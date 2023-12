Tự do sáng tạo không gian riêng với căn hộ 3 phòng ngủ

NHU CẦU NÂNG CẤP KHÔNG GIAN SỐNG CỦA GIA ĐÌNH ĐA THẾ HỆ

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, mô hình gia đình đa thế hệ ở Việt Nam vẫn được gìn giữ và nâng niu như một nét văn hóa đặc sắc, lưu giữ được nét đẹp gia đình truyền thống kiểu mẫu. Tuy nhiên mô hình này đòi hỏi một không gian lý tưởng, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc.

Căn hộ 3 phòng ngủ với thiết kế thông minh, tinh tế chính là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp gia chủ mở ra một không gian sinh hoạt chung ấm cúng, phù hợp cho cả gia đình quây quần bên nhau mỗi ngày, mà vẫn đảm bảo đủ sự riêng tư cho từng thành viên trong gia đình.

Căn hộ 3 phòng ngủ cho phép chủ nhân phân chia các không gian chức năng, chuyển đổi mục đích từng phòng theo nhu cầu của mỗi giai đoạn. Nhờ đó mang lại sự yên tâm cho gia chủ an cư lâu dài, mà không phải chuyển nhà khi gia đình có thêm thành viên.

Mặt khác, với gia đình trẻ, căn hộ này cũng mở ra không gian sống rộng lớn. Các phòng không sử dụng có thể dễ dàng biến thành góc làm việc riêng tư hoặc phục vụ các sở thích cá nhân như phòng đọc sách, hoặc thậm chí là một rạp chiếu phim mini ngay tại nhà.

Không gian sinh hoạt chung rộng lớn được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Một điểm nữa khiến căn hộ 3 phòng ngủ càng trở nên hấp dẫn khi mang lại lợi thế về thiết kế thông minh và không gian mở. Với đặc điểm này, căn hộ không chỉ đón nắng, gió tự nhiên, tạo ra một môi trường sống trong lành, mà còn góp phần nâng cao sức khỏe cho cư dân. Sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, lợi ích sức khỏe là yếu tố then chốt khiến căn hộ 3 phòng ngủ luôn được săn đón bởi các nhà đầu tư, vì nó đảm bảo tính thanh khoản cao trên thị trường bất động sản.

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE WISTERIA - TỰ DO SÁNG TẠO KHÔNG GIAN RIÊNG

Hiểu được điều đó, nhiều chủ đầu tư đã thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ với hệ thống tiện ích hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình. Trong số này, căn hộ tại The Wisteria lọt vào “tầm ngắm” của nhà đầu tư.

The Wisteria là phân khu nhà cao tầng sở hữu lối thiết kế căn hộ đẳng cấp, chú trọng đến việc tạo ra không gian sống phù hợp cho gia đình đa thế hệ. Các căn hộ 3 phòng ngủ tại The Wisteria luôn được thiết kế mở, nhằm tạo sự thông thoáng, nâng cao tính tiện lợi trong quá trình sinh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng, từ gia đình trẻ có 3-4 thành viên tới những gia đình đa thế hệ.

Trong đó, những căn hộ sở hữu diện tích lớn hơn 107m2 được thiết kế các khu vực chung - riêng một cách hợp lý, quỹ căn phòng ngủ lớn, vừa đảm bảo tính riêng tư nhưng vẫn gia tăng độ gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Các căn hộ 3 phòng ngủ tại The Wisteria được tạo ra không chỉ đem đến một chốn an cư lý tưởng mà còn mở ra không gian sáng tạo không giới hạn. Mỗi căn đều có ít nhất 2 logia với diện tích rộng, nhiều căn có logia trải dài từ phòng khách đến phòng bếp, tạo cơ hội sáng tạo không gian riêng cho gia đình: ông bà tập dưỡng sinh, bố tập golf, mẹ trồng hoa… Thiết kế logia với nhiều cây xanh giúp gia chủ được hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn và tận hưởng không gian tự do.

Các căn 3 phòng ngủ đều có 2 logia với diện tích rộng rãi, mở ra tầm nhìn khoáng đạt.

Hơn nữa, các căn hộ 3 phòng ngủ nằm ở vị trí đẹp, căn góc, với thiết kế cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, đem đến cuộc sống ngập tràn “hơi thở thiên nhiên”, mở ra tầm nhìn khoáng đạt, bao quát cảnh quan xung quanh, tràn đầy năng lượng cho cả gia đình.

Đặc biệt, cư dân tại The Wisteria được hưởng trọn vẹn những tiện nghi đa dạng từ trường học liên cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị, hair salon - nail, phố mua sắm, an ninh an toàn đa lớp đến hệ thống tiện ích của khu đô thị Hinode Royal Park như: bể bơi, khu công viên trung tâm, khu BBQ, vườn dưỡng sinh, khu clubhouse, khu thể thao… Hệ thống này góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của cư dân, đồng thời tạo nên một không gian lý tưởng cho việc giải trí và cải thiện sức khỏe.

Ngoài ra, cư dân còn có cơ hội trải nghiệm nhiều dịch vụ chuyên biệt như clubhouse, công viên, khu sân chơi trẻ em, chuỗi cửa hàng shophouse, trường học liên cấp, và bệnh viện.

The Wisteria tọa lạc tại giao điểm của 2 tuyến đường Quốc lộ 32 và Vành Đai 3.5, phân khu dễ dàng kết nối tới nhiều khu vực trong thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển của mọi thế hệ trong gia đình.

Có thể nói, căn hộ 3 phòng ngủ tại phân khu The Wisteria xứng đáng là nơi an cư lý tưởng cho cư dân, nơi ông bà an dưỡng tuổi già, bố mẹ tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc còn con trẻ được phát triển toàn diện.