Thừa Thiên Huế "nóng" tình trạng lừa đảo qua không gian mạng

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian gần đây, trên phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản, như đăng tin giả mạo tuyển cộng tác viên làm việc online; kêu gọi đầu tư online siêu lợi nhuận; chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội và quyền sử dụng sim số điện thoại; giả danh giáo viên chủ nhiệm, nhân viên bảo vệ nhà trường hoặc nhân viên bệnh viện; lừa đảo đặt tiệc; chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng; cho vay vốn online; giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh lô đề; giả danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng, nhân viên các sàn thương mại điện tử; giả danh cơ quan chức năng, người tiếng, người nước ngoài thành đạt...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, người dân. Hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người dân chủ động xác minh, kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chuyển tiền và không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất cứ hình thức nào.

Công an thành phố Huế lấy lời khai đối tượng hack Facebook giả người quen chiếm đoạt 73 triệu đồng của 8 bị hại.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra công tác quản lý sim số của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, không để diễn ra tình trạng mua bán sim “rác”; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, internet, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên hạ tầng mạng không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo, nghi vấn lừa đảo hoặc có thể bị lợi dụng để lừa đảo và chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ, bảo vệ người sử dụng.

Tăng cường kiểm tra, xử lý, giám sát các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đòi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, quảng cáo đăng tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội… để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế được giao chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quản lý chặt các hoạt động đăng ký, mở tài khoản, đặc biệt là các tài khoản online; kịp thời phối hợp cung cấp thông tin, phong tỏa tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm khi cơ quan công an yêu cầu; đối với các giao dịch nghi ngờ, cần hướng dẫn khách hàng cụ thể để tránh rút, chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Sở Giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế, Đại học Huế, các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề trên địa bàn tỉnh được yêu cầu thông qua các buổi học ngoại khóa phổ biến, quán triệt cho học sinh- sinh viên nắm các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng; yêu cầu học sinh- sinh viên không cung cấp, đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng để bán, cho, tặng người khác sử dụng, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, làm rõ các đối tượng lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương.

Trong thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá nhiều chuyên án, vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Thị Hồng Phương kinh doanh các mặt hàng trên mạng internet như mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ. Do kinh doanh thua lỗ, Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao, trung bình mỗi ngày từ 8 đến 10 đơn hàng. Thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao nên có nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia góp vốn với Phương để hưởng lãi suất chênh lệch nhưng sau đó Phương mất khả năng thanh toán. Cơ quan Công an xác định, có nhiều cá nhân tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị hơn 15 tỷ đồng…

Vào cuối tháng 3/2023, cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Tân (SN 2001) trú tại tỉnh Quảng Trị và tạm trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng Tân đã hack Facebook, sau đó dùng công nghệ Deepfake gọi video call đến 8 người thân của bị hại N.T.D.H (SN 1992, trú TP Huế) mượn số tiền 73 triệu đồng để chiếm đoạt tiêu xài...