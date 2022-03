Xây dựng KCN Việt Nam - Singapore III thành biểu tượng của quan hệ Việt Nam – Singapore

Sáng 19/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ động thổ Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore III (VSIP III).

Phát biểu tại lễ động thổ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng cho biết: Bình Dương là địa phương có nhiều khu VSIP nhất tại Việt Nam và mỗi dự án đánh dấu một bước phát triển mới, đặc biệt là dự án VSIP III được triển khai theo hướng xanh hơn, thông minh hơn, bền vững hơn, bao trùm hơn, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ lượng sang chất, phù hợp với xu thế của thế giới và của Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam xác định phải phát triển bền vững dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lầu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần.

“Đây là mục tiêu lớn, song tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ thực hiện thành công”, Thủ tướng khẳng định.

Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam và Singapore chung ngôi nhà ASEAN – khu vực phát triển rất năng động. Quan hệ Việt Nam – Singapore phát triển rất tốt đẹp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thể hiện qua các VSIP.

Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ động thổ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp VSIP III - Ảnh: VGP

Hiện nay, cả nước có 11 VSIP, riêng tại Bình Dương có 3 VSIP. Những VSIP xây dựng sau ngày càng hiện đại hơn, hướng đến phát triển xanh, bền vững, bao chùm, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương đã có nhiều nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển hiệu quả các VSIP nói riêng, góp phần củng cố lòng tin của bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp đối với chính sách, môi trường đầu tư của Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam hướng tới phát triển nhanh, bền vững, chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương phối hợp với các bộ, ngành xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới gắn với sự phát triển của công nghiệp 4.0, phát triển xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau;

Tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, toàn diện Việt Nam – Singapore. Thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Việt Nam và đường lối xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng. Xây dựng VSIP III thành biểu tượng quan hệ 2 nước Việt Nam – Singapore, mang đậm dấu ấn Singapore và ngày càng xanh, sạch, bền vững, hiệu quả thực chất hơn; mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho nhân dân và tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; quan tâm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh nói chung và của người dân tái định cư, nhường đất cho dự án nói riêng, với mức sống ở nơi ở mới phải cao hơn nơi ở cũ, năm sau cao hơn năm trước.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư phát triển, dựa trên pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế của Việt Nam và theo luật pháp quốc tế. “Việt Nam đã ký kết, tham gia 16 hiệp định thương mại tự do, do đó các nhà đầu tư đến Việt Nam không chỉ có thị trường Việt Nam mà có thị trường rộng lớn do 16 hiệp định này mang lại”, Thủ tướng phân tích.

Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore III (VSIP III) tại tỉnh Bình Dương là VSIP thứ 11 trên cả nước và là VSIP thứ 3 của tỉnh. VSIP III có diện tích 1.000 ha tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, với tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng.

VSIP III được xây dựng với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh theo hướng xanh và thông minh để thu hút đầu tư trong các lĩnh vực: điện, điện tử, sản xuất và lắp ráp phương tiện vận tải, các ngành cơ khí sản xuất, sản phẩm phụ trợ công nghiệp kỹ thuật cao, dệt may, thực phẩm, đồ uống và dịch vụ hậu cần, kho bãi.

Cùng với thực hiện nghi thức động thổ xây dựng VSIP III, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã chứng kiến trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư vào VSIP, trong đó có dự án trị giá 1 tỷ USD của Tập đoàn LEGO.