Tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại

BẤT ĐỘNG SẢN PHONG CÁCH SỐNG “WELLNESS - SMART” HIẾM HOI VÙNG TRUNG TÂM

Những năm gần đây, xu hướng sống Wellness - Smart đã mở ra hướng đi mới cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, ở những đô thị đông đúc như Hà Nội, TP.HCM, không có nhiều dự án đáp ứng nhu cầu này. Các dự án này cũng thường ở rìa thành phố, rất hiếm hoi mới có dự án ở trung tâm.

Chính vì vậy, khi tổ hợp căn hộ dịch vụ chuẩn khách sạn cao cấp The Ninety Complex tại 90 đường Láng ra mắt thị trường đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều khách hàng, nhà đầu tư, đặc biệt là những người trẻ. Nằm tại trung tâm Hà Nội, dự án không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc đột phá mà còn bởi các tiện ích cao cấp, mang đến phong cách sống “Wellness - Smart” hiện đại.

Bể bơi tại dự án The Ninety Complex được trang bị công nghệ điện phân muối hiện đại.

Lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc vương miện, thiết kế của The Ninety Complex là sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và công nghệ hiện đại. Bên ngoài dự án được ốp hệ kính mặt dựng Low-E dày 24mm giúp cách âm, chống tia UV, mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông và luôn sáng đẹp theo thời gian. Ngoài ra chủ đầu tư còn trang bị hệ thống đèn night lighting đổi màu chiếu vào vách kính xanh làm nổi bật thiết kế của tòa nhà về ban đêm.

The Ninety Complex nổi bật với sảnh hành lang căn hộ rộng 2 mét, vượt tiêu chuẩn của căn hộ dịch vụ khách sạn cao cấp. Sảnh thang máy rộng 3 mét đủ để đảm bảo lưu thông thoải mái vào giờ cao điểm.

TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP, AN TOÀN TỐI ƯU

Bên cạnh đó, đơn vị phát triển dự án ROX Living còn nỗ lực mang tới những trải nghiệm sống đẳng cấp và an toàn tối ưu thông qua việc hợp tác với những đơn vị danh tiếng hàng đầu như đơn vị vận hành bất động sản quốc tế CBRE, Fuji Mart, Tous les Jours, Alvafit Fitness và Guardian. Các đối tác này sẽ mang đến những tiện ích mua sắm, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe hiện đại, góp phần tạo nên một không gian sống tiện nghi và đầy đủ tại The Ninety Complex.

Khách hàng của The Ninety Complex sẽ được tận hưởng một hệ sinh thái dịch vụ cao cấp với những tiện ích khác biệt và vượt trội như phòng xông hơi detox, hệ thống điều hòa multi âm trần, máy lọc không khí, máy lọc nước ion kiềm cho từng căn hộ dịch vụ khách sạn.

Nhằm tạo nên không gian nghỉ dưỡng đầy cảm hứng, giao hòa thiên nhiên, hệ thống cây xanh, tiểu cảnh được đưa vào dự án The Ninety Complex 90 đường Láng với tỷ lệ ấn tượng. Dạo bước nơi đây, mỗi người như được “cách ly” khỏi những ồn ào, tất bật của nhịp sống hối hả ngoài kia, tránh xa khỏi những tác động từ bên ngoài như ô nhiễm môi trường, giúp nâng cao, tái tạo và hồi phục sức khỏe.

Các tiện ích khác trung tâm thương mại, bể bơi bốn mùa với công nghệ điện phân muối, phòng gym, thư viện, khu co-working… sẽ giúp khách lưu trú vừa tận hưởng tiện nghi vừa tăng cường kết nối với cộng đồng.

An ninh tại The Ninety Complex được đảm bảo 24/7 với công nghệ nhận diện FaceID cùng hệ thống bảo mật 4 lớp. Ngoài ra, các dịch vụ tiện ích như chăm sóc sức khỏe, dọn dẹp định kỳ và dịch vụ đưa đón sân bay giúp khách lưu trú hoàn toàn an tâm tận hưởng cuộc sống.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ HÀNG ĐẦU

Nhờ mang đến hệ tiện ích 7S chuẩn cao cấp, The Ninety Complex vừa được vinh danh tại hạng mục "Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Quốc tế” trong Lễ công bố thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2024 (Asia's Top Trusted Brand Awards 2024).

Giải thưởng được trao tặng bởi Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á và Viện Nghiên cứu kinh tế châu Á trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế châu Á tại Jakarta, Indonesia.

Đại diện ROX Living nhận giải thưởng tại Lễ công bố Asia's Top Trusted Brand Awards 2024.

The Ninety Complex được phát triển bởi ROX Living (tiền thân là TNG Realty), nối dài danh mục các dự án kiến tạo phong cách sống mà doanh nghiệp này mang tới thị trường. Trong 1 thập kỉ qua, ROX Living đã tạo dựng dấu ấn với chuỗi dự án Gold, Stars, Grand Palace từ Bắc vào Nam.

Doanh nghiệp từng được vinh danh trong Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam; được Dot Property vinh danh là Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam và được xướng tên ở giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.

Với cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, ROX Living sẽ tiếp tục làm mới chính mình, kết hợp với nhiều thương hiệu quốc tế tiên phong kiến tạo những sản phẩm khác biệt mang tới những trải nghiệm, phong cách sống độc đáo như The Ninety Complex.