Triển vọng phát triển của căn hộ trung tâm thành phố

Thị trường căn hộ Tp.HCM đang ghi nhận mặt bằng giá tăng nhưng giao dịch vẫn sôi động. Từ nay đến cuối năm 2021, phân khúc căn hộ cao cấp được dự báo triển vọng rất sáng sủa, nhất là các dự án ở trung tâm thành phố.

LẬP ĐỈNH GIÁ MỚI

Theo Báo cáo về thị trường bất động sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, thị trường căn hộ Tp.HCM đang chứng kiến đỉnh giá mới, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Với phân khúc căn hộ cao cấp, dự án The Spirit of Saigon (quận 1) chạm ngưỡng 20.000 - 25.000 USD/m2 (khoảng 460 - 570 triệu đồng/m2), Empire City (quận 2) với 12.000 - 14.000 USD/m2, The River (quận 2) đạt 5.400 USD/m2…

Trong khi đó, giá căn hộ tại Thủ Đức cũng đã chạm mức đỉnh mới với 100 triệu đồng/m2 tại dự án King Crown Infinity. Các chuyên gia còn khuyến cáo phân khúc căn hộ dưới 40 triệu đồng/m2 đang biến mất khỏi thị trường. Ngay cả những vùng ven như Bình Dương hay Biên Hòa, nhiều dự án căn hộ cũng đã tăng lên 50-60 triệu đồng/m2. Các khu vực này còn đang tăng giá mạnh do hiệu ứng từ việc thành lập thành phố Thủ Đức và ba huyện thuộc Tp.HCM sắp chuyển thành quận.

Giá tăng nhưng nhu cầu căn hộ trên địa bàn Tp.HCM vẫn không "hạ nhiệt". Theo Savills Việt Nam, từ nay đến năm 2023 thị trường sẽ có thêm nguồn cung khoảng hơn 143.700 căn hộ, trong đó phân khúc căn hộ hạng sang chiếm 13%. Con số này cho thấy nhu cầu sở hữu và đầu tư căn hộ cao cấp vẫn tương đối lớn.

Dự báo về giá căn hộ Tp.HCM trong thời gian tới, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường sẽ vẫn tiếp tục đà tăng trưởng. Lý do là quỹ đất để phát triển dự án gần trung tâm Tp.HCM không còn nhiều, các vướng mắc về pháp lý vẫn chưa được tháo gỡ để chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án. Mặt khác, thị trường đang ở giai đoạn sàng lọc, các chủ đầu tư không ồ ạt ra sản phẩm mà tập trung vào chất lượng, tiện ích dịch vụ, quản lý vận hành để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe hơn từ khách hàng.

XU HƯỚNG MUA CĂN HỘ HOÀN THIỆN

Lâu nay, do thiếu nguồn cung nên hầu hết khách hàng buộc phải chấp nhận rủi ro, mua những các sản phẩm căn hộ hình thành trong tương lai, đôi khi dự án còn chưa có những pháp lý cơ bản nhất. Khi thị trường "có biến", tình hình trở nên phức tạp thì khách hàng luôn là người gánh chịu thua thiệt.

Trong khi đó, ở các nước phát triển như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu…, các chủ đầu tư thường xây dựng hoàn thiện, tiện ích dự án vận hành ổn định rồi mới bán cho khách hàng. Điều này giúp khách hàng trở thành những "thượng đế" thực sự, được kiểm chứng, so sánh trước khi quyết định mua hay không. Tuy nhiên, cách làm này đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực hùng hậu, giàu kinh nghiệm và luôn đặt uy tín thương hiệu lên trên hết.

Theo các chuyên gia, người mua nhà đã hình thành thường có nhu cầu ở chứ không phải đầu tư, mua đi bán lại kiếm lời. Một số khác thì có thể mua để cho thuê nhằm tối ưu khả năng sinh lợi và bảo toàn tài sản. Một căn hộ từ lúc chưa hình thành cho đến khi hoàn thiện giá trị có thể tăng 20 - 30% và còn giúp người mua giảm bớt áp lực tài chính do mức giá có thể thấp hơn căn hộ đã hoàn thiện, lại được thanh toán theo tiến độ xây dựng.

Tuy vậy, không ít người dân lại đang có xu hướng lựa chọn những dự án sắp hoàn thiện hoặc đã bàn giao, dù chấp nhận trả giá cao hơn so với thời điểm dự án bắt đầu khởi động để hạn chế rủi ro. Thực tế trên thị trường hiện nay rất nhiều dự án bị trễ tiến độ, thậm chí bị dừng lại vì vướng mắc pháp lý. Người mua khi đó còn bị thiệt hại nặng hơn, không được nhận nhà nhưng vẫn phải gánh chịu lãi vay ngân hàng. Ở góc độ khác, mức độ tăng giá của các dự án đã hoàn thiện, nhất là ở khu vực trung tâm thành phố, cũng rất cao do luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Một số khách hàng mua nhà ở đã hình thành thường e ngại khó tiếp cận được vốn vay. Thực tế, những chủ đầu tư dự án này với tiềm lực mạnh sẵn sàng thiết kế các gói tài chính ưu đãi để có thể bán sản phẩm hoặc liên kết với ngân hàng cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ. Chẳng hạn, khu căn hộ Park Legend tọa lạc trên hai mặt tiền Phạm Văn Hai - Hoàng Văn Thụ (đối diện công viên Hoàng Văn Thụ, trung tâm quận Tân Bình) vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình (Tân Bình ICC) chào bán.

Dự án gồm 176 căn hộ và hệ thống tiện ích cao cấp như khu shophouse, nhà hàng, hồ bơi người lớn và trẻ em, thư viện, dịch vụ ngân hàng… đã xây dựng hoàn thiện và vận hành thử nghiệm nhưng người mua vẫn được Vietcombank cho vay vốn. Thậm chí, chủ đầu tư còn cam kết hỗ trợ khách hàng cho thuê căn hộ trong 1 năm với giá 15 triệu đồng (căn 2 phòng ngủ) và 30 triệu đồng (căn 3 phòng ngủ). Nhờ đó, Park Legend đang thu hút nhiều khách hàng có nhu cầu ở và nhà đầu tư quan tâm mua để cho thuê.

