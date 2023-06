TP.HCM: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng mạnh trở lại

Theo Cục Thống kê TP.HCM, kinh tế Thành phố tuy còn gặp nhiều khó khăn khi hoạt động kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu giảm ảnh hưởng đến thu ngân sách (giảm 6,8%) nhưng nhiều hoạt động khác có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hoá 6 tháng đầu năm 2023 tăng 9,7% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 36,2%; Đặc biệt chi ngân sách tăng mạnh 70,9%, trong đó chi đầu tư phát triển tăng 90,4%, nhiều dự án được khởi công.

NHIỀU CHỈ SỐ TÍCH CỰC

Báo cáo tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 2/2023 tăng 5,87%, cao hơn nhiều so với mức tăng chỉ 0,7% của quý đầu năm 2023. Ước tính GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,55% so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3,55% so với cùng kỳ

Theo Cục Thống kê TP.HCM, mức tăng 3,55% tuy còn khiêm tốn nhưng phản ánh kết quả những cố gắng của chính quyền Thành phố trong giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

“Việc giảm lãi suất điều hành và nới lỏng chính sách tiền tệ đang phát huy tác dụng. Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm duy trì mức tăng trưởng ổn định 8,01% so với cùng kỳ; nhiều dự án bất động sản được vay vốn để hoạt động”, Cục Thống kê TP.HCM cho biết thêm.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,14% và đóng góp 0,3% vào tốc độ tăng GRDP. Khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng kinh tế của thành phố khi tăng 4,96% so với cùng kỳ và đóng góp 89% vào tốc độ tăng GRDP.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy, khu vực công nghiệp, xây dựng gặp nhiều khó khăn khi chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ và đóng góp tương ứng 5,1% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong khi tỷ trọng theo giá hiện hành chiếm đến 20,7% GRDP

Về số lượng đăng ký thành lập doanh nghiệp trong nước, tính đến ngày 20/6, TP.HCM đã cấp phép cho hơn 23.035 doanh nghiệp, tăng 7,6% về giấy phép nhưng giảm 18,3% về vốn so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 6 năm 2023 ước tính tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, chỉ số IIP trên địa bàn Thành phố tăng 1,9% so với cùng kỳ

Chỉ số IIP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 4,8% so với cùng kỳ .

Một tín hiệu tốt trong tăng trưởng của Thành phố là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý 2/2023 đạt 298.005 tỷ đồng, tăng 9,5% so với quý 2 năm 2022.

Trong đó, tăng cao nhất là hoạt động lữ hành 78,6%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 35,4%; doanh thu bán lẻ tăng 10,7%; dịch vụ khác tăng 0,6%. So với quý 1/2023, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 2 đã tăng 13,0% và tăng ở tất cả các hoạt động.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 561.734 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

“Khách du lịch quốc tế đến thành phố tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ đã góp phần thúc đẩy tăng cầu nội địa và tăng trưởng kinh tế”, Cục Thống kê TP.HCM cho biết.

ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Tính đến hết ngày 23/6, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố đã giải ngân là 10.244 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15% tổng số vốn giao (68.490,566 tỷ đồng).

Về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm, Cục Thống kê Thành phố cho biết, dự án tuyến đường sắt Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được xây dựng dựa trên quan điểm TOD (lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị), phát triển hành lang vận tải dọc tuyến metro số 1.

Theo đó, hiện chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng 9/11 cây cầu bộ hành bên cạnh cầu tại nhà ga Suối Tiên đã có sẵn, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Sắp tới, tuyến buýt nhanh (BRT) số 1 cũng sẽ được đưa vào khai thác, chạy dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ và kết nối tuyến Metro số 1 tại ga Rạch Chiếc (TP. Thủ Đức).

Ngoài ra, đối với dự án mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Đến nay, tổng khối lượng đắp cát xây lấp mặt bằng đạt 64%; xử lý nền đất yếu bằng cọc xi-măng đất đạt 29%.

Hiện nay, dự án gặp khó khăn chính là mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời xong nên làm chậm tiến độ thi công. Trong đó, có 597/725 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với hơn 558,8 tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch vốn; 607/725 hộ đã bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 23,73ha; có 118 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích gần 2 ha.

“Đoàn giám sát của Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh sớm xử lý dứt điểm các hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng thuộc dự án và sớm bàn giao 100% mặt bằng phục vụ thi công trước ngày 30/6/2023”, Cục Thống kê TP.HCM thông tin thêm.

Đối với dự án Thành phần số 1 đường Vành đai 3, trong tháng 6, Ban giao thông nhận mặt bằng từ 4 huyện có đường Vành đai 3 đi qua và khởi công dự án Thành phần 1 vào ngày 18/6/2023. Đến thời điểm hiện nay, nguồn vật liệu cung cấp cho Dự án đường vành đai 3 đã sẵn sàng và sẽ có biện pháp bảo đảm phục vụ công tác thi công liên tục đến khi hoàn thành.

Riêng dự án Thành phần số 2 đường Vành đai 3, tính đến giữa tháng 6, tỷ lệ bàn giao mặt bằng cho Vành đai 3 trên địa bàn Thành phố đạt khoảng 87%, Hóc Môn là địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao nhất với hơn 95%. Huyện Bình Chánh, Củ Chi và Thành phố Thủ Đức cũng lần lượt đạt hơn 93%, 84% và 72%. Việc chi trả, bồi thường giải phóng mặt bằng hết tháng 6 ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng.

Nhằm phát huy những kết quả tích cực, giải quyết những khó khăn, tồn tại và giữ vững vai trò đầu tàu, Cục Thống kê TP.HCM cho biết, cần đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để sớm đưa các công trình, dự án vào hoạt động. Đặc biệt chú trọng giải ngân các dự án trọng điểm mang tính kết nối vùng, có tác động lan toả cao như: Dự án Metro số 1, Metro số 2, Vành đai 3, nhà ga T3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.