T&T Capella - Căn hộ hạng sang tại trung tâm Hà Nội

Không nằm ngoài xu hướng này, phân khúc bất động sản hạng sang tại các trung tâm thành phố lớn của Việt Nam như Tp.HCM, Hà Nội luôn được người mua săn đón.

SỨC HÚT CỦA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM HÀ NỘI

Ngày 3/6 vừa qua, lễ ra quân dự án T&T Capella đã diễn ra thành công vượt mong đợi với sự tham gia đông đảo của gần 600 K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist - Chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản) của Tập đoàn Khải Hoàn Land cùng 5 đại lý phân phối uy tín VIVO, Tân Long, VMF, ABC Việt Nam, S- Real. Sự kiện chứng tỏ sức hút của bất động sản hạng sang tại trung tâm Hà Nội nói chung, T&T Capella - một sản phẩm mang thương hiệu T&T Group nói riêng.

“Dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid liên tiếp 2 năm nhưng hơn 90% các sản phẩm bất động sản tại 3 quận trung tâm Hà Nội (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) được người mua đón nhận ngay trong đợt chào bán đầu tiên kể từ năm 2020 đến nay.” Ông Phạm Thanh Sáng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land - Đơn vị tiếp thị và độc quyền dự án T&T Capella cho biết.

Được biết, Thủ đô Hà Nội với định hướng là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; đã và đang thu hút đông đảo nguồn nhân lực tiềm năng trong và ngoài nước tiềm đến làm việc và sinh sống lâu dài.

Mặc dù nhu cầu nhà ở hiện rất cao nhưng số lượng sản phẩm căn hộ hạng sang tại trung tâm Hà Nội được chào bán ra thị trường kể từ năm 2020 đều rất thấp, cụ thể dưới 5% mỗi năm trong tổng số căn hộ được chào bán ra trên toàn thị trường. Quỹ đất đang dần cạn kiệt, số lượng chào bán mới ngày càng giới hạn, không ngạc nhiên khi các căn hộ hạng sang ngay lõi Thủ Đô được đầu tư tiện ích bài bản luôn là phân khúc được săn đón mạnh mẽ.

CUỘC SỐNG THƯỢNG LƯU TỪ VỊ THẾ ĐẮT GIÁ CỦA T&T CAPELLA

T&T Capella số 2 Phạm Ngọc Thạch là dự án căn hộ hạng sang tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Dự án sở hữu vị trí đắc địa hiếm hoi tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng, ngay quỹ đất “vàng” còn sót lại của quận Đống - nơi tập trung dân cư sầm uất, liền kề nhiều trụ sở công ty lớn, khu văn phòng, bệnh viện, trường học, ngân hàng… của thành phố.

T&T Capella tọa lạc tại tuyến phố Phạm Ngọc Thạch sầm uất và lâu đời của Hà Thành - gạch nối của hệ thống giao thông quận Đống Đa. Từ đây, cư dân thuận tiện di chuyển đến các khu vực thuộc trung tâm thành phố Hà Nội, đồng thời kết nối đa dạng tiện ích: 15 phút tới Hồ Hoàn Kiếm; 8 phút tới công viên Thống Nhất; liền kề Vincom Phạm Ngọc Thạch; gần các khối trường Đại học lớn: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Y Hà Nội, Đại học Xây dựng, Học viện Ngân hàng… và các khối trường mầm non, tiểu học quốc tế và công lập chất lượng cao như H.A.S, TH School, Kim Liên, Trung Tự, Kiss Garden…

Dự án căn hộ cao cấp T&T Capella cung cấp ra thị trường số lượng vô cùng giới hạn chỉ 198 căn hộ cao cấp; thiết kế xây dựng trên 1 tòa tháp cao 24 tầng, tích hợp tiện ích 3 tầng thương mại và 5 tầng hầm rộng rãi.

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc vườn thẳng đứng của Singapore cùng ý tưởng “đưa vườn về phố”, T&T Capella tối ưu chất sống wellness khi sở hữu kiến trúc xanh đặc sắc, kết hợp phần mặt ngoài là kính Low-E chất lượng. đồng thời đầu tư nhiều tiện ích nội khu đặc quyền dành như tổ hợp khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym cao cấp, phòng đọc sách, khu vực BBQ và tiệc ngoài trời… Với nét hiện đại và độc bản, T&T Capella không chỉ mang đến cảm giác thư thái dành cho chủ nhân khi trở về nhà mà còn là công trình kiến trúc nổi bật trên phố Phạm Ngọc Thạch - một trong những tuyến đường trung tâm tại Hà Nội.

Ngoài ra, T&T Capella còn mang đến 52 mẫu layout căn hộ có thiết kế sang trọng và tinh tế với diện tích đa dạng. Tất cả đều được bố trí một cách thông minh và linh hoạt để mang đến không gian sinh hoạt thoáng đãng, đồng thời tôn trọng tính cá nhân hóa khi cho phép tự do lựa chọn và thiết kế nội thât theo đẳng cấp và phong cách của gia chủ.

Lựa chọn T&T Capella, cộng đồng cư dân tương lai vừa có thể dễ dàng kết nối đến nhịp sống sôi động của thành phố vừa tận dụng tối đa thời gian riêng tư dành cho bản thân và gia đình. Với tâm huyết của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phát triển, đây sẽ là không gian sống quý giá, tài sản bền vững dành cho mọi thế hệ: con trẻ được an tâm học tập và thỏa sức vui chơi, trải nghiệm; bố mẹ an tâm công tác và thỏa mãn nhu cầu tận hưởng; ông bà được an vui cuộc sống tại những góc phố thân quen của Hà Nội.

Hiện T&T Capella đang trong giai đoạn giới thiệu những căn hộ đầu tiên đến với khách hàng. Dự án tư vấn phát triển bởi T&T Homes - Thành viên Tập đoàn T&T Group - Nhà phát triển bất động sản uy tín và là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam. Dự án được tiếp thị và phân phối bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land cùng các đại lý liên kết VIVO, Tân Long, VMF, ABC Việt Nam, S- Real.

