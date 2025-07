Giá vàng giảm dưới áp lực đồng USD mạnh lên, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Quỹ vàng SPDR Gold Trust vừa mua ròng một phiên đã bán ròng trở lại.

Lúc 8h17 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,4 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,01%, giao dịch ở mức 3.339,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 106 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.940 đồng (mua vào) và 26.330 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Trong phiên ngày 17/7 tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.340,3 USD/oz, giảm 7,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm hơn 0,2%. Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau giảm 0,4%, chốt ở mức 3.345,3 USD/oz.

Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD mạnh lên. Chỉ số Dollar Inde đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa ở mức 98,73 điểm, từ mức 98,39 điểm của phiên trước, tương đương mức tăng 0,34%.

USD tăng giá nhờ số liệu khả quan về kinh tế Mỹ, khi các báo cáo thống kê công bố ngày 17/7 cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang bền bỉ.

Theo báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 12/7 là 221.000 người, giảm 7.000 người so với tuần trước đó. Ngoài ra, dữ liệu mới từ Cục Thống kê dân số (Census Bureau) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 6 tăng mạnh hơn so với dự báo. So với tháng 5, doanh thu bán lẻ tháng 6 tăng 0,6%, vượt xa mức dự báo là tăng 0,2%.

Giới phân tích cho rằng với một nền kinh tế còn vững, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không vội cắt giảm lãi suất. Dự báo này có lợi cho tỷ giá USD và không có lợi cho giá vàng - một tài sản được định giá bằng USD và không mang lãi suất.

Sau loạt số liệu kinh tế mới nhất của Mỹ, “đồng USD tiếp tục tăng giá thêm một chút và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng. Bởi vậy, thị trường vàng suy yếu”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định.

Phát biểu ngày 17/7, Thống đốc Fed Adriana Kugler nói Fed không nên cắt giảm lãi suất “trong một khoảng thời gian” vì thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump mới đang bắt đầu tác động tới giá cả.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu vẫn đang chờ những diễn biến tiếp theo trong cuộc chiến thương mại của ông Trump. Nhật Bản vẫn đang chạy đua với thời gian để đàm phán với Mỹ, nhằm tránh được mức thuế 25% mà ông Trump dự kiến áp lên hàng hóa Nhật từ ngày 1/8.

“Nếu ông Trump thực thi những mức thuế mà ông ấy đã đe dọa và căng thẳng thương mại leo thang, không khó để hình dung giá vàng có thể lập những kỷ lục mới”, nhà phân tích Fawad Razaq của công ty City Index nhận xét với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu hải quan Thụy Sỹ, xuất khẩu vàng từ nước này trong tháng 6 tăng 44% so với tháng trước do một lượng vàng lớn được chuyển từ Mỹ qua Thụy Sỹ để được đúc lại và đưa trở về các hầm vàng ở Anh. Đầu năm nay, vàng từ Anh đã được vận chuyển ồ ạt sang Mỹ vì nhà đầu tư lo ngại ông Trump có thể áp thuế quan lên vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày 17/7, giảm khối lượng nắm giữ còn 948,5 tấn vàng. Trước đó, quỹ mua ròng 3,1 tấn vàng trong phiên ngày 16/7, đánh dấu phiên mua đầu tiên sau mấy phiên không có động thái nào. Trong hai tuần liên tiếp tính đến tuần trước, quỹ đã bán ròng vàng.