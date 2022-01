TP. HCM: Trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 - 6 sẽ được đến trường học trực tiếp từ 14/2

Cụ thể từ 7/2, các cơ sở giáo dục phải sẵn sàng công tác chuẩn bị đón trẻ, học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tiếp đó ngày 10 – 13/2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý về việc phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức dạy học trực tiếp. Bên cạnh đó, nhà trường tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học. Còn từ 14/2, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 - 6 sẽ được đến trường học trực tiếp.

Theo Sở GD&ĐT, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP. Thủ Đức và các quận, huyện sẽ kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19 của các cơ sở giáo dục trước khi tổ chức học tập trực tiếp trở lại.

Sở GD&ĐT TP. HCM lưu ý tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát tốt. Gần như toàn bộ người dân tại TP. HCM từ 12 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi thứ 2 và thành phố đang triển khai tiêm chủng vaccine mũi thứ 3.

Mặt khác tại TP. HCM, trẻ em và học sinh trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, tiểu học và lớp 6 chưa được đến trường học trực tiếp từ đầu tháng 5/2021 cho đến nay. Nếu trẻ em và học sinh lớp 6 tiếp tục học trực tuyến trong thời gian dài sẽ phát sinh các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này có khả năng dẫn đến thừa cân, béo phì do hạn chế vận động; tật khúc xạ do thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử để học; ù tai do đeo tai nghe thường xuyên, đặc biệt là vấn đề sức khỏe tâm thần khi hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Ngoài ra việc tất cả trẻ em và học sinh trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, tiểu học và lớp 6 chưa đến trường học tập trực tiếp (trừ học sinh tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) khiến một lực lượng lớn lao động là phụ huynh chưa thể tham gia lao động trực tiếp do phải ở nhà chăm trẻ.

Bên cạnh đó, năm học 2021 - 2022 là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 với học sinh lớp 1, 2, 6 nhưng đến nay các em vẫn đang học trực tuyến tại nhà đã gây khó khăn nhất định đến việc đảm bảo chất lượng nội dung chương trình giáo dục mới.

Đặc biệt, học sinh hai khối 9 và 12 hiện đã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/12/2021 và từ ngày 4/1/2022 có thêm các khối 7, 8, 10 và 11. Như vậy có 6/12 khối lớp ở bậc phổ thông tổ chức học tập trực tiếp cho học sinh với tỷ lệ đạt trên 90% và số ca F0 xuất hiện trong trường học đều được xử lý theo quy định.

Được biết, ngay sau khi có quyết định của UBND TP. HCM về việc đón học sinh mầm non trở lại trường từ tháng 2/2022, đại diện một số cơ sở giáo dục ở cấp học này cho biết, không chờ đến khi có quyết định của thành phố về việc đón học sinh mầm non, mà ngay từ khi học sinh các cấp học khác đi học lại, các trường đã chuẩn bị cho ngày mở cửa. Thực tế dù có nghỉ do dịch nhưng những công việc như vệ sinh trường học, rà soát, vệ sinh đồ đạc, bàn ghế… cho học sinh vẫn duy trì liên tục.

Hiện nay không chỉ nhiều trường mầm non lấy ý kiến phụ huynh ở cả 3 khối mầm, chồi, lá mà các trường tiểu học cũng đang tiến hành khảo sát về việc cho học sinh trở lại trường. Theo Phòng GD&ĐT quận 1 (TP.HCM) vừa hoàn tất khảo sát ý kiến phụ huynh về việc đi học trực tiếp sau Tết. Kết quả phụ huynh đồng thuận như sau: lớp 1 là 66,1%; lớp 2: 63%; lớp 3: 67,6% và lớp 4 là 62,1%. Tuy nhiên, lớp 5 chỉ có 32,3% phụ huynh đồng thuận.