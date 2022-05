Từng là “hot”, cổ phiếu công ty “thịt” thực vật Beyond Meat đang lao dốc chóng mặt

Thị trường chứng khoán Mỹ năm nay chứng kiến một số vụ chứng kiến một số vụ giá cổ phiếu lao dốc sau khi doanh nghiệp chào sàn (IPO) chưa lâu, trong bối cảnh thị trường bán tháo dữ dội. Tuy nhiên, hầu như không có cổ phiếu nào rớt giá thảm hại hậu IPO như Beyond Meat Inc.

Cổ phiếu Beyond Meat giảm tới 10% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba tuần này, cho dù công ty sản xuất “thịt” có nguồn gốc thực vật này đưa ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Kim Kadashian vào một quảng cáo mới trong nỗ lực xoay chuyển tình hình kinh doanh. Cổ phiếu Beyond Meat phục hồi một chút trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nhưng vẫn giảm 64% từ đầu năm đến nay và giảm 90% so với mức đỉnh 234 USD/cổ phiếu sau vụ IPO rực rỡ hồi năm 2019.

Vào thời điểm lên sàn, Beyond Meat trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong phiên giao dịch đầu tiên trong số những vụ IPO huy động từ 200 triệu USD trở lên tại Mỹ kể từ sau khủng hoảng tài chính 2008. Thậm chí, CEO Ethan Brown của Beyond Meat còn bị một số người chỉ trích là định giá công ty quá rẻ trong vụ phát hành đó.

Hiện nay, câu chuyện của Beyond Meat tệ hơn nhiều. Tuần này, có lúc giá cổ phiếu của công ty lại giảm dưới mức giá IPO là 25 USD/cổ phiếu, trước khi hồi phục lên mức gần 26 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Nếu so với phiên chào sàn, cổ phiếu Beyond Meat hiện giảm gần 41%. Với mức giá cổ phiếu này, Beyond Meat hiện có vốn hoá thị trường 1,65 tỷ USD.

Diễn biến giá cổ phiếu của Beyond Meat kể từ khi lên sàn vào năm 2019. Đơn vị: USD/cổ phiếu.

Hợp đồng quảng cáo với cô Kadashian được ký chưa đầy 2 tuần sau khi cổ phiếu công ty lần đầu tiên giảm dưới mức chủ chốt nói trên kể từ khi IPO, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 1 không đạt kỳ vọng của giới phân tích.

Trong 3 tháng đầu năm, Beyond Meat lỗ ròng 100,5 triệu USD, so với mức lỗ ròng 27,3 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu ròng đạt 109,5 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Năm 2021, tăng trưởng doanh số của các sản phẩm thay thế thịt động vật giảm mạnh, nhà đầu tư bắt đầu có phản ứng cho rằng tiềm năng của các loại ‘thịt’ thay thế có nguồn gốc từ động vật đã bị thổi phồng”, nhà phân tích Jennifer Bartashus của Bloomberg Intelligence nhận định. “Có nhiều thách thức đặt ra như gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát giá cả đầu vào, chi phí lao động gia tăng, và sự xuất hiện của một loạt đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường”.

Khi giá cổ phiếu Beyond Meat lập đỉnh vào tháng 7/2019, các cổ đông lớn của công ty gồm CEO Brown, Giám đốc tài chính (CFO) Mark Nelson, và Giám đốc tăng trưởng (CGO) Charles Muth đã bán khoảng 600 triệu USD cổ phiếu trong một đợt phát hành thứ cấp với giá 160 USD/cổ phiếu. Quy mô của đợt phát hành này lớn gấp hơn 3 lần so với quy mô của vụ IPO. Các hạn chế bán ra sau IPO đã bị hoãn để cho phép vụ phát hành thứ cấp này diễn ra chỉ vài tháng sau phát hành lần đầu. Beyond Meat chỉ bán 250.000 cổ phiếu trong lần niêm yết thứ cấp này, thu về 40 triệu USD, đồng nghĩa bỏ lỡ một cơ hội thu hút vốn ở mức định giá cao hơn.

Beyond Meat có thể đại diện cho một trong những “cú ngã” tồi tệ nhất từ một vụ IPO thành công diễn ra trong những năm thị trường giá lên (bull market) gần đây, nhưng không phải là đại diện duy nhất. Poshmark Inc. đã tăng 142% ngay trong phiên chào sàn nhưng hiện có mức giá chỉ bằng ¼ so với mức giá trong vụ IPO vào tháng 1/2021.

Snap Inc. tăng 44% trong phiên giao dịch đầu tiên vào năm 2017, nhưng hiện đã giảm gần một nửa so với mức giá khi lên sàn do cảnh báo về lợi nhuận của công ty. Nếu tính từ đầu năm nay, cổ phiếu này “bốc hơi” gần 70%.

Một số vụ “xì hơi” giá cổ phiếu hậu IPO khác, như của Oatly Group AB - một đối thủ của Beyond Meat – cũng nhắc nhở nhà đầu tư về việc giá cổ phiếu bay cao sau những vụ IPO thành công hoàn toàn có thể rơi sâu nhanh chóng như thế nào.