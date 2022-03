Thủ tướng: Bình Dương phải phát triển công nghiệp xanh, thông minh, bền vững

Chiều 19/3, tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Thủ tướng đã 3 lần vào làm việc với tỉnh Bình Dương, cho thấy Chính phủ có sự quan tâm đặc biệt, toàn diện trên các mặt kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc; đề nghị tỉnh phối hợp với các bộ, ngành bàn bạc giải quyết theo thầm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã trở thành tỉnh năng động, có kinh tế và công nghiệp phát triển, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn gắn bó để phát triển.

Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra một số hạn chế của tỉnh Bình Dương như: hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng tuy được chú trọng đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội;

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục, văn hóa chưa tương xứng; huy động nguồn lực ngoài nhà nước, hợp tác công tư chưa nhiều;

Công tác lập các quy hoạch có tầm nhìn chiến lược còn hạn chế; giải ngân đầu tư công còn chậm; việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân còn chậm; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm khu nhà ở xã hội Becamex tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, Bình Dương phải nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tiềm năng, tầm quan trọng của Bình Dương trong sự phát triển chung của TP.HCM, cả nước để đề ra chương trình, kế hoạch phù hợp; quyết liệt hơn nữa trong phát triển hạ tầng xã hội, nhất là y tế, giáo dục. Phấn đấu sớm đưa Bình Dương trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại và đô thị thông minh của cả nước.

Thủ tướng chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần giữ được sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo hơn nữa, không thỏa mãn, chủ quan với kết quả đạt được; phối hợp với các địa phương lân cận và các bộ ngành chặt chẽ hơn nữa; chăm lo tốt hơn cho nhân dân để có thêm điều kiện huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhất là luôn luôn có kịch bản thích ứng với các vấn đề xảy ra đột xuất, bất ngờ; thực hiện có hiệu quả phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục phân cấp, phân quyền cho các cấp, các ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú ý giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn và an dân.

Thủ tướng hoan nghênh kiến nghị của địa phương về việc giao UBND tỉnh Bình Dương làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành, theo tinh thần tự lực, tự cường, phối hợp với các bộ ngành để cùng làm.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh năm 2021 tăng 2,62%, GRDP bình quân đầu người đạt 152 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp - thương mại, dịch vụ đạt trên 89,2%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 58 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8%. Thu ngân sách đạt 66.788 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài gần 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với năm 2020.

Năm 2022, tỉnh Bình Dương tập trung triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên.