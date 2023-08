Thừa Thiên Huế mời gọi các nhà đầu cho nhiều dự án

Dự án Tổ hợp giáo dục tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế tổng chi phí thực hiện sơ bộ khoảng 433,6 tỷ đồng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế công khai danh mục dự án mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án.

Dự án Tổ hợp giáo dục tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương có diện tích 86.845 m2 thuộc địa xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, TP. Huế; Công suất thiết kế đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng trên 3.300 học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông và khoảng 1.500 học viên/sinh viên các cấp theo học đào tạo nghề; thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án nộp hồ sơ đăng ký đến ngày 28/8/2023.

Khu đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt vào năm 2005 với quy mô 1.700 ha nằm trên địa giới hành chính của huyện Phú Vang, huyện Hương Thuỷ và Thành phố Huế. Dự án được phân thành 4 tiểu khu đô thị mới: Thuỷ An, Thuỷ Vân, Phú Thượng, Phú Dương.

Ban đầu, khu đô thị được phân thành 4 khu đô thị mới, gồm khu A (Khu đô thị mới Thuỷ An, kết hợp với việc xây dựng phát triển Trung tâm thương mại thành phố); khu B (Khu đô thị mới Thuỷ Vân, kết hợp với việc xây dựng phát triển Trung tâm hành chính khu đô thị mới An Vân Dương; khu C (Khu đô thị mới Phú Thượng, kết hợp với việc xây dựng Trung tâm TDTT, khu vui chơi giải trí cấp thành phố); khu D (Khu đô thị mới Phú Dương, kết hợp với việc phát triển dịch vụ du lịch).

Đến ngày 30/5/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quy hoạch khu E với tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 494 ha. Khu E được định hướng là khu vực hỗ trợ các thiết chế, chức năng đô thị cho các khu A, B, C; là khu ở mới hiện đại, xen lẫn các khu vực ở chỉnh trang của các khu dân cư hiện trạng đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở và tái định cư của các dự án phát triển đô thị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang kêu gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện 2 dự án sử dụng đất trên địa bàn với sơ bộ tổng chi phí thực hiện gần 300 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

Trong đó, Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Điền Lộc, huyện Phong Điền có sơ bộ chi phí thực hiện 113 tỷ đồng, diện tích khoảng 27,62 ha. Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm thu hút các nhà đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án có quy mô đầu tư gồm các hạng mục: khu xây dựng nhà máy, khu xử lí nước thải rác thải, khu dịch vụ hỗn hợp, khu kho hàng sân bãi, khu quản lí, công trình giao thông…, đáp ứng chức năng của một cụm công nghiệp theo quy định.

Dự án Khu dân cư nông thôn mới Lã Lã, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 180,121 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 2,54 ha. Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở trên địa bàn, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn mới xã Lộc Bình, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Lộc Bình nói riêng và huyện Phú Lộc nói chung. Quy mô đầu tư có thiết kế khu nhà ở nông thôn mới dạng nhà ở riêng lẻ gồm 79 căn (xây thô hoàn thiện mặt ngoài), được xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội kết nối đồng bộ, không gian kiến trúc khu dân cư nông thôn mới. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 2 dự án là ngày 18/8/2023.