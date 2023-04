TP.HCM: Nhiều điểm sáng kinh tế trong tháng 4

Đây là nội dung được các sở, ngành TP.HCM thông tin tại Phiên họp về “Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 5/2023” diễn ra chiều 28/4 tại TP.HCM.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Chia sẻ tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, trong tháng 4/2023, các ngành công nghiệp, thương mại có sự khởi sắc, đặc biệt là du lịch, vận tải hành khách tăng cao.

Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 4 ước đạt khoảng 95.853 tỷ đồng, tăng 12,2% so tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 359.581 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 15.035 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa ước đạt là 2.996.600 lượt, tăng 51,7% so với cùng kỳ; khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 338.760 lượt, tăng 195,2%. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu ước đạt 51.147 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với ngành công nghiệp, trong tháng 4 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 3% so với tháng trước và tăng gần 8,1% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 7,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,3% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số IIP trên địa bàn Thành phố tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Về đầu tư công, TP.HCM đã giao và phân bổ chi tiết 43.440 tỷ đồng. Đến 21/4, Thành phố đã giải ngân 2.020 tỷ đồng, đạt 4,9% tổng số vốn giao. Trong số đó, vốn ngân sách thành phố giải ngân 1.792 tỷ đồng, đạt 6,8% tổng số vốn giao; vốn ngân sách trung ương giải ngân 227 tỷ đồng, đạt 1,5% tổng số vốn giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 170.000 tỷ đồng, đạt 36% dự toán năm 2023.

KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, kinh tế thành phố vẫn còn không ít khó khăn, thể hiện qua số doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về lượng và vốn.

Trong tháng 4, Thành phố ghi nhận có 14.752 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 145.000 tỷ đồng, giảm 9,6% về số lượng và giảm gần 25% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Theo đó, số vốn doanh nghiệp đăng ký đầu tư bổ sung cũng giảm 59% so với cùng kỳ, đạt 96.000 tỷ đồng. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong tháng 4/2023 là hơn 240.000 tỷ đồng, giảm 43,33 % so với cùng kỳ năm 2022.

Trái ngược với mức đăng ký mới, số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động lại tăng gần 24% so với cùng kỳ với gần 15.000 doanh nghiệp và chỉ có hơn 5.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 26% so với cùng kỳ; 1.207 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Đầu tư nước ngoài vốn là một trong những điểm sáng của TP.HCM trước đây, nhưng hiện cũng đang có chiều hướng giảm. Thống kê 4 tháng đầu năm 2023, Thành phố chỉ thu hút được gần 980 triệu USD, giảm 23,45% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đại diện các sở, ngành, kinh tế thế giới vẫn đang tiếp tục khó khăn chưa có chiều hướng cải thiện đáng kể; việc thắt chắt chính sách tài chính, tiền tệ của nhiều quốc gia trên thế giới; những ảnh hưởng từ thị trường bất động sản, tài chính trong nước, cùng với giải ngân đầu tư công chậm đã ảnh hưởng đến đà phục hồi của nhiều lĩnh vực kinh tế của TP.HCM.

ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Nhận định kinh tế Thành phố đã có những điểm sáng, chuyển động tích cực hơn so với 3 tháng đầu năm, nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng vẫn chưa hết khó khăn.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, chủ trì phiên họp "Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 5/2023” .

Nhằm thúc đẩy phục hồi nền kinh tế đầu tàu, theo ông Mãi, thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục hoàn thành công tác đầu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai rà soát phân loại các dự án quy hoạch treo, đề xuất hướng xử lý từng dự án lớn quy mô cấp Thành phố.

Để tháo gỡ khó khăn về thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu, ông Phan Văn Mãi giao Sở Công Thương xây dựng các nhóm giải pháp, chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới, khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống cho ngành dệt may, da giày, đồ gỗ… và tổ chức tốt hội chợ xuất khẩu vào cuối tháng 5/2023.

Đối với hoạt động sản xuất, ông Phan Văn Mãi yêu cầu Ban quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất kịp thời nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất thành phố tháo gỡ theo đúng thẩm quyền. Tích cực rà soát các dự án đã cấp phép nhưng chưa xây dựng, các dự án chỉ “đặt gạch” rồi để trống trong các khu công nghiệp để có phương án thu gom, phát triển quỹ đất công nghiệp, tạo không gian để doanh nghiệp phát triển, đồng thời thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài một cách hiệu quả.

Về tiến độ giải ngân đầu tư công, mục tiêu của thành phố đến hết tháng 6/2023 tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 35% kế hoạch cả năm. Song hiện tại con số này mới đạt 4,9%.

Cho rằng, “điểm rơi” của công tác giải ngân đầu tư công sẽ vào khoảng tháng 5 - 6, khi bắt đầu thực hiện nhiều dự án trọng điểm như vành đai 3 TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Cần hết sức tập trung để giải ngân đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đến 30/6, tỷ lệ phải giải phóng mặt bằng cho các dự án phải đạt 70% để tiến hành các bước tiếp theo. Với các dự án lớn, dự án đã khởi công, phải đẩy nhanh tiến độ để ra vốn sớm”.