Tổng Giám đốc May 10: Hỗ trợ lãi suất là nguồn quý với doanh nghiệp

Đây là những kỳ vọng rất lớn của đại diện các doanh nghiệp đối với gói hỗ trợ tài khóa trị giá gần 350.000 tỷ đồng được chia sẻ tại tại Diễn đàn thường niên Kịch bản Kinh tế Việt Nam năm 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 14/1.

NÊN HỖ TRỢ THEO NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC CÓ TRỌNG ĐIỂM

Là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động với số nhà máy trải rộng ở 9 tỉnh, thành, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, đã chứng kiến hết những khó khăn cả về kinh tế, an sinh xã hội của hai năm dịch bùng phát 2020 – 2021.

“Với May 10 chúng tôi, làm cái gì cũng phải ngay và luôn. Liên quan đến chính sách tài khoá an sinh xã hội, y tế thì đã có số liệu rồi nhưng điều cần nhất của doanh nghiệp, người lao động lúc này là vấn đề thời gian thực hiện chính sách, gói hỗ trợ này mới là quan trọng nhất”, ông Việt nói.

Lãnh đạo May 10 cũng kỳ vọng, nếu có thể gói hỗ trợ nên theo đặc thù của từng doanh nghiệp, hoặc từng lĩnh vực ngành nghề, bởi đây là yếu tố quyết định rất nhiều đến triển khai hiệu quả của chính sách, dù việc này là “không dễ dàng”.

“Ngay hôm qua, chúng tôi buộc phải trả lời báo chí về việc Bộ luật Lao động quy định giờ làm thêm không quá 40 giờ một tuần và 300 giờ/năm cho ngành may mặc, nhưng thực tế từ nay đến trước Tết Âm lịch, chúng tôi đơn hàng ngập tràn, muốn lấy tốc độ tăng trưởng của quý 4/2021 và tháng 1/2022 để bù đắp tăng trưởng cho quý 3 thì phải làm thêm mà không được. Không làm thêm không được, mà làm thêm giờ vượt quy định là sai luật, khách hàng sẽ hủy hợp đồng”, ông Việt phân trần.

Trong khi đó, từ doanh nghiệp hàng không, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban Kế hoạch Phát triển Vietnam Airlines chia sẻ, gói hỗ trợ này với doanh nghiệp thì kỳ vọng lớn nhất với Chính phủ là tạo ra thị trường và tạo điều kiện cho nền kinh tế. “Việc hỗ trợ cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho tất cả các ngành nghề khác chính là tạo điều kiện cho chúng tôi”, ông Trung cho biết.

“Ngôi sao hi vọng” khác trong gói hỗ trợ này theo ông Trung liên quan tới hạ tầng, bởi với hàng không vấn đề này còn quan trọng hơn. “Kết nối giữa các tỉnh vài trăm km có thể mất vài năm để xây một con đường, nhưng tạo ra cầu nối giữa các tỉnh hoặc Việt Nam với quốc tế thì việc mở một đường bay thời gian rất ngắn. Do đó, việc đầu tư mở lại hoạt động giao thương hạ tầng hàng không nên được ưu tiên thời gian tới”, ông Trung nói và cho hay sau cuộc khủng hoảng, nên mở lại hàng không để tạo điều kiện cho các ngành khác.

“Chúng tôi đánh giá gói hỗ trợ này dù không quá lớn với các doanh nghiệp hàng không nhưng có tác động gián tiếp là vô cùng quan trọng”, ông Trung nhấn mạnh thêm.

CẦN TRIỂN KHAI SỚM NHẤT

Dù kỳ vọng rất lớn từ hói hỗ trợ, song các doanh nghiệp cũng thừa nhận để tận dụng được tốt các cơ hội, chính nội tại doanh nghiệp phải thay đổi và tái cơ cấu lại phù hợp với bối cảnh mới.

Với Vietnam Airlines, ông Nguyễn Quang Trung cho biết, đơn vị này đặt mục tiêu và xác định việc tái cơ cấu doanh nghiệp là nhiệm vụ nhưng cũng là cơ hội duy nhất để tồn tại và phát triển.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban Kế hoạch Phát triển Vietnam Airlines. Ảnh - Chu Xuân Khoa.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu đó là thích ứng phù hợp với điều kiện của thị trường. Riêng lĩnh vực vận tải hàng không, trong bối cảnh diễn biến thị trường, Vietnam Airlines đã điều chỉnh nguồn lực từ vận tải hành khách sang vận tải hàng hóa, với việc chuyển 12 tàu bay chở khách thành chở hàng, nên dù số chuyến bay chở khách giảm đi nhưng doanh thu hàng hóa của hãng tăng 17%.

Về mặt thị trường, Vietnam Airlines đã mở rộng hoạt động kinh doanh khác như mở thêm hai sàn thương mại điện tử. Hay trong tổ chức quản trị doanh nghiệp cũng được cơ cấu gọn gàng hơn, giảm đầu mối, giảm số lượng nhân sự để không chỉ tiết kiệm chi phí tiền lương, mà qua đó các chính sách, quyết định của doanh nghiệp được ra nhanh hơn, đến khách hàng với tốc độ nhanh nhất…

Còn với May 10, ông Thân Đức Việt cho biết, May 10 đại diện cho ngành dệt may với khoảng 2,8 triệu lao động, vì thế lực lượng này nếu không được “bảo toàn” trong năm 2020-2021 mà tràn ra đường thì Nhà nước chăm lo cũng khó. Vì lẽ đó, bản thân nội tại doanh nghiệp phải tự vực dậy, sau đó mới cần “liều thuốc bổ” là Nhà nước hỗ trợ, Nhà nước giúp doanh nghiệp là giúp dân.

Tuy nhiên, lãnh đạo May 10 cũng thừa nhận, khi doanh nghiệp không trụ được thì Nhà nước vẫn phải hỗ trợ. Ở gói này, chúng ta không bung tiền ra cho dân mà là hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng theo ông Việt không thể phủ nhận hàng hoá hiện nay đang tăng lên, nguy cơ lạm phát.

Tại May 10, ông Việt cho rằng, chi phí đầu vào cũng đang tăng cao, chi phí vận chuyển tăng ít nhất 1,5 lần, thậm chí có tuyến đường tăng 5 -10 lần, nguyên phụ liệu tăng 10-15% trong khi năng suất tăng không kịp, từ đó ảnh hưởng giá thành sản phẩm, rộng hơn là đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia. Đó là lý do tốc độ xoay chuyển của mỗi doanh nghiệp hiện nay phải rất nhanh.

“Năm 2022, chúng tôi quan tâm nhiều nhất đến gói hỗ trợ lãi suất, cho vay vốn giá rẻ thực sự là nguồn quý cho doanh nghiệp, thứ nữa là thuế VAT, đây là những chính sách rất sát sườn với doanh nghiệp”, ông Việt nhấn mạnh.

Liên quan đến các loại thuế, phí khác, lãnh đạo May 10 cũng nhìn nhận, ngành may sử dụng đất rộng, hiện nay đang được giảm 30% thuế đất cũng là rất quý. “Cách đây 3 năm có tỉnh tăng thuế đất gấp 3 lần rất khủng khiếp, khiến doanh nghiệp bị đè nặng. Do đó, miễn giảm thuế, phí, hỗ trợ lãi suất là những kỳ vọng của doanh nghiệp mong muốn được triển khai ngay. Chúng tôi tính tốc độ theo tháng, thậm chí theo tuần nên càng mong mỏi hơn”, Tổng Giám đốc May 10 bày tỏ.