TP.HCM: Kinh tế tháng đầu năm sáng sủa

Tháng 01 là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng lên, các đơn vị kinh doanh đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cả về giá cả lẫn mẫu mã đa dạng, thu hút người tiêu dùng.

NHỘN NHỊP HOẠT ĐỘNG NỘI THƯƠNG, DỊCH VỤ, TIÊU DÙNG

Báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2022 dự ước đạt 73.514 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước và giảm 28% so với cùng kỳ năm 2021.

Giải thích lý do giảm 28% so cùng kỳ năm ngoái, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM cho biết, do ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, tác động cả về thu nhập cũng như thói quen tiêu dùng của người dân, lượng khách mua sắm dự ước trong tháng 1 mặc dù có tăng so với tháng cuối năm nhưng so với cùng kỳ năm 2021 vẫn sụt giảm mạnh.

Số liệu dẫn lại năm 2021 cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2021 dự đạt 119.851 tỷ đồng, so với tháng 12/2020 và cùng kỳ năm 2020 (tháng 01/2020) có cùng mức tăng là 4% (số liệu dẫn lại của người viết).

Trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 47.913 tỷ đồng, chiếm 65,2% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 7,1% so với tháng 12 và giảm 13,8% so cùng kỳ. Cụ thể, so với tháng 12/2021, hầu như các nhóm hàng đều tăng, trong đó, một số nhóm có mức tăng khá, như: nhóm lương thực, thực phẩm tăng 9,9%; hàng may mặc tăng 14,8%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 15,3%.

Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm trước, trong và sau tết, TP.HCM đã xây dựng kế hoạch cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hoạt động sản xuất của các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường, bảo đảm hàng hóa được lưu thông, xuyên suốt.

Tổng hợp các số liệu, Cục Thống kê TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn vốn dự trữ, cung ứng hàng hóa cho hai tháng tết là 19.881,1 tỷ đồng, tương đương thời điểm Tết Tân Sửu 2021; trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 7.221 tỷ đồng. Riêng tháng cao điểm phục vụ Tết (từ ngày 01 - 30 tháng chạp âm lịch), tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là 11.024,2 tỷ đồng, hàng bình ổn thị trường là 4.182,9 tỷ đồng. Với số vốn chuẩn bị như trên, các doanh nghiệp đảm bảo được lượng hàng dự trữ, cung ứng đáp ứng kế hoạch Thành phố giao, nhiều nhóm hàng đủ sức chi phối thị trường, chiếm từ 22% – 54,5% nhu cầu.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2022 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 1,42% so cùng kỳ 2021. Có 3/11 nhóm giảm nhẹ so với tháng 12 gồm các nhóm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,15%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,13%; nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ giảm 0,07%. Các nhóm hàng còn lại đều tăng so tháng trước, trong đó tăng cao nhất là nhóm giao thông, tăng (+1,27%).

Hai mặt hàng tác động thường nhật đến hoạt động mua sắm tích lũy của người dân là vàng và đô la Mỹ, ghi nhận biến thiên theo chiều hướng “đối kháng” nhau. Chỉ số giá vàng tháng 01/2022 tăng 0,92% so với tháng trước và tăng 9,39% so với tháng 01/2021; trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2022 giảm 0,18% so với tháng 12/2021 và giảm 0,05% so cùng kỳ.

TÀI CHÍNH BẢO ĐẢM, DÒNG VỐN DỒI DÀO

Về ngân sách, báo cáo của Cục Thống kê Thành phố cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM tháng 01/2022 tăng 19,5% so cùng kỳ, do tình hình sản xuất kinh doanh được cải thiện. Chi ngân sách nhà nước (không tính tạm ứng) nhằm bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, ước thực hiện giảm 51% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2022 là 386.568 tỷ đồng, tăng 5,9% so dự toán năm 2021. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM tháng 01/2022 ước thực hiện 47.882 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán và tăng 19,5% so cùng kỳ năm 2021.

Thu cân đối ngân sách địa phương tháng 01/2022 ước thực hiện 13.338 tỷ đồng, đạt 7,9% dự toán, chiếm 27,9% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 85,2% so cùng kỳ năm 2021.

Về chi ngân sách, dự toán tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 là 99.669 tỷ đồng, tăng 2,7% so với dự toán năm 2021. Trong đó: Chi cho đầu tư phát triển là 43.547 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng dự toán và tăng 13,7% so với dự toán năm 2021; chi thường xuyên là 48.663 tỷ đồng, chiếm 48,8% dự toán và tăng 1,5% so với dự toán năm 2021. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (chưa tính tạm ứng) tháng 01/2022 ước thực hiện 2.642 tỷ đồng, đạt 2,7% dự toán và giảm 30,8% so cùng kỳ 2021.

Trong lĩnh vực ngân hàng, nhờ sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nhiều lần điều chỉnh lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng, qua đó giúp doanh nghiệp, cá nhân tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19, bảo đảm cung ứng đầy đủ vốn để tăng tốc phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo Cục Thống kê, tính đến hết ngày 01/01/2022, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM tăng 11,4% và tổng vốn huy động tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục thể hiện vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, mặc dù dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế. Trong năm 2021, Chỉ số VN-Index liên tiếp lập các đỉnh mới và xác lập móc lịch sử với 1.500,81 điểm vào ngày 25/11/2021. Kết thúc phiên giao dịch cuối năm 2021, VN-Index đạt 1.498,28 điểm, tăng 35,7% so với đầu năm.

Mở đầu phiên giao dịch đầu năm 2022 với nhiều thông tin tích cực đã làm thị trường chứng khoán tăng mạnh, VN-Index dễ dàng vượt đỉnh 1.500 điểm của năm 2021 và xác lập đỉnh mới với 1.528,57 điểm vào ngày 06/01/2022.

Nhìn chung, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đến nay đã được kiểm soát, cơ bản đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới” từ ngày 01/10/2021. Từ đầu năm 2022 đến nay các hoạt động thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí, vận tải đã hoạt động bình thường trở lại. Tháng 1 là “tháng Tết” nên dễ nhận thấy, các lĩnh vực thương mại, mua sắm tiêu dùng, dịch vụ là rõ nét và nhộn nhịp nhất. Các doanh nghiệp được hỗ trợ nguồn vốn bảo đảm nguồn vốn đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nguồn hàng phục vụ tết.