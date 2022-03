Thừa Thiên-Huế chuẩn bị đấu giá 162.553,8 m2 đất dự án thương mại dịch vụ

Khu đất Dự án tổ hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí An Đông có vị trí tiếp giáp Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An; giáp Dự án khu nhà ở An Đông; giáp khu dân cư hiện trạng và đất có mặt nước. Diện tích khu đất đấu giá là 162.553,8 m2 (trong đó diện tích thu‌ộc đị‌a bàn phường An Đông, thành phố Huế là 32.215,4 m2; diện tích thu‌ộc đị‌a bàn phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy là 130.338,4 m2). Diện tích giao và cho nhà đầu tư thuê đất để xây dựng và kinh doanh là 71.094,36 m2.

Dự án được đầu tư với mục tiêu hình thành tổ hợp nhà ở kinh doanh kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, khu vui chơi giải trí và dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân cũng như khách du lịch đến Thừa Thiên-Huế.

Quy mô đầu tư gồm 301 lô quy hoạch đất ở liền kề và biệt thự với tổng diện tích là 46.306,53 m2 (gồm 50 lô đất biệt thự có tổng diện tích 13.937,51 m2 và 251 lô liền kề, tổng diện tích 32.369,02 m2); 309 căn nhà ở xã hội, tổng diện tích 11.800 m2. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 1.616,155 tỷ đồng.

Tổng giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khu đất là 394,751 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất (tính cho phần diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng 46.306,53 m2) là 334,594 tỷ đồng; và mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ (tính cho diện tích đất thương mại dịch vụ 12.987,81 m2) là 60,157 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần theo kết quả trúng đấu giá và thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan Thuế.

Thời gian tổ chức đấu giá thông báo công khai vào nửa cuối tháng 3/2022; dự kiến đấu giá lần thứ 1 vào nửa cuối tháng 4/2022; tổ chức đấu giá lần thứ 2 trở đi theo đúng quy định. Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên-Huế đang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản trên.