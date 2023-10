TP.HCM sẽ khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trong tháng 10

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023” trong ngành y tế thành phố.

Theo đó, trong Tháng hành động vì người cao tuổi (tháng 10), thành phố đưa ra chỉ tiêu 100% bệnh viện đa khoa thành phố, đa khoa khu vực quận, huyện, trung tâm y tế tổ chức thực hiện khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại địa phương.

Thời gian thực hiện thăm khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi từ ngày 1/10 đến ngày 31/10.

Cụ thể, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sẽ được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn sức khỏe, tư vấn điều trị bệnh thông thường miễn phí.

Sở sẽ tăng cường tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các quy định hiện hành.

Ngoài ra, bệnh viện bố trí nhân viên tiếp đón và hỗ trợ quá trình khám sức khỏe hoặc khám, chữa bệnh với người cao tuổi, đặc biệt quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ người cao tuổi sức yếu, khuyết tật, áp dụng hình thức ưu tiên, hỗ trợ khác.

Đồng thời, bệnh viện chuyên khoa thành phố tăng cường tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo cho người cao tuổi nghèo khó, sống ở khu vực nông thôn, bị khuyết tật, không có lương hưu, bảo hiểm xã hội…

Với người cao tuổi sức yếu, đi lại khó khăn, người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên thì tổ chức khám, tư vấn sức khỏe tại nơi cư trú tùy theo tình hình thực tế tại bệnh viện.

Được biết năm 2024, ngành y tế thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe cho tất cả người cao tuổi (không phân biệt tạm trú hay thường trú) để phát hiện bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần (trầm cảm, lo âu)..., từ đó đưa vào quản lý và chăm sóc điều trị theo chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Dữ liệu khám sức khỏe sẽ được liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử và phần mềm quản lý bệnh không lây do WHO triển khai.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng mô hình chăm sóc phục hồi chức năng cộng đồng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường truyền thông về chiến lược khám sức khỏe người cao tuổi, truyền thông thay đổi suy nghĩ về mô hình chăm sóc phát hiện bệnh tại trạm y tế…

Quá trình già hóa dân số của TP.HCM đã diễn ra từ những năm 2010 dưới tác động của mức sinh thấp và tuổi thọ trung bình không ngừng được nâng cao. Theo số liệu thống kê năm 2022, thành phố có 1.033.355 người cao tuổi, chiếm 11,03%, cao xếp thứ hai trong cả nước và đang phải đối diện với thách thức về già hóa dân số.