Thuduc House: "Chưa có quyết định nào xác định chúng tôi chiếm đoạt tiền hoàn thuế"

Trong thông cáo phát đi chiều 2/3, Thuduc House phản hồi nhiều vấn đề liên quan đến nội dung của Báo cáo 8194/BC-TCHQ ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng Cục Hải Quan về “Kết quả đấu tranh với hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của một số doanh nghiệp tại địa bàn khu vực phía Nam.

ĐÃ CÓ NGƯỜI NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU CỦA THUDUC HOUSE?

Cụ thể, liên quan đến thông tin “Hải quan Hồng Kông xác nhận 3 lô hàng xuất khẩu của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức gồm 2 lô xuất cho đối tác DSPSG LOGISTICS CO,. LTD; 1 lô xuất cho đối tác ROTHADY IMPORT EXPORT CO, không được nhập khẩu vào Hồng Kông” và 2 công ty MEAS CHANNY IMPORT EXPORT CO,. LTD; AKCHALNAK TROP ANTARAKCHEAT PLC chưa được đăng ký tại Tổng Cục Thuế Campuchia, không có dữ liệu xuất nhập khẩu của các công ty này trong năm 2018, 2019”, Thuduc House cho rằng, trên tờ khai hải quan chỉ thể hiện khách hàng ký hợp đồng và địa điểm nhận hàng cuối cùng, không thể hiện tên người nhận hàng (Consignee) nhưng trên hợp đồng và bill thể hiện đầy đủ tên và địa chỉ của người nhận hàng.

Các đơn hàng xuất vào Hồng Kông và Campuchia cho các đối tác ký kết hợp đồng đã được Hãng vận chuyển (Công ty KGL Viet Nam) xác nhận: đã nhận toàn bộ những lô hàng (gồm 133 lô xuất đi Hồng Kông, 79 lô xuất đi Campuchia). Toàn bộ những lô hàng đã được mang đến sân bay Phnom Penh (Campuchia) và sân bay Hồng Kông, chuyển lệnh giao hàng cho người nhập khẩu. Tuy nhiên, người nhập khẩu là ai, đơn vị nào, Thuduc House không đề cập.

Thuduc House cho biết, theo hướng dẫn của đơn vị vận chuyển thì hoàn toàn có thể kiểm tra trên trang web của Vietnam Airline các thông tin: Lô hàng, ngày giờ nhận hàng tại Việt Nam, ngày giờ đến nước nhập khẩu, ngày khách hàng nhận hàng.

Thuduc House cũng cho rằng về nghĩa vụ trong hợp đồng của Công ty trong hoạt động xuất khẩu hàng, Thuduc House có nghĩa vụ giao hàng cho đơn vị vận chuyển (theo giá FOB) hoặc đến cửa khẩu của bên nhận hàng (theo giá CIF).

“Việc các đối tác của chúng tôi có tuân thủ đúng các chính sách pháp luật của nước sở tại hay không thì chúng tôi hoàn toàn không thể biết và cũng không có thẩm quyền để yêu cầu đối tác phải chứng minh. Tuy nhiên, theo thông tin từ đơn vị vận chuyển hàng cho chúng tôi đã xác nhận hàng hóa đã được giao cho người nhận theo hợp đồng xuất khẩu. Những kết luận của thanh tra Cục thuế Tp.HCM hay báo cáo của Tổng cục Hải Quan Việt Nam hiện đang được điều tra, xác minh, và tòa án hay các cơ quan điều tra cũng chưa có bất kỳ quyết định nào xác định Thuduc House có hành vi xuất khống hay chiếm đoạt tiền hoàn thuế”, Thuduc House khẳng định.

Thuduc House cũng phủ nhận không có bất kỳ sự cấu kết hay móc nối với 70 công ty được đề cập trong Báo cáo của Tổng cục Hải quan.

THUDUC HOUSE LẤY ĐÂU RA TIỀN NỘP THUẾ?

Số tiền thuế mà Thuduc House phải nộp theo cơ quan thuế là khoảng 451 tỷ đồng, điều đáng nói là Thuduc House sẽ lấy đâu ra tiền nộp khi báo cáo tài chính hợp nhất tính đến cuối năm 2021 của Thuduc House, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ có 231 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là nằm tại các công ty con, công ty mẹ báo cáo tài chính riêng lẻ cho thấy số dư tiền đến cuối năm 2020 chỉ còn 1,6 tỷ đồng.

Để có tiền nộp thuế chỉ còn cách là huy động toàn bộ số tiền từ các công ty con. Tổng cộng tài sản của Thuduc House tính đến ngày 31/12/2020 là 5.527 tỷ đồng. Nếu so sánh với tài sản thì khoản thuế mà Thuduc House phải nộp 451 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 8%. Tuy nhiên, tài sản của Thuduc House lại chủ yếu nằm ở bất động sản dở dang, (996 tỷ đồng, chiếm 18%), các khoản phải thu của khách hàng ở các dự án hợp tác kinh doanh (1.909 tỷ đồng, 35%), tài sản dở dang dài hạn (927 tỷ đồng, 17%)… Đây đều là những tài khoản kém thanh khoản, do đó về ngắn hạn sẽ gây áp lực lên dòng tiền của Thuduc House.

Trước đó, trong văn bản đề nghị Toà án Nhân dân Tp.HCM huỷ bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Cục Thuế Tp.HCM cũng lo ngại doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào cho ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của Nhà nước.

Ban lãnh đạo Thuduc House cũng nhận định quyết định của cơ quan thuế tạo áp lực rất lớn lên hoạt động kinh doanh của công ty và có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản, rủi ro tài chính, có khả năng tạo ra khủng hoảng…cho công ty.