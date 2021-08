Tiền vào mạnh, khớp lệnh quay lại ngưỡng “tỷ USD”

Thị trường mạnh mẽ hơn hẳn trong phiên chiều khi dòng tiền vào thêm, đặc biệt sự đảo chiều đồng loạt của nhóm VN30 kéo theo đà bứt phá của VN-Index. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết tăng vọt lên mức trên 23 ngàn tỷ đồng.

Trọn thời gian của phiên chiều VN-Index duy trì trên tham chiếu và càng về cuối phiên càng tăn tốt. VN30 yếu hơn một chút, luẩn quẩn quanh tham chiếu đến khoảng 2h20 thì bứt phá hẳn. Tuy vậy mức tăng ở chỉ số này chỉ đạt 0,43% so với 0,93% ở VN-Index.

Cơ cấu vốn hóa là nguyên nhân chính khiến hai chỉ số nói trên không tương đồng, dù VN30 luôn là động lực của VN-Index. VN30-Index bị tác động mạnh từ TCB vẫn giảm 0,52%, HPG giảm 0,21%, ACB giảm 0,63%, CTG giảm 0,16% và MBB giảm 0,36%. Trong khi đó VN-Index được kéo cực mạnh từ GVR tăng 5,35% giúp VN-Index có tới 2,1 điểm, trong khi cổ phiếu này kéo VN30-Index chưa tới 0,4 điểm.

Dù vậy về tổng thể rổ VN30 đảo chiều rất tích cực. Độ rộng cuối phiên sáng ở rổ này là 9 mã tăng/18 mã giảm nhưng sang chiều là 21 mã tăng/8 mã giảm. Duy nhất VNM và VCB là không tăng giá thêm được, còn lại toàn bộ đều có tiến triển, bất kể là chốt phiên trên hay dưới tham chiếu.

Mạnh đột biến so với phiên sáng là GVR. Cuối phiên sáng cổ phiếu này giảm 0,14% nhưng ngay những phút đầu tiên buổi chiều đã tăng vùn vụt. GVR đạt đỉnh 37.400 đồng ngay lúc 1h43, tăng 1,61% so với tham chiếu. Nửa sau phiên chiều GVR tụt nhẹ, nhưng đến đợt ATC lại được kéo mạnh lên một lần nữa và quay lại đỉnh 37.400 đồng. Như vậy riêng chiều nay GVR tăng tới 5,5% so với phiên sáng.

Để có được đà đi lên khá mạnh buổi chiều, VN-Index đã được hỗ trợ tốt từ các cổ phiếu trụ khác ngoài VCB. VIC đảo chiều thành công, tăng 1,83% so với tham chiếu lúc chốt phiên là một thay đổi lớn. VHM cũng tăng nhẹ 0,23%, SAB tăng 0,61%, BID tăng 0,26%. Những cổ phiếu này tuy tăng chưa mạnh, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với trạng thái giảm buổi sáng.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội bùng nổ chớp thời cơ khi các blue-chips phục hồi. Chỉ số Midcap tăng vọt 1,51% so với mức 0,33% cuối phiên sáng. Smallcap chốt phiên tăng 1,58% từ mức 0,38%.

VN-Index chiều nay đã tăng dứt khoát hơn.

Độ nhạy của các mã đầu cơ có thể thấy rất rõ chiều nay. Mặc dù VN-Index phải đến sau 2h chiều mới đi lên chắc chắn, nhưng độ rộng đã thay đổi trước từ sớm. Cuối phiên sáng HoSE có 159 mã tăng/201 mã giảm, nhưng chỉ 5 phút đầu tiên của phiên chiều, tình thế đã trở nên cân bằng. Càng về cuối phiên số lượng cổ phiếu tăng giá càng nhiều. Đóng cửa HoSE ghi nhận 260 mã tăng/115 mã giảm. Gần 180 mã chốt phiên tăng trên 1%.

Toàn sàn HoSE có 24 cổ phiếu kịch trần, trong đó Midcap và Smallcap đóng góp 16 mã. Thanh khoản cực mạnh xuất hiện tại KSB, HT1, BCG, PC1, APH, VIX, ASM, VOS, MIG. Nhóm Midcap tăng thanh khoản cao nhất với gần 7.458 tỷ đồng khớp lệnh hôm nay, tăng 25,5% so với hôm qua.

Rổ Vn30 cũng xuất hiện thanh khoản khá tốt phiên này, giá trị khớp đạt 9.144 tỷ đồng, tăng 21%. HPG, VHM khớp vượt ngưỡng ngàn tỷ đồng. TCB, SSI thanh khoản cũng rất tích cực. Nhóm midcap đóng góp KBC, DIG, APH thanh khoản đột biến. Trong đó KBC, APH lập kỷ lục giao dịch với tương ứng 942 tỷ đồng và 579 tỷ đồng.

Do phiên chiều thanh khoản cũng rất tốt nên cả phiên hôm nay giá trị khớp đạt 23.149 tỷ đồng, tăng 17,7% so với hôm qua. Mức giao dịch này chưa phải là đột biến, nhưng cũng khá cao so với hai phiên giữa tuần. Thêm nữa dòng tiền có dấu hiệu quay lại blue-chips và hôm nay sự bùng nổ tăng giá chung buổi chiều cần phải có nhóm blue-chips giữ nhịp.