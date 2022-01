Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đề xuất cho học sinh từ khối 7 đến 12 đi học lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện

Thông tin tại buổi họp trực tuyến với lãnh đạo các Sở GD&ĐT trong cụm thi đua số 1 của Bộ GD&ĐT mới đây, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, căn cứ vào diễn biến dịch ở mỗi địa phương, Hà Nội đã thí điểm dạy học trực tiếp với học sinh khối 9, 12 ở khu vực ngoại thành và những địa bàn thuộc các quận nội thành có dịch ở cấp độ 1, 2 học sinh khối 12 được đi học trực tiếp.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, trong thời gian tới Sở sẽ xây dựng lộ trình, kế hoạch cùng các phương án để báo cáo với UBND TP. Hà Nội. Và chỉ khi nào đảm bảo an toàn thì thành phố mới tiếp tục để học sinh các khối khác đi học trực tiếp. Dự kiến, nếu không có gì thay đổi thì sau kỳ nghỉ Tết âm lịch 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đề xuất với thành phố cho học sinh từ khối lớp 7 đến 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện.

Trước đó, theo Thông báo số 24/TB-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, Hà Nội có 8 đơn vị cấp quận và 133 đơn vị cấp xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3.

Các đơn vị cấp quận ở cấp độ 3 gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai và Long Biên. So với tuần trước có ba quận, huyện giảm từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 là Hai Bà Trưng, Thanh Trì và Tây Hồ nhưng số đơn vị cấp xã, phường tăng 22 đơn vị.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3 cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy và học trực tuyến kể từ ngày 10/1.

Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 thì cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch. Đối với 18 huyện, thị xã, nếu có mức độ dịch cấp độ 1, 2, học sinh lớp 9 tiếp tục đến trường học trực tiếp.

Được biết, tại Hà Nội hiện có 2.835 trường học với 2,2 triệu học sinh. Hà Nội đang là địa phương có thời gian đóng cửa trường học lâu dài và quy mô lớn nhất so với các địa phương. Cụ thể, học sinh từ mầm non đến lớp 12 nghỉ học, nghỉ hè, học trực tuyến từ cuối tháng 4/2021. Sau đó, bước vào năm học mới, Hà Nội cũng tổ chức lễ khai giảng trực tuyến, qua tivi. Trẻ mầm non ở nhà, học sinh các khối lớp học trực tuyến từ sau lễ khai giảng năm học mới.