương xây dựng và ban hành bộ tiêu chí rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế và nâng cấp ứng dụng để phân loại tự động đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm trước đảm bảo thời hạn triển khai", lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Ngành thuế cũng hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo hỗ trợ tối đa công tác giải quyết hoàn thuế VAT của cơ quan thuế theo Quy trình hoàn thuế mới ban hành theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước; vận hành hiệu quả Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước.