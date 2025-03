Tiềm năng tăng giá bất động sản tại “cực tăng trưởng” phía Đông Hà Nội

So với các huyện sắp lên quận tại Hà Nội, Gia Lâm có lợi thế to lớn về vị trí và động lực phát triển kinh tế, đô thị.

Về nội lực, Gia Lâm nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi tại phía đông Hà Nội, trong hành lang kinh tế trọng điểm miền Bắc với tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Vị trí tâm điểm kết nối giữa Thủ đô với những “kỳ lân” kinh tế là đòn bẩy đưa Gia Lâm bứt phá nhanh chóng, cũng là lợi thế cạnh tranh to lớn mà các khu vực phía tây, nam, bắc Hà Nội không có được, giúp Gia Lâm thu hút giới đầu tư mạnh mẽ hơn.

VỊ THẾ “CỰC TĂNG TRƯỞNG” TIỀM NĂNG NHẤT THỦ ĐÔ

Trong vài năm gần đây, huyện này đã “lột xác” nhờ hạ tầng giao thông đi trước mở đường. Các tuyến đường quan trọng như Dương Xá - Đông Dư, Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng được triển khai tạo ra mạng lưới giao thông đồng bộ. Đặc biệt, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đi vào hoạt động đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Gia Lâm vào nội đô, giảm áp lực giao thông cho cầu Chương Dương và Thanh Trì.

Ảnh phối cảnh cầu vượt Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ được khởi công năm nay sẽ tạo ra cú hích cho bất động sản Gia Lâm.

Trong năm nay, cầu vượt sông Hồng - Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi sẽ chính thức được khởi công, thu hẹp khoảng cách từ Gia Lâm vào nội đô chỉ còn 10-15 phút. Bên cạnh đó, tuyến metro số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên - Như Quỳnh) và số 8 (Cổ Nhuế - Vành Đai 3 - Lĩnh Nam - Bát Tràng - Dương Xá) đã được quy hoạch đi qua Gia Lâm, đưa "quận mới" vào mạng lưới đường sắt cao tốc Thủ đô hiện đại bậc nhất cả nước.

Về ngoại lực, miền đất hứa Gia Lâm được các chủ đầu tư lớn ưu ái “rót vốn” khủng. Có thể kể tới "ông lớn" Vingroup, Eurowindow Holding, BRG với các siêu đô thị tầm cỡ bậc nhất cả nước như Vinhomes Ocean Park, Đặng Xá 1, Đặng Xá 2... Gần kề đó là Vinhomes Ocean Park 2, 3 và khu đô thị Ecopark...

Những lợi thế trên giúp Gia Lâm đạt đủ 31/31 tiêu chí lên quận sớm nhất trong số những huyện có lộ trình lên quận tại Thủ đô, minh chứng cho đà phát triển ngoạn mục của địa phương này. Các chuyên gia đánh giá, khi trở thành quận, bất động sản Gia Lâm sẽ tăng giá mạnh mẽ và thu hút đông đảo giới đầu tư miền Bắc.

Sự phát triển của hạ tầng đã kéo theo giá bất động sản Gia Lâm tăng nhanh trong thời gian qua. Theo khảo sát, giá đất tại Gia Lâm đã tăng từ 30 - 50% trong vòng hai năm gần đây, đặc biệt tăng mạnh ở những khu vực gần các tuyến đường huyết mạch và các khu đô thị, khu công nghiệp lớn.

DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG HẤP DẪN

Theo khảo sát của đơn vị SGO Land, tính tới thời điểm này, tại xã Phú Sơn, giá đất thổ cư ở trục chính thôn Trần Tảo đạt khoảng 80 triệu đồng/m²; tại khu Phố Sủi, đường Ý Lan giá dao động từ 130 - 150 triệu đồng/m², đường ô tô tránh giá từ 70 - 80 triệu đồng/m²; Khu vực trung tâm thị trấn Trâu Quỳ giá đất thổ cư đạt 120 - 160 triệu đồng/m².

Ông Lê Đình Chung - Thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường VARS (Hội môi giới bất động sản Việt Nam), Tổng giám đốc SGO Homes nhận định, mặt bằng giá tại Gia Lâm vẫn còn tiềm năng tăng trưởng khi nhiều công trình hạ tầng trọng điểm sắp được khởi công và chính thức “quận hoá”. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tìm những địa điểm chưa đạt đỉnh giá và có tiềm năng giao thương để tối đa hoá lợi nhuận.

Phú Thị Riverside trở thành tâm điểm thu hút đầu tư nhờ phân khúc giá tầm trung hiếm có, dư địa tăng giá hấp dẫn.

Nằm trong làn sóng phát triển sôi động, Phú Thị Riverside đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư nhờ mức giá hấp dẫn thuộc phân khúc trung cấp, dư địa tăng giá tốt. Cách Phố Cổ chỉ 15-20 phút di chuyển, Phú Thị Riverside là dự án khu đô thị hiếm hoi tại Gia Lâm sở hữu một mặt giáp sông tự nhiên, với 500m mặt sông Thiên Đức huyền thoại. Lợi thế vị trí khan hiếm khiến dự án có sức nóng ngay khi chưa chính thức ra mắt.

Nằm trên quy mô hơn 5ha, Phú Thị Riverside được quy hoạch theo mô hình khu đô thị sinh thái và giao thương sôi động, kết hợp hài hoà giữa không gian xanh với tiện ích sống và kinh doanh thương mại hiện đại.

Dự án nằm gần nút giao Quốc lộ 17 đi Bắc Ninh, cách đường quốc lộ 5A kết nối tới Hải Phòng chỉ 2km, cách Khu công nghiệp Phú Thị chỉ 1.5km. Với vị trí này, Phú Thị Riverside vừa phù hợp nhu cầu an cư thượng lưu ven sông giữa lòng Thủ đô, vừa phù hợp nhu cầu kinh doanh dòng tiền các dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp.

Trong bối cảnh bất động sản Gia Lâm đang nóng lên từng ngày trước quy hoạch lên quận, nguồn cung thấp tầng thuộc phân khúc giá trung cấp khan hiếm, Phú Thị Riverside chính là cửa sáng cho những nhà đầu tư muốn đón sóng một chu kỳ tăng giá mới.

