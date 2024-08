Tổ chức trong nước tập trung bắt đáy, gom ròng 3.000 tỷ đồng tuần VN-Index thủng 1.200 điểm

Vn-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 32/2024 tại 1.223,64 điểm, giảm 12,96 điểm tương đương -1,05% so với cuối tuần 31, với thanh khoản nhích nhẹ nhờ giao dịch thỏa thuận sôi động hơn.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên tính trên cả 3 sàn trong tuần 32 đạt 19.085 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tuần trước. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 16.376 tỷ đồng, giảm 2,8% so với tuần 31 và giảm 6,6% so với trung bình 5 tuần.

Số phiên tăng điểm nhiều hơn phiên giảm (3/5 phiên tăng) nhưng Vn-Index vẫn giảm tuần thứ 5 liên tiếp, chủ yếu do cú giảm mạnh (-3,92%) trong ngày thứ Hai đầu tuần, đồng pha với sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán toàn cầu do bị bán tháo.

Tỷ lệ BU/SD (Mua chủ động/Bán chủ động) cải thiện nhẹ so với tuần trước, đặc biệt là ở nhóm Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Thực phẩm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.943,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2666.7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, MSN, VCI, BCM, GAS, DGC, CTG, DPM, PLX, KDH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, HPG, TCB, VPB, STB, SSI, HDB, VIC, E1VFVN30.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 1.931,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 2126.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, HPG, TCB, VPB, VIC, HDB, VGC, STB, VRE, SSB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top bán ròng có: VNM, MSN, MBB, PC1, VCI, GVR, CTG, FRT, BCM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 3.044 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 967.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, VGC, PVD, BCG, SSB, HVN, DGC, VRE, BAF, HDG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VNM, MWG, PC1, GVR, STB, TCH, MBB, MSN, E1VFVN30, CTG.

Tự doanh bán ròng 1.032,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 427.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm SSI, MBB, FRT, HSG, MWG, SBT, BID, VCI, NKG, HCM.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, VNM, VPB, FPT, VIC, MSN, GMD, ACB, HDB, PVD.

Xu hướng dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhiều ngành lớn như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Bán lẻ, Công nghệ thông tin trong khi giảm ở Thép, Thực phẩm, Hóa chất, và một số ngành nhỏ (bao gồm Hàng cá nhân, Dệt may, Hàng không, Viễn thông, Y tế, Bảo hiểm).

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền tiếp tục tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, đi ngang ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và giảm mạnh ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Trong tuần 32, dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30 với giá trị giao dịch bình quân phiên ở nhóm này tăng 1.303 tỷ đồng (tương đương +16,7%), nâng tỷ trọng phân bổ lên 53,5% từ mức 48,5% của tuần 31. Giao dịch đột biến ở cổ phiếu VHM trong ngày thứ 4 (7/8) đóng góp đáng kể vào mức tăng về thanh khoản này ở nhóm VN30.

Trong khi đó, tỷ trọng dòng tiền ở nhóm vốn hóa vừa VNMID gần như không đổi so với tuần trước (35,3% vs. 35%) với giá trị giao dịch bình quân phiên tăng nhẹ +7,1% (+398 tỷ đồng).

Ngược lại, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm mạnh ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, -410 tỷ đồng tương đương -22,3%, khiến tỷ trọng dòng tiền giảm từ mức 11,5% của tuần trước đó về 8,4% - thấp nhất trong 14 tuần gần đây.

Về biến động giá, chỉ số VN30 và VNMID giảm lần lượt -1,26% và -1,24% trong khi VNSML giảm mạnh hơn (-1,74%).