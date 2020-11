TNS Holdings tiếp tục chi 230 tỷ nhận mua cổ phần MSB

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã TN1-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phần MSB với tổng giá trị 230 tỷ đồng.



Theo đó, công ty tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phần do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) phát hành từ Công ty Cổ phần Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh với số lượng là 10 triệu cổ phần với giá là 23.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị chuyển nhượng là 230 tỷ và chiếm hơn 10% tổng tài sản của công ty.

Trước đó, ngày 29/10, TNS Holdings cũng đã thông qua việc nhận chuyển nhượng gần 21,8 triệu cổ phần MSB từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TNCons Việt Nam với giá 14.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị hơn 305 tỷ đồng

Ngày 7/10 vừa qua HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu với 1.175.000.000 cổ phiếu MSB. Hiện cổ phiếu MSB đang giao dịch trên sàn chứng khoán phi tập trung OTC với khoảng giá từ 13.000-14.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2020, TN1 cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm 13% so với cùng kỳ, từ gần 40 tỷ xuống còn 34,7 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2020 giảm 12% từ 87 tỷ còn 76,3 tỷ đồng.

TN1 cho biết, lợi nhuận quý 3/2020 giảm 13% so với cùng kỳ là do Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TNS Property - công ty con của công ty, đang có kế hoạch giảm bớt quy mô hoạt động mảng dịch vụ cho thuê văn phòng, địa điểm kinh doanh và trạm ATM để tập trung phát triển dịch vụ quản lý toà nhà.

Còn lợi nhuận 9 tháng năm 2020 giảm 12% so với cùng kỳ là do năm nay, khách hàng TNS Holdingd gặp một số vấn đề khó khăn do đại dịch và thanh toán nợ không đúng hạn. Do đó, công ty đã trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi này.

Tính đến cuối tháng 9/2020, TN1 có 66,4 tỷ đồng tiền mặt và 44,5 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Phương Đông. Tổng tài sản tăng gần 130 tỷ so với hồi đầu năm lên 753,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên hơn 203 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3 của MSB, MSB báo lãi trước thuế quý 3 đạt gần 692 tỷ đồng, luỹ kế đạt đạt hơn 1.666 tỷ đồng, tăng 57% và vượt 16% kế hoạch năm và lãi sau thuế đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 52%.